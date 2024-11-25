Оцените прелесть и колорит Красноярска — отправляйтесь на пешеходную прогулку по историческому центру города, где воедино переплелись былые эпохи и современность краевого центра.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсии
Самый лучший способ познать своенравный характер и оценить колорит Красноярска — отправиться на пешеходную прогулку по историческому центру города. Ведь именно на этой части пространства воедино переплелись былые эпохи и современность краевого центра, старинные особняки и наследие Всемирной зимней универсиады 2019 года, подарившей Красноярску инфраструктуру мирового уровня. Во второй части экскурсии мы c комфортом переместимся на смотровую площадку на Караульной горе, рядом со знаменитой часовней Параскевы Пятницы —символа города увековеченного на 10 рублевой купюре. Панорама города, окруженного отрогами величественых Восточных Саян, чьи вершины отражаются в водах могучего Енисея станет хорошим завершением нашего маленького, но такого насыщенного путешествия. О чем будем говорить:
- о причинах освоения Сибири и первых русских поселенцах на Красноярской земле;
- о боевом прошлом Красноярского острога;
- о Золотой лихорадке;
- о самых знаменитых персонажах сибирской ссылки;
- о купечестве и меценатах Енисейской губернии;
- об архитектуре исторического центра;
- обсудим легенды и мифы города;
- загадаем желания и будем привлекать семейное счастье;
- вспомним знаменитых уроженцах Красноярска;
- о Красноярске как месте проведения всемирной зимней Универсиады. В конце экскурсии я порекомендую вам музеи, рестораны, парки и магазины сувениров, которые вы сможете посетить после экскурсии. Что вас ждет:• Площадь у Большого концертного зала. Бывший двор деревянно-земляной крепости — острога, от которого Красноярск ведет свою историю, ныне представляет из себя пространство насыщенное зданиями весьма оригинальной архитектуры и рядом городских достопримечательностей, среди которых пешеходный вантовый мост, памятник «Белая лошадь» и Триумфальная арка.
- Наше путешествие сквозь время будет проходить по проспекту Мира — центральной улице города, за свою историю сменившую не одно название.
- Кузнецовское подворье — затерявшийся в закоулках типовой островок архитектуры 170 летней давности. Там до сих пор живут люди.
- Драматический театр Пушкина — место, где начал восхождение талант Смоктуновского. Хорошая локация для фотосессий.
- Самая старая в городе аптека (1901 год) с музеем аптекарского дела внутри.
- Дом Кино — кинотеатр с легендарным горельефом в виде воинственной девы.
- Бронзовые кошки помогающие исполнять ваши желания — немного усилий с вашей стороны и у вас все будет так как вы захотите.
- Мало кто знает, но на проспекте Мира есть скульптура художника помогающая сдавать экзамены. Если у вас накануне планируется сессия — обращайтесь, помогу провести ритуал:) • Площадь Революции — место, где находиться администрация региона. Застроена зданиями в стиле монументального сталинского ампира.
- Памятник Святому Луке (В. Ф. Войно-Ясенецкому) — знаменитому священнику-хурургу, приравненному к лику святых.
- Органный зал — бывший католический собор Преображения господня (1911 год). Брутальное готическое строение посреди сибирского города.
- Исторический квартал — пешеходное пространство с воссозданной исторической тканью Красноярска начала 20 века.
- Смотровая площадка с видом на могучий Енисей на городской набережной.
Часовня Параскевы Пятницы на Караульной горе — самая знаменитая обзорная площадка в Красноярске. С площадки открывается вид на 3/4 городской застройки и отроги Восточных Саян со скалами национального парка «Красноярские столбы». Важная информация:.
Часовня Параскевы Пятницы на Караульной горе — самая знаменитая обзорная площадка в Красноярске. С площадки открывается вид на 3/4 городской застройки и отроги Восточных Саян со скалами национального парка «Красноярские столбы». Важная информация:.
• Часовня Параскевы Пятницы на Караульной горе — самая знаменитая обзорная площадка в Красноярске. С площадки открывается вид на 3/4 городской застройки и отроги Восточных Саян со скалами национального парка «Красноярские столбы». Важная информация:
- Экскурсия комбинированная, пешеходно-автомобильная.
- Прогулка по историческому центру(2 часа) проходит пешком.
- Для поездки на смотровую площадку на Караульной горе рядом с часовней Параскевы Пятницы(1 час) используется личный транспорт гида (седан класса комфорт), который будет ожидать в финальной точке пешеходной части экскурсии.
- Форма одежды для экскурсии подбирается экскурсантами в зависимости от погоды.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь у Большого концертного зала
- Пешеходный вантовый мост
- Памятник «Белая лошадь»
- Памятникм Триумфальная арка
- Проспет Мира - центральная улица города
- Кузнецовское подворье
- Драматический театр Пушкина
- Самая старая в городе аптека (1901 год) с музеем аптекарского дела внутри
- Дом Кино - кинотеатр с легендарным горельефом в виде воинственной девы
- Бронзовые кошки помогающие исполнять ваши желания
- Скульптура художника помогающая сдавать экзамены
- Площадь Революции
- Памятник Святому Луке (В.Ф. Войно-Ясенецкому) - знаменитому священнику-хирургу, приравненному к лику святых
- Органный зал
- Исторический квартал
- Смотровая площадка с видом на могучий Енисей
- МЧасовня Параскевы Пятницы на Караульной горе
Что включено
- Услуги гида,
Что не входит в цену
- Питание
- Вода
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Мира
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
- Экскурсия комбинированная, пешеходно-автомобильная
- Прогулка по историческому центру (2 часа) проходит пешком. Для поездки на смотровую площадку на Караульной горе рядом с часовней Параскевы Пятницы (1 час) используется личный транспорт гида (седан класса комфорт), который будет ожидать в финальной точке пешеходной части экскурсии
- Форма одежды для экскурсии подбирается экскурсантами в зависимости от погоды
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
Входит в следующие категории Красноярска
Похожие экскурсии из Красноярска
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Красноярская ГЭС и Столбы: Путешествие по величественному Енисею
Исследуйте величие Енисея и красоты Красноярска, узнайте историю ГЭС и Столбов в индивидуальной экскурсии
Начало: У отеля
Завтра в 08:00
26 ноя в 08:00
13 334₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
4.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Красноярск и Дивногорск за один день
Познакомьтесь с историей Красноярска, посетите Караульную гору и Дивногорск. Узнайте о Красноярской ГЭС и насладитесь природой заповедника Столбы
11 дек в 10:30
12 дек в 10:30
111009 990₽ за всё до 3 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Познакомиться с Красноярском за 3 часа
Главные достопримечательности и лучшие панорамные площадки города на авто-пешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля в центре города
Завтра в 12:00
26 ноя в 09:00
9 334₽ за всё до 3 чел.