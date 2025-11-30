Шаманизм в Сибири — особенное явление. Здесь до сих пор живут шаманы, и на экскурсии вы познакомитесь с ними поближе.
Вы отправитесь в путешествие к Восточному входу заповедника «Столбы», по пути выполняя задания, связанные с шаманскими традициями. Посетите места силы, узнаете много неожиданных фактов и станете свидетелями ритуала очищения.
Описание квеста
- Вас встретит гид-шаман, расскажет о шаманизме, его истории и традициях, а также объяснит правила квеста.
- Разделяемся на две команды: каждая получит карту с заданиями и отправится в путешествие по карьеру.
- Вам предстоит:
— найти место силы
— разгадать загадку шамана
— собрать элементы шаманской атрибутики
— ответить на вопросы о шаманизме.
- После выполнения всех заданий команды возвращаются к месту старта для подведения итогов и награждения.
- Кульминацией программы станет сибирский шаманский ритуал. Гид проведёт обряд очищения, чтобы вы смогли избавиться от негативных эмоций и переживаний.
Во время квест-экскурсии вы:
- Узнаете об истоках шаманизма, его развитии и распространении в Красноярском крае. А также о роли шаманов в обществе и их функциях.
- Поймёте, какое влияние оказал шаманизм на культуру региона, включая искусство, музыку и танцы.
- Разберётесь, какие практики шаманизма сохранились до наших дней и как они используются современными людьми.
- Познакомитесь с некоторыми обрядами и ритуалами, связанными с шаманизмом, и узнаете их значение.
Организационные детали
- Программа подойдёт взрослым и детям с 11 лет.
- С собой можно взять чай в термосах.
- Экскурсию для вас проведёт гид-шаман из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Восточного входа заповедника «Столбы»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов в Красноярске
Провели экскурсии для 2491 туриста
Всем привет! Я путешественник из Красноярска, прошёл аттестацию профессионального проводника. Живу в Красноярске с рождения и отлично знаю родные края. Моя страсть — это горы: облазил все Саяны, Алтай, Байкал.
