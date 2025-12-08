В этой поездке вы погрузитесь в жизнь писателя В. Астафьева. Увидите простой уклад жизни его детства, предметы деревенского быта, поймёте, что повлияло на его творчество. И конечно, восхититесь и насладитесь величественной природой, красотой гор и могучего Енисея. Ведь только здесь могли рождаться такие самобытные и неподражаемые произведения.

Описание экскурсии

Мы побываем на смотровой площадке «Царь-рыба», полюбуемся Енисеем с высоты птичьего полёта, увидим всю красоту Саянских гор.

Спустимся вниз с утёса и прогуляемся по селу Овсянка:

пройдём по набережной, полюбуемся плавающими уточками

посмотрим на интересные деревенские улочки, резные ставни и добротные деревянные срубы

И конечно, посетим музеи и осмотрим экспозиции, которые посвящены писателю. Мы расскажем о жизни и творчестве Астафьева, о том, кто (и что!) сыграл главную роль в становлении его как писателя, чем он жил и увлекался.

Организационные детали