Приглашаем познакомиться с Красноярском с воды, увидеть панорамы Енисея и сделать красивые фотографии города с необычного ракурса. Вы пройдёте под Коммунальным мостом, развернётесь перед Николаевским и увидите все знаковые локации. Мы расскажем о главных достопримечательностях, легендах, истории города и людях, которые формировали Сибирь.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Можно с детьми

Описание экскурсии

Во время речной прогулки по Красноярску вы увидите:

здание Речного вокзала

красноярский Биг-Бэн

Театральную площадь

часовню Параскевы Пятницы на Караульной горе

знаменитую скалу Такмак

Коммунальный, Железнодорожный и Николаевский мосты

национальный выставочный центр «Россия»

Вантовый мост

остров Татышев и прогулочную набережную Енисея

После экскурсии можно задать вопросы и получить рекомендации, куда сходить и что попробовать.

Организационные детали

Важно! Приходите на посадку заблаговременно. Желательно быть за 20 минут до отправления