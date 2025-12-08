В этой поездке вы погрузитесь в жизнь писателя В. Астафьева. Увидите простой уклад жизни его детства, предметы деревенского быта, поймёте, что повлияло на его творчество. И конечно, восхититесь и насладитесь величественной природой, красотой гор и могучего Енисея. Ведь только здесь могли рождаться такие самобытные и неподражаемые произведения.
Описание экскурсии
Мы побываем на смотровой площадке «Царь-рыба», полюбуемся Енисеем с высоты птичьего полёта, увидим всю красоту Саянских гор.
Спустимся вниз с утёса и прогуляемся по селу Овсянка:
- пройдём по набережной, полюбуемся плавающими уточками
- посмотрим на интересные деревенские улочки, резные ставни и добротные деревянные срубы
И конечно, посетим музеи и осмотрим экспозиции, которые посвящены писателю. Мы расскажем о жизни и творчестве Астафьева, о том, кто (и что!) сыграл главную роль в становлении его как писателя, чем он жил и увлекался.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на комфортабельном минивэне
- В стоимость включено посещение музеев, дополнительно по желанию оплачивается перекус
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|4000 ₽
|Дети до 12 лет
|3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Перенсона
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Красноярске
Провели экскурсии для 617 туристов
Мы с командой — люди творческие, увлекающиеся и интересующиеся историей Красноярска и края. Мы знаем много удивительных нетуристических мест, которыми готовы с удовольствием поделиться с гостями города.
