Влюбиться в Красноярск за 4 часа: История со вкусом осетрины

Мы начнём нашу экскурсию со смотровых площадок на караульной горе, где расположена знаменитая...

Мы начнём нашу экскурсию со смотровых площадок на караульной горе, где расположена знаменитая часовня Параскевы Пятницы и Николаевской сопке, самой высокой точке города Красноярска.

Посетим все значимые исторические места: музей-пароход Святитель Николай, музей-усадьбу Юдина, место зарождения острога, памятник путешественнику Н.

Резанову, историческую ул.

Мира с сохранившимися памятниками архитектурного наследия.

А вишенкой на торте будет посещение самого популярного рынка в городе.
Влюбиться в Красноярск за 4 часа: История со вкусом осетрины
Влюбиться в Красноярск за 4 часа: История со вкусом осетрины
Влюбиться в Красноярск за 4 часа: История со вкусом осетрины
Влюбиться в Красноярск за 4 часа: История со вкусом осетрины
Влюбиться в Красноярск за 4 часа: История со вкусом осетрины
Влюбиться в Красноярск за 4 часа: История со вкусом осетрины

Что вы увидите 🤩

  • Музей-усадьба Юдина
  • Часовня Параскевы Пятницы
  • Успенский мужской монастырь
  • Музей-пароход
  • Римско-католический костел
  • ул. Горького
  • Виноградовский мост
  • Музей «Мемориал победы»
  • Красноярский музейный центр
  • Музей Сурикова
  • ул. Мира
  • Торговые дома Гадаловым
  • Первый кинотеатр и аптеку
  • Рынок рыбных деликатесов

Что вас ожидает:

    Лучший способ познакомится с городом
    Это посмотреть на него сверху. Не так давно была построена в Красноярске новая смотровая площадка «Николаевская сопка», которая сразу завоевала популярность не только у местных жителей, но и гостей нашего города. Пафосность и оригинальность архитектуры этой площадки впечатлит даже самых капризных туристов. С неё открывается наикрасивейший вид на город и могучий Енисей. Со смотровой площадки на караульной горе вы увидите весь город как на ладони. Сразу все семь городских районов можно обозреть из одной точки. Знаменитая башня и 28 этажный торгово-деловой центр. Видна гора «Чёрная сопка», ныне потухший вулкан.
    Прогулка по историческим местам
    Музей-усадьба Юдина, купеческая усадьба XIX века, в которой какое-то время работал Ленин. Часовня Параскевы Пятницы-православный символ города. Успенский мужской монастырь — старинная мужская обитель. Музей-пароход, на котором путешествовал император Николай II и был отправлен в ссылку Ленин. Римско-католический костел — памятник архитектурного наследия Променад по ул. Горького, с осмотром архитектуры старинных домов.
    Виноградовский мост — туристический символ Красноярска. Музей «Мемориал победы» — одна из главных достопримечательностей города. Красноярский музейный центр-крупнейшая в Сибири выставка современного искусства. Музей Сурикова — кладовая живописи. Проезжая по исторической улице Мира, на которой когда-то жила купеческая элита, мы увидим самые первые доходные и торговые дома, построенные купцом и меценатом Гадаловым. Первый кинотеатр и аптеку, которые функционируют до сих пор.
    Пока мы пьём самый вкусный кофе, я расскажу о…
    Золотой лихорадке и паломничестве в при енисейскую Сибирь. Здесь побеждали сильнейшие. Красный Яр — город построенный на крови. 75 лет гражданской войны за территорию. История присоединения свободной Сибири к России. Выгоревший дотла Красный Яр был вновь построен и укреплён.
    Гастрономический променад со вкусом Сибири
    В северных реках Красноярского края водиться много самых вкусных пород рыб. Это и Осетр, и Таймень, и Стерлядь, и Нельма, и енисейский Омуль, и Хариус, и др. Ну, а местные умельцы готовят рыбу как холодного, так и горячего копчения. Также много рыбы свежего посола. Дружелюбные продавцы с удовольствием дают попробовать понравившиеся кусочки. На рынке продается сахалинская красная икра и черная осетровая. Можно купить сокровища тайги: кедровые орешки, соленый папоротник, черемшу, таёжный мёд, замороженную голубику, чернику, клюкву.

    Важная информация:

    • Место встречи можно изменить по согласованию с гидом. Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

    Цены на экскурсию

    Для группы 1-4 человек
    Стандартное предложение
    5 650 ₽

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Транспортно–экскурсионное обслуживание
    Что не входит
    • Билеты в музей — 200 руб. /чел.
    Место начала и завершения
    Проспект мира, 2 б, БКЗ, Красноярск
    Когда и сколько длится?
    Когда: Вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье в 11:00
    Экскурсия длится около 4 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    У меня есть вопрос
    Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

    Вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье в 11:00

    Елена Н.
    Елена Н.
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    Задать вопрос

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