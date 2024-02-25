Заповедник «Столбы» - топовые локации восточного входа
Индивидуальная экскурсия в Красноярске

Встречайте уникальные красоты Красноярских Столбов, где природа и легенды сплетаются в одно целое

5
1 отзыв
Заповедник «Красноярские столбы» славится своими первозданными пейзажами и величественными скалами.

Эта индивидуальная экскурсия откроет для вас уникальные топовые локации восточного входа, где меньше туристов, но не меньше красот.

Вместе с опытным гидом вы пройдете по малоизведанным тропам, вдохнете свежий хвойный воздух и насладитесь панорамными видами на столбы Ермак, Бородок и другие природные шедевры. Поднятие на скалы будет легким и увлекательным, не требующим специальной подготовки.

Ваш гид, знаток этих мест, поделится увлекательными историями и фактами, которые сделают ваше путешествие незабываемым.

Экскурсия рассчитана на 7 километров комфортного треккинга, поэтому не забудьте взять с собой перекус и репелленты. Откройте для себя гармонию и красоту уединенных уголков Красноярских Столбов
Заповедник «Столбы» - топовые локации восточного входа
Заповедник «Столбы» - топовые локации восточного входа
Заповедник «Столбы» - топовые локации восточного входа
Ближайшие даты:
28
фев
29
фев
1
мар
2
мар
3
мар
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даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 999 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

  • Покинув большой город, вы погрузитесь в хвойный аромат леса.
  • Увидите топовые локации восточного входа — столбы Ермак, Бородок, Сторожевой, Китайскую стенку, Воробушки и Такмак.
  • Поднимитесь на любую понравившуюся вам скалу. Треккинг несложный, пройдёт в ритме лёгкой прогулки и не потребует особой физической подготовки.
  • На смотровой площадке вы полюбуетесь бескрайней тайгой и каменными великанами, которым около 400 миллионов лет.
  • Мы излазили эти места вдоль и поперёк, знаем о них всё и расскажем любопытные легенды и факты.
  • А ещё объясним, что это за удивительный феномен — столбизм.

Организационные детали

  • Мы пройдём 7 километров в удобном для вас темпе.
  • Рекомендую взять с собой перекус и репелленты (летом).
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у восточного входа в заповедник «Столбы»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Татьяна
25 фев 2024
Брали экскурсию Заповедник Столбы «топовые локации восточного входа» 23.02.2024. Мы с мужем в восторге! Отдельное спасибо Андрею и Александре, которые проводили экскурсию! Провели по безлюдным местам, делали все чтобы нам было комфортно, даже для фото были атрибуты например развесили гамак 👍🏻 виды шикарные😍 обязательно когда вернемся теперь летом возьмем еще экскурсию, так как за один день не реально все посмотреть, еще много мест для посещения!

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