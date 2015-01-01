Река Енисей

Река Енисей (от эвенкийского «Ионесси» — большая вода) — является самой полноводной рекой России и естественной, природной границей между Западной и Восточной Сибирью. Длина реки Енисей на карте — 3487 км, в своём течении река делит Россию на две равные части. Начинается она в Кызыле, где происходит слияние основных истоков реки Енисей — Большого и Малого Енисея, и несёт свои воды через всю страну, пересекая несколько климатических зон.

Гидроэнергетический потенциал реки Енисей реализован в полной мере и, в данный момент, его воды вращают лопасти турбин на самых мощных в России ГЭС. Реке Енисей посвящен один из красивейших городских фонтанов — «Реки Сибири», расположенном на Театральной площади.

Скала Караульный бык

С одной из самых знаменитых смотровых площадок в окрестностях города — «Царь рыбы» Вы можете увидеть скалу Караульный бык. Упоминания о ней Вы найдёте в книгах местного писателя — Виктора Астафьева, чья родина — деревня Овсянка, находится напротив скалы. Эта массивная скала состоит из известняка, покрытого лишайником, который образует витиеватые узоры. Вода и время создали внутри Караульного быка систему пещер, в которых находили приют люди, жившие в первобытные времена.

После раскопок учёными были сделаны феноменальные открытия, о сути которых вам расскажет наш гид. На вершине скалы находится удобное место для пикника и открывается изумительный вид на окрестности и проплывающие по Енисею пароходы, на фоне которых у вас получатся впечатляющие фотографии 📸 для вашей новостной ленты. Прогулка 👣 к скале Караульный бык и восхождение на неё не требует специальных навыков и подготовки.

Пещеры Карауленского нагорья

Геологическая история 📖 Красноярского края и обилие карстовых пород, обуславливает нахождение в окрестностях города множества пещер. Мировую известность обрели Большая Орешная и Партизанская, манит профессионалов спелеологии Торгашинская. Среди пещер, не требующих особой подготовки от экскурсантов можно выделить пещеры Карауленского нагорья. Находятся они рядом со скалами Голубка и Караульный бык.

Самая знаменитая пещера носит имя красноярского учителя Еленева, который раскопал в ней стоянку первобытных людей. Недалеко от неё находится пещера Чёрное сердце, получившая такое название из–за очертания входа, а также множество мелких гротов. Погрузиться в чарующий мир красноярских подземелий, где летом прохладно, а зимой тепло, а также посмотреть на историю 📖 региона в камне, вы сможете в ходе непродолжительной экскурсии 🧭 на скалу Голубка. Маршрут не требует специальных навыков и снаряжения.

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