Вы думали, золотая лихорадка — это про Дикий Запад? Забудьте.
В 19 веке именно в Красноярске купцы сколачивали состояния, а авантюристы срывали джекпот или теряли всё.
Предлагаем сыграть в игру: вы не просто смотрите на особняки — вы решаете, вложиться ли в завод или спустить всё. Будете «делить» прииски, скупать пароходы и торговаться. Задача — обойти конкурентов и стать богатейшим родом.
В 19 веке именно в Красноярске купцы сколачивали состояния, а авантюристы срывали джекпот или теряли всё.
Предлагаем сыграть в игру: вы не просто смотрите на особняки — вы решаете, вложиться ли в завод или спустить всё. Будете «делить» прииски, скупать пароходы и торговаться. Задача — обойти конкурентов и стать богатейшим родом.
Описание экскурсии
- Пароход «Святитель Николай» — в 19 веке это был символ успешного бизнеса. По Енисею везли золото, чай, меха, шампанское и амбиции. Кто имел свой пароход — тот имел голос в городе
- Старобазарная площадь — сейчас тут тихо, а когда-то стоял такой гул, что можно было оглохнуть. Торговали всем: от сибирского соболя до заморского кирпича. Именно здесь определялись цены на жизнь в губернии
- Дом Крутовских, Кузнецовское подворье, Маленькая Владимирская площадь, особняки Гадаловых и «дворец» Мясниковых — здесь не просто жили. Здесь кипели страсти, шла борьба за капитал, играла музыка — и, говорят, купали лошадей в шампанском и иногда просто жгли деньги, чтобы закурить сигару
Вы узнаете:
- как делали капитал — кто находил жилу, кто её продавал, а кто проигрывал всё за вечер
- про знаменитых людей — Гадаловы, Мясниковы, Крутовские, — не просто купцов, а людей которые создавали рынок
- про быт старателей — не романтика, а грязь, лопаты и риск всё пропить, когда золото уже в кармане
- куда уходили миллионы — одни покупали заводы, другие — визитки из чистого золота. И те, и другие остались в истории
- про семейные драмы — здесь любили, изменяли, разорялись в карты и мирились за чаем
А ещё сыграете в монополию, только вместо игрового поля — сам Красноярск: вы станете золотопромышленником и купцом и будете решать, куда вкладываться и как потратить капитал. Торгуйтесь, рискуйте, ищите выгоду. Проигравших нет — только новые знания и море эмоций!
в субботу в 18:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|1200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Мира
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 18:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Всеволод — ваш гид в Красноярске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Экскурсовод для предпринимателей, партнёров, гостей и звёзд! Предлагаю не экскурсии, а общение про город. У меня адаптивный подход: любой момент можно попить кофе или молча посмотреть на Енисей. Предлагаю маршруты по ресторанам, театрам, паркам и даже аэропортам.
Входит в следующие категории Красноярска
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