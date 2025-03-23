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Есауловская петля — видовка, с которой открываются живописные сибирские панорамы. Пеший маршрут к ней — один из самых лёгких в ближайших окрестностях Красноярска. С высоты вы полюбуетесь рекой Есауловка, таёжными просторами и отрогами Восточных Саян.



А после я отвезу вас в колоритное место неподалёку, где в начале 21 века хотели построить островок эпохи Возрождения.