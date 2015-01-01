Мемориальный комплекс В. П. Астафьева

В пригороде Красноярска располагается старинная деревня Овсянка — островок дремучей, крестьянской Сибири. В Овсянке находится Мемориальный комплекс В. П. Астафьева. Именно на этом месте, насыщенном великолепием природы, родился и творил писатель, произведения которого всем известны со школьной скамьи.

Музей 🖼 Астафьева в Овсянке включает в себя Музей 🖼 сибирского быта — это целая усадьба где можно будет познакомится с бытом крестьянской семьи начала XX века, почувствовать атмосферу, в которой происходило детство писателя; дом, в котором Виктор Петрович провёл последние годы жизни и написал самые громкие произведения, а также, выставочного зала и площадки для мероприятий. Музей 🖼 Астафьева проводит тематические чтения и фестивали.

Астафьев был яркой и самобытной личностью, интерес к его творчеству не угасает — поэтому его дом музей 🖼 посещает множество людей, среди которых можно вспомнить президентов, знаменитых писателей и режиссеров. Располагается музей 🖼 Астафьева недалеко от Красноярска — путь от города до Овсянки занимает полчаса. По дороге у вас будет возможность посетить смотровую площадку «Царь-рыба», которая посвящена одному из произведений Астафьева.

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