Город-Сказка
Город-Сказка – Гид из Красноярска
На этой экскурсии 🧭, вы пройдётесь среди мачтовых сосен и подышите полезным, оздоровительным воздухом.

Увидите Енисей так близко, что сможете коснуться воды и почувствовать дыхание Саянских снегов даже летом, сфотографируетесь 📸 на живописных островах и услышите много интересного от нашего опытного экскурсовода.

Кульминацией нашего путешествия будут две скалы «Караульный бык» и «Голубка», с вершины которых вы сможете запечатлеть себя на фоне Енисея с высоты птичьего полёта, самого быстрого сокола в мире Сапсан.

По дороге нам также встретится несколько маленьких гротов и пещер, в которых можно сделать несколько замечательных фотографий и прикоснуться к миру подземелья.
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Три стихии
Три стихии

Что вы увидите

  • Река Енисей
  • Пещера Еленева
  • Скала Караульный Бык
  • Скала Голубка
  • Пещера Чёрное сердце
Река Енисей
Река Енисей (от эвенкийского «Ионесси» — большая вода) — является самой полноводной рекой России и естественной, природной границей между Западной и Восточной Сибирью. Длина реки Енисей на карте — 3487 км, в своём течении река делит Россию на две равные части. Начинается она в Кызыле, где происходит слияние основных истоков реки Енисей — Большого и Малого Енисея, и несёт свои воды через всю страну, пересекая несколько климатических зон.
Гидроэнергетический потенциал реки Енисей реализован в полной мере и, в данный момент, его воды вращают лопасти турбин на самых мощных в России ГЭС. Реке Енисей посвящен один из красивейших городских фонтанов — «Реки Сибири», расположенном на Театральной площади.
Скала Караульный бык
С одной из самых знаменитых смотровых площадок в окрестностях города — «Царь рыбы» Вы можете увидеть скалу Караульный бык. Упоминания о ней Вы найдёте в книгах местного писателя — Виктора Астафьева, чья родина — деревня Овсянка, находится напротив скалы. Эта массивная скала состоит из известняка, покрытого лишайником, который образует витиеватые узоры. Вода и время создали внутри Караульного быка систему пещер, в которых находили приют люди, жившие в первобытные времена.
После раскопок учёными были сделаны феноменальные открытия, о сути которых вам расскажет наш гид. На вершине скалы находится удобное место для пикника и открывается изумительный вид на окрестности и проплывающие по Енисею пароходы, на фоне которых у вас получатся впечатляющие фотографии 📸 для вашей новостной ленты. Прогулка 👣 к скале Караульный бык и восхождение на неё не требует специальных навыков и подготовки.
Пещеры Карауленского нагорья
Геологическая история 📖 Красноярского края и обилие карстовых пород, обуславливает нахождение в окрестностях города множества пещер. Мировую известность обрели Большая Орешная и Партизанская, манит профессионалов спелеологии Торгашинская. Среди пещер, не требующих особой подготовки от экскурсантов можно выделить пещеры Карауленского нагорья. Находятся они рядом со скалами Голубка и Караульный бык.
Самая знаменитая пещера носит имя красноярского учителя Еленева, который раскопал в ней стоянку первобытных людей. Недалеко от неё находится пещера Чёрное сердце, получившая такое название из–за очертания входа, а также множество мелких гротов. Погрузиться в чарующий мир красноярских подземелий, где летом прохладно, а зимой тепло, а также посмотреть на историю 📖 региона в камне, вы сможете в ходе непродолжительной экскурсии 🧭 на скалу Голубка. Маршрут не требует специальных навыков и снаряжения.
Важная информация
  • Время и место отъезда может корректировать группа по своему желанию.
  • Маршрут может быть изменён по желанию клиента.
  • На экскурсии 🧭 вам понадобиться комфортная обувь, желательно небольшой перекус, фотоаппарат.
Что входит
  • Транспортно–экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр. )
Начало и место завершения
🚩 Любой удобный адрес для заказчика
Три стихии
Три стихии
Три стихии
Три стихии
Три стихии

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Город-Сказка
Город-Сказка
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