Трехчасовая экскурсия по Красноярску предлагает посетить ключевые достопримечательности города.
Туристы смогут прогуляться по площади Мира, насладиться видами на Енисей и посетить музей-пароход «Святитель Николай». На Театральной площади можно увидеть статую Аполлона и светомузыкальный фонтан. Автомобильный маршрут включает посещение Мемориала Победы и часовни Параскевы Пятницы. Это идеальная возможность узнать историю и культуру Красноярска за короткое время
Туристы смогут прогуляться по площади Мира, насладиться видами на Енисей и посетить музей-пароход «Святитель Николай». На Театральной площади можно увидеть статую Аполлона и светомузыкальный фонтан. Автомобильный маршрут включает посещение Мемориала Победы и часовни Параскевы Пятницы. Это идеальная возможность узнать историю и культуру Красноярска за короткое время
5 причин купить эту экскурсию
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- 🏞️ Живописные виды на Енисей
- 🎭 Культурные центры города
- 🕍 Исторические памятники
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок и осмотра достопримечательностей. В это время можно насладиться всеми прелестями Красноярска без лишней суеты. В октябре и апреле также возможно посетить экскурсию, но стоит учесть, что погода может быть переменчивой. В зимние месяцы, с ноября по март, экскурсия также доступна, но необходимо подготовиться к холодной погоде.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Площадь Мира
- Музей-пароход «Святитель Николай»
- Театральная площадь
- Мемориал Победы
- Часовня Параскевы Пятницы
Описание экскурсии
Площадь Мира В рамках прогулки вы посетите старейшую в городе площадь Мира, которая располагается на месте древнего Красноярского острова. В ее южной части можно увидеть Красноярскую краевую филармонию и музейный центр «Площадь Мира», который является крупнейшей в Сибири выставочной площадкой современного искусства. Вы сможете прогуляться по площади, посмотреть на знак «Основание острога Красный Яр» и пройтись к статуе «Лошадь Белая», созданной как дань памяти сибирским первопроходцам. Речной вокзал и Музей-пароход «Святитель Николай»От площади Мира мы направимся к побережью Енисея, где находится Речной вокзал постройки 1952 года. Вблизи него пришвартован пароход «Святитель Николай», который в XIX веке считался самым быстрым на енисейских просторах. Сегодня на корабле размещается музей.
Театральная площадь
Театральная площадь считается культурным центром Красноярска. Здесь находятся Театр оперы и балета, монументальная статуя Аполлона и эффектный светомузыкальный фонтан. В нижнем ярусе площади размещается памятник А. Чехову. Его установили в том самом месте, где писатель ожидал переправу через реку.
Поездка к Мемориалу Победы и часовне Параскевы Пятницы
Экскурсия включает в себя автомобильный маршрут, который позволит побывать у Музея «Мемориал Победы» и познакомиться с историей города в годы Второй Мировой войны. От музея мы направимся к часовне Параскевы Пятницы, расположенной на месте древних захоронений татар-качинцев. Важная информация Надевайте удобную обувь и одежду по погоде. Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.
Ежедневно, в любое время
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Мира
- Пароход-музей «Святитель Николай»
- Часовня Святой Параскевы Пятницы
- Мемориал Победы
- Транссибирский железнодорожный мост
- Смотровая площадка «Царь-рыба»
- Площадь 350-летия
- Красноярский Биг-Бен
- Речной вокзал и др
Что включено
- Экскурсионное обслуживание.
Что не входит в цену
- Личные расходы туриста
- Транспортное обслуживание не включено в стоимость.
- Экскурсия проводится на транспорте туристов.
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, в любое время
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
3
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ц
Увидели много архитектурных строений, не заявленных в экскурсии, а на заявленные достопримечательности было отведено очень мало времени. Некоторые достопримечательности вообще не посетили (например, площадь с щукой). Итого, экскурсия оказалась на час дольше запланированного, с нас потребовали дополнительные деньги. Такое построение экскурсии может говорить о непрофессионализме экскурсовода.
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Ц
Увидели много архитектурных строений, не заявленных в экскурсии, а на заявленные достопримечательности было отведено очень мало времени. Некоторые достопримечательности вообще не посетили (например, площадь с щукой). Итого, экскурсия оказалась на час дольше запланированного, с нас потребовали дополнительные деньги. Такое построение экскурсии может говорить о непрофессионализме экскурсовода.
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М
Затянуто, сложилось впечатление, что экскурсовод специально тянул время, чтоб заработать лишнюю тысячу за каждый час, в результате экскурсия вышла утомительной даже для взрослых, за три час мы ничего толком не осмотрели."Автомобильная" часть экскурсии началась после положенных 3-ех часов.
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М
Затянуто, сложилось впечатление, что экскурсовод специально тянул время, чтоб заработать лишнюю тысячу за каждый час, в результате экскурсия вышла утомительной даже для взрослых, за три час мы ничего толком не осмотрели."Автомобильная" часть экскурсии началась после положенных 3-ех часов.
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