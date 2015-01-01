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В гости к великому земляку — писателю В. П. Астафьеву

Город-Сказка
Город-Сказка – Гид из Красноярска
Маленький домик — не дворец, вы это увидите, а ведь здесь писались великие произведения: «Весёлый солдат», «Прокляты и убиты», «Последний поклон», «Конь с розовой гривой», «Васюткино 🎥 озеро».

В этом деревенском домике бывали М.

Горбачев, Б.

Ельцин, В.

Путин, А.

Солженицын, Н.

Михалков, В.

Курбатов и другие известные люди.

А теперь и вы побываете! С помощью этой экскурсии 🧭 вы окунётесь в мир писателя, прочувствуете атмосферу в которой он творил.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 6 000 ₽ за экскурсию

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В гости к великому земляку — писателю В. П. Астафьеву
В гости к великому земляку — писателю В. П. Астафьеву

Что вы увидите

  • Смотровая площадка «Царь-рыба»
  • Дом-музей им. В. П. Астафьева
  • Река Енисей.
Мемориальный комплекс В. П. Астафьева
В пригороде Красноярска располагается старинная деревня Овсянка — островок дремучей, крестьянской Сибири. В Овсянке находится Мемориальный комплекс В. П. Астафьева. Именно на этом месте, насыщенном великолепием природы, родился и творил писатель, произведения которого всем известны со школьной скамьи.
Музей 🖼 Астафьева в Овсянке включает в себя Музей 🖼 сибирского быта — это целая усадьба где можно будет познакомится с бытом крестьянской семьи начала XX века, почувствовать атмосферу, в которой происходило детство писателя; дом, в котором Виктор Петрович провёл последние годы жизни и написал самые громкие произведения, а также, выставочного зала и площадки для мероприятий. Музей 🖼 Астафьева проводит тематические чтения и фестивали.
Астафьев был яркой и самобытной личностью, интерес к его творчеству не угасает — поэтому его дом музей 🖼 посещает множество людей, среди которых можно вспомнить президентов, знаменитых писателей и режиссеров. Располагается музей 🖼 Астафьева недалеко от Красноярска — путь от города до Овсянки занимает полчаса. По дороге у вас будет возможность посетить смотровую площадку «Царь-рыба», которая посвящена одному из произведений Астафьева.
Важная информация
  • Время и место отъезда может корректировать группа по своему желанию.
  • Маршрут может быть изменён по желанию клиента.
  • На экскурсии 🧭 вам понадобиться комфортная обувь, желательно небольшой перекус, фотоаппарат.
Что входит
  • Транспортно–экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Входные билеты в мемориальный комплекс В. П. Астафьева
Начало и место завершения
🚩 Любой удобный адрес для заказчика
В гости к великому земляку — писателю В. П. Астафьеву
В гости к великому земляку — писателю В. П. Астафьеву
В гости к великому земляку — писателю В. П. Астафьеву
В гости к великому земляку — писателю В. П. Астафьеву
В гости к великому земляку — писателю В. П. Астафьеву

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Город-Сказка
Город-Сказка
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