Что вас ожидает:

Лучший способ познакомится с городом

Это посмотреть на него сверху. Не так давно была построена в Красноярске новая смотровая площадка «Николаевская сопка», которая сразу завоевала популярность не только у местных жителей, но и гостей нашего города. Пафосность и оригинальность архитектуры этой площадки впечатлит даже самых капризных туристов. С неё открывается наикрасивейший вид на город и могучий Енисей. Со смотровой площадки на караульной горе вы увидите весь город как на ладони. Сразу все семь городских районов можно обозреть из одной точки. Знаменитая башня и 28 этажный торгово-деловой центр. Видна гора «Чёрная сопка», ныне потухший вулкан.

Прогулка по историческим местам

Музей-усадьба Юдина, купеческая усадьба XIX века, в которой какое-то время работал Ленин. Часовня Параскевы Пятницы-православный символ города. Успенский мужской монастырь — старинная мужская обитель. Музей-пароход, на котором путешествовал император Николай II и был отправлен в ссылку Ленин. Римско-католический костел — памятник архитектурного наследия Променад по ул. Горького, с осмотром архитектуры старинных домов.

Виноградовский мост — туристический символ Красноярска. Музей «Мемориал победы» — одна из главных достопримечательностей города. Красноярский музейный центр-крупнейшая в Сибири выставка современного искусства. Музей Сурикова — кладовая живописи. Проезжая по исторической улице Мира, на которой когда-то жила купеческая элита, мы увидим самые первые доходные и торговые дома, построенные купцом и меценатом Гадаловым. Первый кинотеатр и аптеку, которые функционируют до сих пор.

Пока мы пьём самый вкусный кофе, я расскажу о…

Золотой лихорадке и паломничестве в при енисейскую Сибирь. Здесь побеждали сильнейшие. Красный Яр — город построенный на крови. 75 лет гражданской войны за территорию. История присоединения свободной Сибири к России. Выгоревший дотла Красный Яр был вновь построен и укреплён.

Гастрономический променад со вкусом Сибири

В северных реках Красноярского края водиться много самых вкусных пород рыб. Это и Осетр, и Таймень, и Стерлядь, и Нельма, и енисейский Омуль, и Хариус, и др. Ну, а местные умельцы готовят рыбу как холодного, так и горячего копчения. Также много рыбы свежего посола. Дружелюбные продавцы с удовольствием дают попробовать понравившиеся кусочки. На рынке продается сахалинская красная икра и черная осетровая. Можно купить сокровища тайги: кедровые орешки, соленый папоротник, черемшу, таёжный мёд, замороженную голубику, чернику, клюкву.

Важная информация: