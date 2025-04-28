Каролина — ваш гид в Красноярске

Дорогие друзья, приветствую Вас в самом центре России! Сибирь — родина смелых и сильных! А ещё Сибирь — сказочная шкатулка, богатства которой я Вам приоткрою. Я очень люблю свой город, знаю каждый его уголок и с радостью открываю его гостям. После наших экскурсий гости хотят сюда непременно вернуться. Желаю Вам самых приятных впечатлений и жду встречи!