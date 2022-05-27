Визитные карточки Красноярска за 3 часа

Визитные карточки Красноярска за 3 часа
Визитные карточки Красноярска за 3 часа
Визитные карточки Красноярска за 3 часа
Визитные карточки Красноярска за 3 часа
Визитные карточки Красноярска за 3 часа
Визитные карточки Красноярска за 3 часа

Что вас ожидает 🤩

  • Площадь Мира
  • Пароход-музей «Святитель Николай»
  • Часовня Святой Параскевы Пятницы
  • Мемориал Победы
  • Транссибирский железнодорожный мост
  • Смотровая площадка «Царь-рыба»
  • Площадь 350-летия
  • «Красноярский Биг-Бен»
  • Речной вокзал и др
Трехчасовая экскурсия по Красноярску откроет перед вами все визитные карточки города. Вы прогуляетесь по площади Мира, побываете на берегу Енисея и увидите музей-пароход «Святитель Николай», познакомитесь с достопримечательностями Театральной площади, съездите к часовне Параскевы Пятницы и Мемориалу Победы.

Площадь Мира

В рамках прогулки вы посетите старейшую в городе площадь Мира, которая располагается на месте древнего Красноярского острова. В ее южной части можно увидеть Красноярскую краевую филармонию и музейный центр «Площадь Мира», который является крупнейшей в Сибири выставочной площадкой современного искусства. Вы сможете прогуляться по площади, посмотреть на знак «Основание острога Красный Яр» и пройтись к статуе «Лошадь Белая», созданной как дань памяти сибирским первопроходцам.

Речной вокзал и Музей-пароход «Святитель Николай»

От площади Мира мы направимся к побережью Енисея, где находится Речной вокзал постройки 1952 года. Вблизи него пришвартован пароход «Святитель Николай», который в XIX веке считался самым быстрым на енисейских просторах. Сегодня на корабле размещается музей.

Театральная площадь

Театральная площадь считается культурным центром Красноярска. Здесь находятся Театр оперы и балета, монументальная статуя Аполлона и эффектный светомузыкальный фонтан. В нижнем ярусе площади размещается памятник А. Чехову. Его установили в том самом месте, где писатель ожидал переправу через реку.
Поездка к Мемориалу Победы и часовне Параскевы Пятницы
Экскурсия включает в себя автомобильный маршрут, который позволит побывать у Музея «Мемориал Победы» и познакомиться с историей города в годы Второй Мировой войны. От музея мы направимся к часовне Параскевы Пятницы, расположенной на месте древних захоронений татар-качинцев.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Аренда автомобиля оплачивается дополнительно
Место начала и завершения?
по согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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