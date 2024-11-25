Самый лучший способ познать своенравный характер и оценить колорит Красноярска — отправиться на пешеходную прогулку по историческому центру города. Ведь именно на этой части пространства воедино переплелись былые эпохи и современность краевого центра, старинные особняки и наследие Всемирной зимней универсиады 2019 года, подарившей Красноярску инфраструктуру мирового уровня. Во второй части экскурсии мы c комфортом переместимся на смотровую площадку на Караульной горе, рядом со знаменитой часовней Параскевы Пятницы —символа города увековеченного на 10 рублевой купюре. Панорама города, окруженного отрогами величественых Восточных Саян, чьи вершины отражаются в водах могучего Енисея станет хорошим завершением нашего маленького, но такого насыщенного путешествия. О чем будем говорить:

о причинах освоения Сибири и первых русских поселенцах на Красноярской земле;

о боевом прошлом Красноярского острога;

о Золотой лихорадке;

о самых знаменитых персонажах сибирской ссылки;

о купечестве и меценатах Енисейской губернии;

об архитектуре исторического центра;

обсудим легенды и мифы города;

загадаем желания и будем привлекать семейное счастье;

вспомним знаменитых уроженцах Красноярска;

о Красноярске как месте проведения всемирной зимней Универсиады. В конце экскурсии я порекомендую вам музеи, рестораны, парки и магазины сувениров, которые вы сможете посетить после экскурсии. Что вас ждет:• Площадь у Большого концертного зала. Бывший двор деревянно-земляной крепости — острога, от которого Красноярск ведет свою историю, ныне представляет из себя пространство насыщенное зданиями весьма оригинальной архитектуры и рядом городских достопримечательностей, среди которых пешеходный вантовый мост, памятник «Белая лошадь» и Триумфальная арка.

Наше путешествие сквозь время будет проходить по проспекту Мира — центральной улице города, за свою историю сменившую не одно название.

Кузнецовское подворье — затерявшийся в закоулках типовой островок архитектуры 170 летней давности. Там до сих пор живут люди.

Драматический театр Пушкина — место, где начал восхождение талант Смоктуновского. Хорошая локация для фотосессий.

Самая старая в городе аптека (1901 год) с музеем аптекарского дела внутри.

Дом Кино — кинотеатр с легендарным горельефом в виде воинственной девы.

Бронзовые кошки помогающие исполнять ваши желания — немного усилий с вашей стороны и у вас все будет так как вы захотите.

Мало кто знает, но на проспекте Мира есть скульптура художника помогающая сдавать экзамены. Если у вас накануне планируется сессия — обращайтесь, помогу провести ритуал:) • Площадь Революции — место, где находиться администрация региона. Застроена зданиями в стиле монументального сталинского ампира.

Памятник Святому Луке (В. Ф. Войно-Ясенецкому) — знаменитому священнику-хурургу, приравненному к лику святых.

Органный зал — бывший католический собор Преображения господня (1911 год). Брутальное готическое строение посреди сибирского города.

Исторический квартал — пешеходное пространство с воссозданной исторической тканью Красноярска начала 20 века.

Смотровая площадка с видом на могучий Енисей на городской набережной.

Часовня Параскевы Пятницы на Караульной горе — самая знаменитая обзорная площадка в Красноярске. С площадки открывается вид на 3/4 городской застройки и отроги Восточных Саян со скалами национального парка «Красноярские столбы». Важная информация:.

Часовня Параскевы Пятницы на Караульной горе — самая знаменитая обзорная площадка в Красноярске. С площадки открывается вид на 3/4 городской застройки и отроги Восточных Саян со скалами национального парка «Красноярские столбы». Важная информация:.

• Часовня Параскевы Пятницы на Караульной горе — самая знаменитая обзорная площадка в Красноярске. С площадки открывается вид на 3/4 городской застройки и отроги Восточных Саян со скалами национального парка «Красноярские столбы». Важная информация: