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Сердце Сибири: водная прогулка на электрокатамаране по выходным

Увидеть Речной вокзал, Театральную площадь, скалу Такмак, мосты и набережную Красноярска
Приглашаем познакомиться с Красноярском с воды, увидеть панорамы Енисея и сделать красивые фотографии города с необычного ракурса. Вы пройдёте под Коммунальным мостом, развернётесь перед Николаевским и увидите все знаковые локации.

Мы расскажем о главных достопримечательностях, легендах, истории города и людях, которые формировали Сибирь.
Сердце Сибири: водная прогулка на электрокатамаране по выходным
Сердце Сибири: водная прогулка на электрокатамаране по выходным
Сердце Сибири: водная прогулка на электрокатамаране по выходным

Описание экскурсии

Во время речной прогулки по Красноярску вы увидите:

  • здание Речного вокзала
  • красноярский Биг-Бэн
  • Театральную площадь
  • часовню Параскевы Пятницы на Караульной горе
  • знаменитую скалу Такмак
  • Коммунальный, Железнодорожный и Николаевский мосты
  • национальный выставочный центр «Россия»
  • Вантовый мост
  • остров Татышев и прогулочную набережную Енисея

После экскурсии можно задать вопросы и получить рекомендации, куда сходить и что попробовать.

Организационные детали

Важно! Приходите на посадку заблаговременно. Желательно быть за 20 минут до отправления

  • Идём на электрокатамаране «ЭкоходЪ». Он оснащён салоном с баром, столиками и мягкими стульями, открытой верхней палубой с навесом и зонами отдыха, кондиционерами, розетками, туалетными комнатами. В баре можно заказать напитки и лёгкие закуски
  • Перед выходом проводим инструктаж по технике безопасности. Для каждого пассажира есть спасательный жилет
  • С вами будет один из гидов нашей команды

в пятницу, субботу и воскресенье в 14:30, 16:30, 18:00 и 19:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Дети до 5 летБесплатно
Стандартный2200 ₽
Детский 6-12 лет2000 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Дубровинского
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу, субботу и воскресенье в 14:30, 16:30, 18:00 и 19:30
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 130 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
ВодоходЪ
ВодоходЪ — Организатор в Красноярске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провёл экскурсии для 580 туристов
Мы крупнейшая судоходная компания и туристический оператор России. Организуем круизы с посещением самых интересных городов и уголков страны, а также путешествия в труднодоступные регионы: круизы по Енисею и круглогодичный экспедиционный тур
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по Байкалу. Три года подряд — в 2021, 2022 и 2023 годах — компания становилась лауреатом конкурса «Лидер отрасли», который ежегодно проводит Федеральное агентство морского и речного транспорта. Экспертный совет конкурса неоднократно признавал «ВодоходЪ» лучшей компанией в номинации «Судоходная компания, осуществляющая речные перевозки пассажиров (круизные)».

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