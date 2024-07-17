Самый легкий маршрут в окрестностях Красноярска, с которого можно начинать знакомство с сибирской природой. В ходе нашей прогулки вы насладитесь величественными видами покрытых густой тайгой отрогов Восточных Саян и панорамой живописного изгиба реки Есауловки.

Описание экскурсии

Знакомство с сибирской природой налегке Есаульская петля — одна из самых живописных и легкодоступных обзорных точек в окрестностях Красноярска. Поход туда — неспешная и энергетически необременительная прогулка в окружении покрытых тайгой сопок и чистейшего воздуха соснового леса. В финале прогулки мы насладимся панорамным видом на петляющую среди отрогов Восточных Саян реку Есауловку. Во время прогулки вы получите исчерпывающую информацию об истории и природе Сибири от лицензированного гида с историческим образованием. Важная информация: С собой советую взять перекус, воду или термос с чаем.