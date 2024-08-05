Обратите внимание! Для бронирования экскурсии, нужна 100% ОПЛАТА.

Рейс может быть отменён или перенесён. Уточняйте у менеджера.

Что вас ожидает: На комфортабельном теплоходе вы отправитесь в путешествие по Енисею до деревни великого писателя Астафьева — Овсянка. В пути вы насладитесь речной прохладой и свежим воздухом, увидите не только городские ландшафты, но и самые красивые природные достопримечательности Красноярска — Столбы и смотровую площадку Царь-Рыба. Важная информация: