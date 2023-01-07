Площадь Мира В рамках прогулки вы посетите старейшую в городе площадь Мира, которая располагается на месте древнего Красноярского острова. В ее южной части можно увидеть Красноярскую краевую филармонию и музейный центр «Площадь Мира», который является крупнейшей в Сибири выставочной площадкой современного искусства. Вы сможете прогуляться по площади, посмотреть на знак «Основание острога Красный Яр» и пройтись к статуе «Лошадь Белая», созданной как дань памяти сибирским первопроходцам. Речной вокзал и Музей-пароход «Святитель Николай»От площади Мира мы направимся к побережью Енисея, где находится Речной вокзал постройки 1952 года. Вблизи него пришвартован пароход «Святитель Николай», который в XIX веке считался самым быстрым на енисейских просторах. Сегодня на корабле размещается музей.

Театральная площадь

Театральная площадь считается культурным центром Красноярска. Здесь находятся Театр оперы и балета, монументальная статуя Аполлона и эффектный светомузыкальный фонтан. В нижнем ярусе площади размещается памятник А. Чехову. Его установили в том самом месте, где писатель ожидал переправу через реку.

Поездка к Мемориалу Победы и часовне Параскевы Пятницы

Экскурсия включает в себя автомобильный маршрут, который позволит побывать у Музея «Мемориал Победы» и познакомиться с историей города в годы Второй Мировой войны. От музея мы направимся к часовне Параскевы Пятницы, расположенной на месте древних захоронений татар-качинцев. Важная информация Надевайте удобную обувь и одежду по погоде. Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.