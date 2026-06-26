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Мини-группа
до 10 чел.
Прогулка на теплоходе по Енисею + обзорная экскурсия в Дивногорске
Полюбоваться с воды сибирскими красотами и городскими панорамами
Начало: На причале в Красноярске
Расписание: в понедельник в 12:30 и 15:00, в четверг в 10:00, 12:30 и 15:00
6 июл в 15:00
9 июл в 10:00
3200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
На парусной яхте - по Бирюсинскому заливу
Всего в 50 км от Красноярска можно насладиться природой Сибири на искусственном «море», увидеть пещеры и скалы. Погрузитесь в эту красоту на парусной яхте
Начало: На левом берегу Красноярского водохранилища
«Водная прогулка состоится на парусной яхте, которая регулярно проходит техосмотр»
Сегодня в 08:30
3 июл в 08:30
18 800 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
Прогулка на теплоходе до Свято-Успенского мужского монастыря
Начало: Россия, городской округ Красноярск, Центральный ра...
«Что вас ожидает: На комфортабельном теплоходе вы отправитесь в водное путешествие по Енисею от речного вокзала до Свято-Успенского мужского монастыря»
Расписание: В среду, четверг, пятницу, субботу в 20:30. Воскресенье — в 20:00.
3 июл в 14:00
4 июл в 14:00
3600 ₽ за человека
Групповая
Круиз на теплоходе по Красноярскому морю
Начало: Гостиница Красноярск
«Что вас ожидает: Приглашаем совершить небольшой круиз по Красноярскому морю на теплоходе «Красцветмет»»
Расписание: Проводится 21 июля, 4, 11, 18 и 25 августа.
4 июл в 10:00
5 июл в 08:30
5800 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
Е
Отличная прогулка под живую музыку, рекомендую!
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Прогулка по Енисею чудесна! Есть экскурсионно сопровождение- интересно и доступно. Экскурсию по городу можно было сделать интереснее, слишком пессимистичный рассказ.
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Т
Красивая прогулка, невероятные впечатления от природы, мощь Енисея, замечательная деревянная церковь Дивногорска просто покорили моё сердце ♥️
+1
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Очень понравилась атмосфера на судне. Андрей вёл себя деликатно, был настоящ и вызывал уважение, как человек. Быть его гостем было приятно. Виды природы – полный восторг! Лодка оказалась меньше, чем я её себе представлял, но для троих гостей – идеально.
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А
Отличная экскурсия. Всем рекомендую! 🤠
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Е
Очень интересный рассказ, спасибо большое!
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Экскурсию брала для сына и его друзей-подростков! Все прошло замечательно!
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О
Впечатления - огонь! Яхта сделана самостоятельно, если заказывать то лучше при хорошей погоде, в дождь будет холодновато но решается дождевиками.
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А
Всё понравилось, несмотря на погоду. Пошёл дождь, но нам дали пледы и дождивики. Спасибо за заботу)
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С
Комфортная неторопливая двухчасовая прогулка под приятную музыку. Повезло ещё нам с погодой. Можно на теплоходе взять перекусить. Но только если сильно голоден.
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Всего 27 отзывов в Красноярске в категории "Круизы"
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Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «Круизы»
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Сейчас в Красноярске в категории "Круизы" можно забронировать 4 экскурсии от 3200 до 18 800. Туристы уже оставили гидам 27 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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