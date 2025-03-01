Мои заказы

Мастер-классы для детей – экскурсии в Красноярске

Найдено 6 экскурсий в категории «Мастер-классы для детей» в Красноярске, цены от 2999 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Must-see Красноярска
Пешая
3 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия Must-see Красноярска: Исторические сокровища города
Погрузитесь в атмосферу Красноярска: от набережной Енисея до усадьбы Сурикова, в компании опытного гида
Начало: У Театра оперы и балета
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
8000 ₽ за всё до 10 чел.
Нестандартные смотровые и набережные Красноярска
На машине
3 часа
27 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Эксклюзивная экскурсия: Скрытые смотровые Красноярска и набережные
Познайте Красноярск с неизведанных сторон: открывайте великолепные виды и тайны города в уютной атмосфере индивидуальной прогулки
Начало: На Предмостной Площади
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
7340 ₽ за всё до 4 чел.
Сувенир из Красноярска: расписать футболку или шопер своими руками
3 часа
1 отзыв
Мини-группа
до 8 чел.
Сувенир из Красноярска: расписать футболку или шопер своими руками
Три часа творчества в уютной студии - и у вас в руках окажется вещь с особой историей
Начало: Центр красноярска, рядом с Красной площадью
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
3500 ₽ за человека
Путешествие в Дивные горы и малую Манскую петлю
На машине
4 часа
-
10%
8 отзывов
Водная прогулка
Путешествие в Дивные горы и малую Манскую петлю
Открыть необычные места и захватывающие виды в окрестностях Красноярска и Дивногорска
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
9990 ₽11 100 ₽ за всё до 3 чел.
Тайны Восточных Столбов - из Красноярска
Пешая
4 часа
6 отзывов
Водная прогулка
Тайны Восточных Столбов
Погрузитесь в атмосферу Красноярских Столбов, где каждый шаг открывает новые горизонты и тайны древних скал. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: Красноярские Столбы
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
11 дек в 11:00
2999 ₽ за человека
Красноярск, Дивногорск и Столбы за один день
На машине
6.5 часов
-
20%
346 отзывов
Водная прогулка
Красноярск, Дивногорск и Столбы: путешествие за один день
Погрузитесь в историю и красоты Красноярска, ощутите дух приключений в Дивногорске и восхититесь Столбами
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
12 160 ₽15 200 ₽ за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    1 марта 2025
    Сувенир из Красноярска: расписать футболку или шопер своими руками
    Очень понравилось, Гелена очень вежливая, дружелюбная, веселая и приятная девушка))
    Постоянно подсказывала, помогала, при этом хотела, чтобы мы выразили себя через
    читать дальше

    свое творчество, радовалась успехам.
    Даже если не умеете рисовать, тут спокойно помогут, может нарисовать вообще что угодно: надпись, рисунок, узоры, животных, хоть космос.
    Проще говоря, очень рекомендую это место. Очень спокойное и приятное))

Сколько стоит экскурсия по Красноярску в декабре 2025
Сейчас в Красноярске в категории "Мастер-классы для детей" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 2999 до 12 160 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 402 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
