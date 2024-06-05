Ночные прогулки и экскурсии Красноярска

Найдено 5 экскурсий в категории «Ночные» в Красноярске, цены от 2 000 ₽, скидки до 60%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Красноярские Столбы: перезагрузка души и тела
🚶 Пешая
скидка
45%
Индивидуальная
4 часа
135 отзывов
Красноярские Столбы: живописный маршрут и духовное обновление
Откройте для себя величие Красноярских Столбов в индивидуальной экскурсии с персональным гидом
Начало: Фанпарк «Бобровый лог»
Завтра в 15:00
10 июня в 14:00
от 70003 850 за всё до 15 чел.
Панорамы Красноярска: Торгашинский хребет
🚶 Пешая
скидка
60%
Индивидуальная
3 часа
26 отзывов
Панорамный маршрут Красноярска: Торгашинский хребет и его тайны
Панорамы Красноярска: восхождение на Торгашинский хребет с пикником на вершине и легендами местности
Начало: У остановки «Медицинский переулок»
Завтра в 15:00
10 июня в 14:00
от 97503 900 за человека
Красноярск под покровом ночи
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
20 отзывов
Ночной Красноярск: экскурсия с панорамными видами и историей
Погрузитесь в атмосферу Красноярска ночью, где история и современность переплетаются под звездным небом
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
7 000 за всё до 2 чел.
Must-see Красноярска
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
8 отзывов
Экскурсия Must-see Красноярска: Исторические сокровища города
Погрузитесь в атмосферу Красноярска: от набережной Енисея до усадьбы Сурикова, в компании опытного гида
Начало: У Театра оперы и балета
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
6 700 за всё до 10 чел.
Огни большого города: групповая экскурсия по вечернему Красноярску
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
2 часа
Огни большого города: групповая экскурсия по вечернему Красноярску
Насладиться путешествием по мегаполису в ярких огнях
Начало: Около Театра оперы и балета
Сегодня в 21:00
15 июня в 21:00
2 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Карина
    5 июня 2024
    Красноярские Столбы: перезагрузка души и тела
    Мы всей большой командой, включающей в себя 4 детей, просто влюбились в Красноярск благодаря этой команде гидов! Спасибо большое Андрею за помощь, чаепитие, гамак, потрясающие фотографии и балансирующие камни. Столбы - это любовь! Обязательно вернемся еще!
  • К
    Ксения
    4 июня 2024
    Красноярские Столбы: перезагрузка души и тела
    Александра — потрясающий проводник. Я получила много больше, чем ожидала от нашего с ней путешествия. Мне очень хорошо с людьми,
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    любящие то, что они делают. В пути незаметно и неожиданно я почувствовала себя самой собой, где-то там далеко остался дом и работа. А в таежной тиши леса мысли потекли плавно и глубоко. Я думаю, что во многом это заслуга гида. Она много знает, но чувствует, когда и сколько сказать, что и в какой последовательности показать. Плюс это весело, обаятельно и очень ресурсно. Спасибо Александре огромное, хочу ещё раз сходить с ней.

  • А
    Андрей
    3 июня 2024
    Красноярские Столбы: перезагрузка души и тела
    Все на высшем уровне. Рекомендуем посетителям сайта и будем рекомендовать знакомым обратиться к Александре за экскурсией.
  • М
    Марина
    16 мая 2024
    Панорамы Красноярска: Торгашинский хребет
    Хотим сказать слова благодарности, за организованную прогулку с Диной по Торгашескому хребту, преодолели лестницу, прогулялись к горе Рыжей и Арке.
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    Дина прекрасный собеседник, прогулка прошла легко и непринужденно Нас порадовали головокружительные виды, получили незабываемое удовольствие от хождения по горам. Спасибо большое!!!

  • м
    мадина
    13 мая 2024
    Панорамы Красноярска: Торгашинский хребет
    На Хребет мы взошли с обратной стороны, через березовую рощу, а спустились по лестнице. Это интереснее, чем вверх и вниз
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    по одному маршруту. Я с гидом была одна, мы душевно провели время, несмотря на то, что физически не активная. Если приеду в Красноярск ещё, свой поход запланирую именно с Александрой. И вам рекомендую.

    На Хребет мы взошли с обратной стороны, через березовую рощу, а спустились по лестнице. Это интереснееНа Хребет мы взошли с обратной стороны, через березовую рощу, а спустились по лестнице. Это интереснееНа Хребет мы взошли с обратной стороны, через березовую рощу, а спустились по лестнице. Это интереснее
  • К
    Кирилл
    9 ноября 2023
    Красноярск под покровом ночи
    Приятно удивило, что экскурсия была организована за очень короткое время. Я понял, что у нас освободился вечер в Красноярске, легко
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    нашел в интернете интересный маршрут и программу. Связался в чате с Сергеем, и все! Через пару часов Светлана уже пришла к нам. Света - шикарный гид! Хорошо знает историю города, места и здания, которые связаны с важными событиями, поддерживает и развивает настроение коллектива. Спасибо всем большое!

    Приятно удивило, что экскурсия была организована за очень короткое время. Я понял, что у нас освободился
  • В
    Василий
    24 сентября 2023
    Красноярск под покровом ночи
    Жене большое спасибо за проведённую экскурсию. Организаторам заранее согласовывать маршрут чего не было сделано
  • Н
    Наталья
    4 сентября 2023
    Красноярск под покровом ночи
    31 августа были на экскурсии по ночному Красноярску. Благодарим Анастасию за интересную экскурсию.
  • О
    Ольга
    16 августа 2022
    Must-see Красноярска
    Благодарим за экскурсию! Нашим гостям из Москвы очень понравилась! Высоко оценили профессионализм, знания и любовь к родному городу нашего гида Алексея!
  • Ю
    Юлия
    7 июня 2022
    Must-see Красноярска
    Были в командировке в Красноярске. И посмотрели на город влюблёнными в него глазами Алексея. Он любит свой город!!!! И для нас Красноярск заиграл новыми красками. Рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «Ночные»

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  5. ГЭС
  6. Енисей
  7. Театральная площадь
Сколько стоит экскурсия по Красноярску в июне 2024
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