Заповедник «Красноярские столбы» славится своими первозданными пейзажами и величественными скалами.



Эта индивидуальная экскурсия откроет для вас уникальные топовые локации восточного входа, где меньше туристов, но не меньше красот.



Вместе с опытным гидом вы пройдете по малоизведанным тропам, вдохнете свежий хвойный воздух и насладитесь панорамными видами на столбы Ермак, Бородок и другие природные шедевры. Поднятие на скалы будет легким и увлекательным, не требующим специальной подготовки.



Ваш гид, знаток этих мест, поделится увлекательными историями и фактами, которые сделают ваше путешествие незабываемым.



Экскурсия рассчитана на 7 километров комфортного треккинга, поэтому не забудьте взять с собой перекус и репелленты. Откройте для себя гармонию и красоту уединенных уголков Красноярских Столбов