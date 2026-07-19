Приглашаем познакомиться с Красноярском с воды, увидеть панорамы Енисея и сделать красивые фотографии города с необычного ракурса. Вы пройдёте под Коммунальным мостом, развернётесь перед Николаевским и увидите все знаковые локации.
Мы расскажем о главных достопримечательностях, легендах, истории города и людях, которые формировали Сибирь.
Мы расскажем о главных достопримечательностях, легендах, истории города и людях, которые формировали Сибирь.
Описание экскурсии
Во время речной прогулки по Красноярску вы увидите:
- здание Речного вокзала
- красноярский Биг-Бэн
- Театральную площадь
- часовню Параскевы Пятницы на Караульной горе
- знаменитую скалу Такмак
- Коммунальный, Железнодорожный и Николаевский мосты
- национальный выставочный центр «Россия»
- Вантовый мост
- остров Татышев и прогулочную набережную Енисея
После экскурсии можно задать вопросы и получить рекомендации, куда сходить и что попробовать.
Организационные детали
Важно! Приходите на посадку заблаговременно. Желательно быть за 20 минут до отправления
- Идём на электрокатамаране «ЭкоходЪ». Он оснащён салоном с баром, столиками и мягкими стульями, открытой верхней палубой с навесом и зонами отдыха, кондиционерами, розетками, туалетными комнатами. В баре можно заказать напитки и лёгкие закуски
- Перед выходом проводим инструктаж по технике безопасности. Для каждого пассажира есть спасательный жилет
- С вами будет один из гидов нашей команды
в пятницу, субботу и воскресенье в 14:30, 16:30, 18:00 и 19:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Дети до 5 лет
|Бесплатно
|Стандартный
|2200 ₽
|Детский 6-12 лет
|2000 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Дубровинского
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу, субботу и воскресенье в 14:30, 16:30, 18:00 и 19:30
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 130 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
ВодоходЪ — Организатор в Красноярске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провёл экскурсии для 580 туристов
Мы крупнейшая судоходная компания и туристический оператор России. Организуем круизы с посещением самых интересных городов и уголков страны, а также путешествия в труднодоступные регионы: круизы по Енисею и круглогодичный экспедиционный тур
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