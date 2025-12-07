Мы посетим одну из самых живописных природных локаций в окрестностях Красноярска — Караульненское нагорье, где склоны террасами спускаются к Енисею и образуют утёсы. Пройдём лёгкий треккинговый маршрут по тропе с множеством смотровых площадок и встретим закат на самой эффектной из них. По пути сделаем портретные снимки на профессиональную камеру.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание фото-прогулки

Мы поднимемся на две смотровые площадки Караульненских Быков — Правый и Левый, откуда открываются виды на Енисей, село Овсянка и Торгашинский хребет. Пройдём по тропам тайги к забавной избушке на курьих ножках у дальней смотровой площадки.

А ещё посетим:

скалу Голубка с её узнаваемым силуэтом

несколько небольших пещер и гротов — можно заглянуть в них при желании и если позволит время

множество обзорных точек на безымянных утёсах

В стоимость включена фотосессия

Через несколько дней вы получите не менее 30 портретных снимков, снятых на фотокамеру Canon R100 с профессиональным объективом L-серии.

Организационные детали