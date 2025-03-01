Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия Must-see Красноярска: Исторические сокровища города
Погрузитесь в атмосферу Красноярска: от набережной Енисея до усадьбы Сурикова, в компании опытного гида
Начало: У Театра оперы и балета
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
8000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Эксклюзивная экскурсия: Скрытые смотровые Красноярска и набережные
Познайте Красноярск с неизведанных сторон: открывайте великолепные виды и тайны города в уютной атмосфере индивидуальной прогулки
Начало: На Предмостной Площади
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
7340 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Сувенир из Красноярска: расписать футболку или шопер своими руками
Три часа творчества в уютной студии - и у вас в руках окажется вещь с особой историей
Начало: Центр красноярска, рядом с Красной площадью
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
3500 ₽ за человека
-
10%
Водная прогулка
Путешествие в Дивные горы и малую Манскую петлю
Открыть необычные места и захватывающие виды в окрестностях Красноярска и Дивногорска
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
9990 ₽
11 100 ₽ за всё до 3 чел.
Водная прогулка
Тайны Восточных Столбов
Погрузитесь в атмосферу Красноярских Столбов, где каждый шаг открывает новые горизонты и тайны древних скал. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: Красноярские Столбы
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
11 дек в 11:00
2999 ₽ за человека
-
20%
Водная прогулка
Красноярск, Дивногорск и Столбы: путешествие за один день
Погрузитесь в историю и красоты Красноярска, ощутите дух приключений в Дивногорске и восхититесь Столбами
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
12 160 ₽
15 200 ₽ за всё до 3 чел.
- ААнастасия1 марта 2025Очень понравилось, Гелена очень вежливая, дружелюбная, веселая и приятная девушка))
Постоянно подсказывала, помогала, при этом хотела, чтобы мы выразили себя через
