Три стихии: Енисей, пещеры, скалы

Уникальная индивидуальная экскурсия по Красноярску: Овсянка и Караульная пещера
На этой экскурсии, вы пройдётесь среди мачтовых сосен и подышите полезным, оздоровительным воздухом.

Увидите Енисей так близко, что сможете коснуться воды и почувствовать дыхание Саянских снегов даже летом, сфотографируетесь на живописных
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островах и услышите много интересного от нашего опытного экскурсовода.

Кульминацией нашего путешествия будут две скалы «Караульный бык» и «Голубка», с вершины которых вы сможете запечатлеть себя на фоне Енисея с высоты птичьего полёта, самого быстрого сокола в мире Сапсан.

5
4 отзыва
Три стихии: Енисей, пещеры, скалы
Три стихии: Енисей, пещеры, скалы
Три стихии: Енисей, пещеры, скалы

Описание экскурсии

Река Енисей Река Енисей (от эвенкийского «Ионесси» — большая вода) — является самой полноводной рекой России и естественной, природной границей между Западной и Восточной Сибирью. Длина реки Енисей на карте — 3487 км, в своём течении река делит Россию на две равные части. Начинается она в Кызыле, где происходит слияние основных истоков реки Енисей — Большого и Малого Енисея, и несёт свои воды через всю страну, пересекая несколько климатических зон. Гидроэнергетический потенциал реки Енисей реализован в полной мере и, в данный момент, его воды вращают лопасти турбин на самых мощных в России ГЭС. Реке Енисей посвящен один из красивейших городских фонтанов — «Реки Сибири», расположенном на Театральной площади. Скала Караульный бык С одной из самых знаменитых смотровых площадок в окрестностях города — «Царь рыбы» Вы можете увидеть скалу Караульный бык. Упоминания о ней Вы найдёте в книгах местного писателя — Виктора Астафьева, чья родина — деревня Овсянка, находится напротив скалы. Эта массивная скала состоит из известняка, покрытого лишайником, который образует витиеватые узоры. Вода и время создали внутри Караульного быка систему пещер, в которых находили приют люди, жившие в первобытные времена. После раскопок учёными были сделаны феноменальные открытия, о сути которых вам расскажет наш гид. На вершине скалы находится удобное место для пикника и открывается изумительный вид на окрестности и проплывающие по Енисею пароходы, на фоне которых у вас получатся впечатляющие фотографии для вашей новостной ленты. Прогулка к скале Караульный бык и восхождение на неё не требует специальных навыков и подготовки. Важная информация • Время и место отъезда может корректировать группа по своему желанию.
  • Маршрут может быть изменён по желанию клиента.
  • На экскурсии вам понадобиться комфортная обувь, желательно небольшой перекус, фотоаппарат.

Все дни недели. Начало не раньше 07:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Река Енисей
  • Скала Караульный Бык
  • Скала Голубка
Что включено
  • В стоимость экскурсии входят:
  • Услуги транспорта - легковой автомобиль в кузове седан (3 человека на заднем сиденье)
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.)
  • ""
  • * можем предоставить минивэн, микроавтобус и автобус по договорённости
Место начала и завершения?
Адрес в черте города, кроме отдалённых районов
Когда и сколько длится?
Когда: Все дни недели. Начало не раньше 07:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 45 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Е
Иван отличный гид, интересно рассказывает, время провели даже не заметили. Ребёнок 11 лет с маршрутом справился. Шли вдоль реки, места шикарные, посетили 2 скалы. Нам все очень понравилось, Иван молодец!!!
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