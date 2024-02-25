Встречайте уникальные красоты Красноярских Столбов, где природа и легенды сплетаются в одно целое
Заповедник «Красноярские столбы» славится своими первозданными пейзажами и величественными скалами.
Эта индивидуальная экскурсия откроет для вас уникальные топовые локации восточного входа, где меньше туристов, но не меньше красот.
Вместе с опытным гидом вы пройдете по малоизведанным тропам, вдохнете свежий хвойный воздух и насладитесь панорамными видами на столбы Ермак, Бородок и другие природные шедевры. Поднятие на скалы будет легким и увлекательным, не требующим специальной подготовки.
Ваш гид, знаток этих мест, поделится увлекательными историями и фактами, которые сделают ваше путешествие незабываемым.
Экскурсия рассчитана на 7 километров комфортного треккинга, поэтому не забудьте взять с собой перекус и репелленты. Откройте для себя гармонию и красоту уединенных уголков Красноярских Столбов
Эта индивидуальная экскурсия откроет для вас уникальные топовые локации восточного входа, где меньше туристов, но не меньше красот.
Вместе с опытным гидом вы пройдете по малоизведанным тропам, вдохнете свежий хвойный воздух и насладитесь панорамными видами на столбы Ермак, Бородок и другие природные шедевры. Поднятие на скалы будет легким и увлекательным, не требующим специальной подготовки.
Ваш гид, знаток этих мест, поделится увлекательными историями и фактами, которые сделают ваше путешествие незабываемым.
Экскурсия рассчитана на 7 километров комфортного треккинга, поэтому не забудьте взять с собой перекус и репелленты. Откройте для себя гармонию и красоту уединенных уголков Красноярских Столбов
Ближайшие даты:
28
фев
фев
29
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 999 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
- Покинув большой город, вы погрузитесь в хвойный аромат леса.
- Увидите топовые локации восточного входа — столбы Ермак, Бородок, Сторожевой, Китайскую стенку, Воробушки и Такмак.
- Поднимитесь на любую понравившуюся вам скалу. Треккинг несложный, пройдёт в ритме лёгкой прогулки и не потребует особой физической подготовки.
- На смотровой площадке вы полюбуетесь бескрайней тайгой и каменными великанами, которым около 400 миллионов лет.
- Мы излазили эти места вдоль и поперёк, знаем о них всё и расскажем любопытные легенды и факты.
- А ещё объясним, что это за удивительный феномен — столбизм.
Организационные детали
- Мы пройдём 7 километров в удобном для вас темпе.
- Рекомендую взять с собой перекус и репелленты (летом).
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у восточного входа в заповедник «Столбы»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Красноярске
Провели экскурсии для 921 туриста
Мы — команда друзей и опытных экскурсоводов с многолетним стажем, объединёных любовью к природе. Знаем тут каждую тропинку, каждый лаз на скалах, практически живём на Столбах круглый год. В любую погоду оттачиваем своё мастерство в выживаемости, занимаемся волонтёрством (уборкой мусора, спасением туристов и т. д.), пешим туризмом, скалолазанием, медитациями в гамаках в самых красивых местах. А ещё увлекаемся балансом камней, балансом на слек-лайне, игрой на окарине, игрой на бубне и фотографией. Приглашаем присоединиться к нашей компании, стать настоящим ценителем новых ощущений и погрузиться в непередаваемое чувство свободы!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Татьяна
25 фев 2024
Брали экскурсию Заповедник Столбы «топовые локации восточного входа» 23.02.2024. Мы с мужем в восторге! Отдельное спасибо Андрею и Александре, которые проводили экскурсию! Провели по безлюдным местам, делали все чтобы нам было комфортно, даже для фото были атрибуты например развесили гамак 👍🏻 виды шикарные😍 обязательно когда вернемся теперь летом возьмем еще экскурсию, так как за один день не реально все посмотреть, еще много мест для посещения!
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