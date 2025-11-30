читать дальше

Готов устроить для вас как городскую экскурсию, так и поход на Красноярские столбы. Организую многодневные поездки в Ергаки, по Хакасии, на Кутурчинское Белогорье и по многим другим местам Сибири. Работаю со своей командой ребят, которые так же отлично знают все окрестности, как и я. Будем очень рады показать вам самое интересное, что у нас есть! Замечательная вещь, которую я совершил в жизни: проехал от дома до Монголии на велосипеде в одиночку.