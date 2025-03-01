читать дальше свое творчество, радовалась успехам.

Даже если не умеете рисовать, тут спокойно помогут, может нарисовать вообще что угодно: надпись, рисунок, узоры, животных, хоть космос.

Проще говоря, очень рекомендую это место. Очень спокойное и приятное))

Очень понравилось, Гелена очень вежливая, дружелюбная, веселая и приятная девушка))Постоянно подсказывала, помогала, при этом хотела, чтобы мы выразили себя через