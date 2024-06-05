1 чел.
По популярности
скидка
45%
Индивидуальная
4 часа
Красноярские Столбы: живописный маршрут и духовное обновление
Откройте для себя величие Красноярских Столбов в индивидуальной экскурсии с персональным гидом
Начало: Фанпарк «Бобровый лог»
Завтра в 15:00
10 июня в 14:00
от 70003 850₽ за всё до 15 чел.
скидка
60%
Индивидуальная
3 часа
Панорамный маршрут Красноярска: Торгашинский хребет и его тайны
Панорамы Красноярска: восхождение на Торгашинский хребет с пикником на вершине и легендами местности
Начало: У остановки «Медицинский переулок»
Завтра в 15:00
10 июня в 14:00
от 97503 900₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Ночной Красноярск: экскурсия с панорамными видами и историей
Погрузитесь в атмосферу Красноярска ночью, где история и современность переплетаются под звездным небом
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
7 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия Must-see Красноярска: Исторические сокровища города
Погрузитесь в атмосферу Красноярска: от набережной Енисея до усадьбы Сурикова, в компании опытного гида
Начало: У Театра оперы и балета
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
6 700₽ за всё до 10 чел.
Групповая
2 часа
Огни большого города: групповая экскурсия по вечернему Красноярску
Насладиться путешествием по мегаполису в ярких огнях
Начало: Около Театра оперы и балета
Сегодня в 21:00
15 июня в 21:00
2 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ККарина5 июня 2024Мы всей большой командой, включающей в себя 4 детей, просто влюбились в Красноярск благодаря этой команде гидов! Спасибо большое Андрею за помощь, чаепитие, гамак, потрясающие фотографии и балансирующие камни. Столбы - это любовь! Обязательно вернемся еще!
- ККсения4 июня 2024Александра — потрясающий проводник. Я получила много больше, чем ожидала от нашего с ней путешествия. Мне очень хорошо с людьми,
- ААндрей3 июня 2024Все на высшем уровне. Рекомендуем посетителям сайта и будем рекомендовать знакомым обратиться к Александре за экскурсией.
- ММарина16 мая 2024Хотим сказать слова благодарности, за организованную прогулку с Диной по Торгашескому хребту, преодолели лестницу, прогулялись к горе Рыжей и Арке.
- ммадина13 мая 2024На Хребет мы взошли с обратной стороны, через березовую рощу, а спустились по лестнице. Это интереснее, чем вверх и вниз
- ККирилл9 ноября 2023Приятно удивило, что экскурсия была организована за очень короткое время. Я понял, что у нас освободился вечер в Красноярске, легко
- ВВасилий24 сентября 2023Жене большое спасибо за проведённую экскурсию. Организаторам заранее согласовывать маршрут чего не было сделано
- ННаталья4 сентября 202331 августа были на экскурсии по ночному Красноярску. Благодарим Анастасию за интересную экскурсию.
- ООльга16 августа 2022Благодарим за экскурсию! Нашим гостям из Москвы очень понравилась! Высоко оценили профессионализм, знания и любовь к родному городу нашего гида Алексея!
- ЮЮлия7 июня 2022Были в командировке в Красноярске. И посмотрели на город влюблёнными в него глазами Алексея. Он любит свой город!!!! И для нас Красноярск заиграл новыми красками. Рекомендуем!
Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «Ночные»
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