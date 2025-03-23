Есауловская петля — видовка, с которой открываются живописные сибирские панорамы. Пеший маршрут к ней — один из самых лёгких в ближайших окрестностях Красноярска. С высоты вы полюбуетесь рекой Есауловка, таёжными просторами и отрогами Восточных Саян.
А после я отвезу вас в колоритное место неподалёку, где в начале 21 века хотели построить островок эпохи Возрождения.
А после я отвезу вас в колоритное место неподалёку, где в начале 21 века хотели построить островок эпохи Возрождения.
Описание экскурсии
- Трансфер до места старта. По пути я расскажу об основных этапах истории Сибири
- Треккинг до Есаульской петли и обратно. Мы прогуляемся по отрогам Восточных Саян, покрытых тайгой, посетим две обзорные площадки с головокружительными видами, сделаем красивые фото и перекусим
- Сибирская Венеция. После треккинга заедем в весьма атмосферное место. Это памятник 2000-м годам, когда в окрестностях Красноярска построили коттеджный поселок, украшенный зданиями и скульптурами в стиле эпохи Возрождения. Сейчас локация имеет статус полузаброшенной, но среди всего этого всё еще живут люди
- Трансфер до вашей гостиницы. На обратном пути я расскажу, где можно купить сибирские сувениры и гостинцы по приемлемым ценам и порекомендую достопримечательности, которые стоит посетить в Красноярске
В путешествии вы узнаете:
- Об истории Сибири и о том, как эта необъятная территория вошла в состав нашего государства
- Сибирской флоре, фауне и геологии
- Красноярских объектах и зданиях по пути маршрута
Кому подойдёт треккинг
Людям с минимальным уровнем подготовки. Прогулка подходит для первого знакомства с местными пешеходными маршрутами.
Организационные детали
- В стоимость включён трансфер на автомобиле Vesta 2020 г. в.
- Дополнительные расходы: билет на территорию Сибирской Венеции — 150 ₽ с человека
- Параметры треккинга: протяжённость ~ 3,6 км; набор высоты — 270 м, продолжительность — 1–1,5 часа
- Рекомендую взять перекус, воду или термос с чаем
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Красноярске
Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий, с 2016 года я вожу экскурсии по Красноярскому краю, Хакасии, Байкалу и Алтаю. Показываю многогранную природу Сибири, самые затаённые и атмосферные городские локации. Рассказываю малоизвестные факты и забавные сюжеты из истории и современности. Мой авторский подход со 100% вероятностью влюбит вас в наш регион!Задать вопрос
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