Отправьтесь в речное путешествие по Енисею до родины великого писателя Астафьева — села Овсянка.
С борта теплохода вы увидите как природные достопримечательности — заповедник «Столбы», смотровую площадку «Царь-рыба», пещеры Карауленского нагорья, так и рукотворные — Коммунальный и Николаевский мосты, набережную, Свято-Успенский монастырь и многое другое!
С борта теплохода вы увидите как природные достопримечательности — заповедник «Столбы», смотровую площадку «Царь-рыба», пещеры Карауленского нагорья, так и рукотворные — Коммунальный и Николаевский мосты, набережную, Свято-Успенский монастырь и многое другое!
Ближайшие даты:
Время начала: 14:30
Описание водной прогулки
Что вас ожидает: На комфортабельном теплоходе вы отправитесь в путешествие по Енисею до деревни великого писателя Астафьева — Овсянка. В пути вы насладитесь речной прохладой и свежим воздухом, увидите не только городские ландшафты, но и самые красивые природные достопримечательности Красноярска — Столбы и смотровую площадку Царь-Рыба. Важная информация:
- Обратите внимание! Для бронирования экскурсии, нужна 100% ОПЛАТА.
- Рейс может быть отменён или перенесён. Уточняйте у менеджера.
Проводится 21 июля, 4, 11, 18 и 25 августа.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Железнодорожный (Царский) мост
- Николаевский мост
- Свято-Успенский мужской монастырь
- Пещеры Карауленского нагорья
- Заповедник «Столбы»
- Смотровая площадка «Царь-рыба»
Что включено
- Прогулка на теплоходе
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Речной вокзал, Красноярск
Когда и сколько длится?
Когда: Проводится 21 июля, 4, 11, 18 и 25 августа.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
- За прогулку взимается 100% предоплата
- Которая не возвращается если вы отменяете бронирование позднее
- Чем за 24 часа до начала прогулки
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Миронова
5 авг 2024
Входит в следующие категории Красноярска
Похожие экскурсии из Красноярска
3.5 часа
Групповая
Ворота Енисея: групповая экскурсия на Красноярскую ГЭС и смотровую Царь-Рыба
Познакомьтесь с грандиозным сочетанием природы и техники на экскурсии к Красноярской ГЭС и величественному Енисею
Начало: Около входа в гостиницу Красноярск
Завтра в 10:00
20 авг в 10:00
2 500₽ за человека
скидка
5%
6.5 часов
Водная прогулка
Лучший выборПо речным просторам Красноярья: природа, ГЭС, Дивногорск
Отправьтесь в увлекательное путешествие по речным просторам Красноярья, наслаждаясь видами на Енисей, Ману и Красноярскую ГЭС
Начало: На Предмостной площади
19 авг в 08:00
21 авг в 08:00
105009 975₽ за всё до 4 чел.
скидка
15%
8 часов
Водная прогулка
Групповая экскурсия по Дивногорску и окрестностям с посещением Красноярской ГЭС
Пройдите на байдарках от Дивногорска до Красноярска, практикуйте гвоздестояние и покорите скалу с виа феррата. Всё это за один день
Начало: На Свердловской улице
Расписание: в субботу и воскресенье в 09:30
Завтра в 09:30
22 авг в 09:30
36003 060₽ за человека