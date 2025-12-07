Мы посетим одну из самых живописных природных локаций в окрестностях Красноярска — Караульненское нагорье, где склоны террасами спускаются к Енисею и образуют утёсы.
Пройдём лёгкий треккинговый маршрут по тропе с множеством смотровых площадок и встретим закат на самой эффектной из них. По пути сделаем портретные снимки на профессиональную камеру.
Описание фото-прогулки
Мы поднимемся на две смотровые площадки Караульненских Быков — Правый и Левый, откуда открываются виды на Енисей, село Овсянка и Торгашинский хребет. Пройдём по тропам тайги к забавной избушке на курьих ножках у дальней смотровой площадки.
А ещё посетим:
- скалу Голубка с её узнаваемым силуэтом
- несколько небольших пещер и гротов — можно заглянуть в них при желании и если позволит время
- множество обзорных точек на безымянных утёсах
В стоимость включена фотосессия
Через несколько дней вы получите не менее 30 портретных снимков, снятых на фотокамеру Canon R100 с профессиональным объективом L-серии.
Организационные детали
- Встречаемся на парковке в Октябрьском районе и едем к началу пешего маршрута (около 40 минут)
- Возрастное ограничение — от 13 лет
- Протяжённость пешей части примерно 4 км, перепады высот небольшие, до 100 м, уклоны местами значительные (на подъём)
- Стоит надеть треккинговую обувь и не бояться её испачкать
- Время начала плавающее и зависит от времени захода солнца — желательно начать поход примерно за 3 часа до заката
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У проспекта Свободный
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Элиас — ваш гид в Красноярске
Провёл экскурсии для 481 туриста
Путешественник из Красноярска, посетил более 70 стран и многие регионы России, специализируюсь на треккинге и хайкинге. Являюсь гидом-инструктором пеших и горных походов (в активе более 35 маршрутов), провожу авторские туры,
