Самый легкий маршрут в окрестностях Красноярска, с которого можно начинать знакомство с сибирской природой.
В ходе нашей прогулки вы насладитесь величественными видами покрытых густой тайгой отрогов Восточных Саян и панорамой живописного изгиба реки Есауловки.
В ходе нашей прогулки вы насладитесь величественными видами покрытых густой тайгой отрогов Восточных Саян и панорамой живописного изгиба реки Есауловки.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Описание экскурсии
Знакомство с сибирской природой налегке Есаульская петля — одна из самых живописных и легкодоступных обзорных точек в окрестностях Красноярска. Поход туда — неспешная и энергетически необременительная прогулка в окружении покрытых тайгой сопок и чистейшего воздуха соснового леса. В финале прогулки мы насладимся панорамным видом на петляющую среди отрогов Восточных Саян реку Есауловку. Во время прогулки вы получите исчерпывающую информацию об истории и природе Сибири от лицензированного гида с историческим образованием. Важная информация: С собой советую взять перекус, воду или термос с чаем.
В любой день недели в светлое время суток
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер на автомобиле
Что не входит в цену
- Обед, вода во время похода
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день недели в светлое время суток
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
- Организационные детали
- С собой советую взять перекус, воду или термос с чаем
- Трансфер на автомобиле входит в стоимость экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Входит в следующие категории Красноярска
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