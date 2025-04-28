Сила великой реки: ключевые достопримечательности в окрестностях Красноярска

Ощутить богатырский дух Сибири, познакомиться с промышленной историей и узнать о локальных традициях
Приготовьтесь попасть в мир, масштабы которого многократно превышают привычные. Вы увидите бескрайнюю тайгу, скалистые вершины и самую полноводную реку России. А также грандиозную ГЭС и каменных исполинов. Я расскажу о менталитете, легендах и традициях сибиряков.

Здесь, в отрогах Восточных Саян, появляется ощущение, что всё возможно, и возрождается вера в человека.
Сила великой реки: ключевые достопримечательности в окрестностях Красноярска
Сила великой реки: ключевые достопримечательности в окрестностях Красноярска
Сила великой реки: ключевые достопримечательности в окрестностях Красноярска
Ближайшие даты:
28
апр29
апр30
апр1
мая2
мая3
мая4
мая
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00

Описание экскурсии

  • Восточный вход в заповедник каменных исполинов «Столбы», где вы услышите легенды древнего моря
  • Смотровая «Царь-рыба» на высоком утёсе над Енисеем, откуда мы полюбуемся полноводной и мощной рекой с высоты птичьего полёта
  • Деревня Овсянка. Пройдём по набережной и улочкам, вспоминая произведения Виктора Астафьева, который черпал вдохновение в этих местах
  • Дивногорск. Погуляем по сибирской Швейцарии, и вы узнаете об истории города, который вырос среди тайги
  • Смотровая площадка Красноярской ГЭС с единственным в России судоподъёмником. Поговорим о значении этого рукотворного гиганта

В заключение при желании заедем на обед в один из популярных ресторанов. Я расскажу о кухне и застольных традициях региона.

Вы узнаете:

  • об основателях Красного яра
  • золотой лихорадке 19 века
  • богатых купцах
  • истории покорения Енисея
  • великих достижениях 19 и 20 веков
  • как развивалась жизнь старинного сибирского города на реке жизни

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Honda или другой марки
  • Возможно увеличение количества участников за доплату (детали согласуем в переписке)
  • Экскурсия будет интересна путешественникам старше 10 лет
  • Дополнительно (по желанию) оплачивается обед в ресторане. Средний чек: 2500–2300 ₽ за человека
  • Посещение музейного комплекса в Овсянке не входит в программу

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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