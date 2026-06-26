Евгений

Очень понравилась атмосфера на судне. Андрей вёл себя деликатно, был настоящ и вызывал уважение, как человек. Быть его гостем было приятно. Виды природы – полный восторг! Лодка оказалась меньше, чем я её себе представлял, но для троих гостей – идеально.