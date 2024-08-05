Теплоходная прогулка по Енисею до села Овсянка

Отправьтесь в речное путешествие по Енисею до родины великого писателя Астафьева — села Овсянка.

С борта теплохода вы увидите как природные достопримечательности — заповедник «Столбы», смотровую площадку «Царь-рыба», пещеры Карауленского нагорья, так и рукотворные — Коммунальный и Николаевский мосты, набережную, Свято-Успенский монастырь и многое другое!
5
1 оценка
Теплоходная прогулка по Енисею до села Овсянка
Теплоходная прогулка по Енисею до села Овсянка
Теплоходная прогулка по Енисею до села Овсянка
Ближайшие даты:
Время начала: 14:30

Описание водной прогулки

Что вас ожидает: На комфортабельном теплоходе вы отправитесь в путешествие по Енисею до деревни великого писателя Астафьева — Овсянка. В пути вы насладитесь речной прохладой и свежим воздухом, увидите не только городские ландшафты, но и самые красивые природные достопримечательности Красноярска — Столбы и смотровую площадку Царь-Рыба. Важная информация:
  • Обратите внимание! Для бронирования экскурсии, нужна 100% ОПЛАТА.
  • Рейс может быть отменён или перенесён. Уточняйте у менеджера.

Проводится 21 июля, 4, 11, 18 и 25 августа.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Железнодорожный (Царский) мост
  • Николаевский мост
  • Свято-Успенский мужской монастырь
  • Пещеры Карауленского нагорья
  • Заповедник «Столбы»
  • Смотровая площадка «Царь-рыба»
Что включено
  • Прогулка на теплоходе
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Речной вокзал, Красноярск
Когда и сколько длится?
Когда: Проводится 21 июля, 4, 11, 18 и 25 августа.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
  • За прогулку взимается 100% предоплата
  • Которая не возвращается если вы отменяете бронирование позднее
  • Чем за 24 часа до начала прогулки
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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5 авг 2024

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