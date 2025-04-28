Приготовьтесь попасть в мир, масштабы которого многократно превышают привычные. Вы увидите бескрайнюю тайгу, скалистые вершины и самую полноводную реку России. А также грандиозную ГЭС и каменных исполинов. Я расскажу о менталитете, легендах и традициях сибиряков.
Здесь, в отрогах Восточных Саян, появляется ощущение, что всё возможно, и возрождается вера в человека.
Здесь, в отрогах Восточных Саян, появляется ощущение, что всё возможно, и возрождается вера в человека.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Описание экскурсии
- Восточный вход в заповедник каменных исполинов «Столбы», где вы услышите легенды древнего моря
- Смотровая «Царь-рыба» на высоком утёсе над Енисеем, откуда мы полюбуемся полноводной и мощной рекой с высоты птичьего полёта
- Деревня Овсянка. Пройдём по набережной и улочкам, вспоминая произведения Виктора Астафьева, который черпал вдохновение в этих местах
- Дивногорск. Погуляем по сибирской Швейцарии, и вы узнаете об истории города, который вырос среди тайги
- Смотровая площадка Красноярской ГЭС с единственным в России судоподъёмником. Поговорим о значении этого рукотворного гиганта
В заключение при желании заедем на обед в один из популярных ресторанов. Я расскажу о кухне и застольных традициях региона.
Вы узнаете:
- об основателях Красного яра
- золотой лихорадке 19 века
- богатых купцах
- истории покорения Енисея
- великих достижениях 19 и 20 веков
- как развивалась жизнь старинного сибирского города на реке жизни
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Honda или другой марки
- Возможно увеличение количества участников за доплату (детали согласуем в переписке)
- Экскурсия будет интересна путешественникам старше 10 лет
- Дополнительно (по желанию) оплачивается обед в ресторане. Средний чек: 2500–2300 ₽ за человека
- Посещение музейного комплекса в Овсянке не входит в программу
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Каролина — ваш гид в Красноярске
Дорогие друзья, приветствую Вас в самом центре России! Сибирь — родина смелых и сильных! А ещё Сибирь — сказочная шкатулка, богатства которой я Вам приоткрою. Я очень люблю свой город, знаю каждый его уголок и с радостью открываю его гостям. После наших экскурсий гости хотят сюда непременно вернуться. Желаю Вам самых приятных впечатлений и жду встречи!Задать вопрос
Похожие экскурсии из Красноярска
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомство с Красноярском
Объехать город на машине, увидеть самое главное и услышать о вехах в «биографии» Сибири
Начало: У Большого концертного зала
Завтра в 08:00
30 апр в 08:00
7000 ₽ за всё до 4 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборКрасноярск и его живописные окрестности на авто
Впечатлитесь самой длинной в России Торгашинской лестницей и подниметесь на смотровую площадку «Царь-рыба»
Начало: Исторический центр города
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8585 ₽
10 100 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Красноярская ГЭС и Столбы: Путешествие по величественному Енисею
Исследуйте величие Енисея и красоты Красноярска, узнайте историю ГЭС и Столбов в индивидуальной экскурсии
Начало: У отеля
Завтра в 08:00
4 мая в 08:00
13 734 ₽ за всё до 3 чел.