Г Галина Аудиопроменад «Красноярск: сквозь время» Забавная экскурсия, думаю рассчитана на подростков, организаторы играют классно Во двор с приведением можно было бы не заходить, зрелище печальное В целом интересно

Е Екатерина Аудиопроменад «Красноярск: сквозь время» Очень веселая и приятная прогулка получилась, необычный формат! Большое спасибо!

Предупреждение для очень серьезных людей: вам может не понравится, если вы не готовы делать глупости и ждете стандартной экскурсии. Это скорее спектакль и развлекательное шоу

А Анна Аудиопроменад «Красноярск: сквозь время» Такой формат новый для нас. Опыт -удачный. Мне понравилось: по времени не долго, это действительно похоже больше на аудиоспектакль. Это действительно рассказ о городе сквозь время.

Спасибо, Наталия.

А Анна Аудиопроменад «Красноярск: сквозь время» Это было очень очень круто👍 мы в полном восторге.

Ю Юлия Аудиопроменад «Красноярск: сквозь время» читать дальше отличная возможность посмотреть на привычное под неожиданным углом).

Нужно расслабиться, надеть наушники и почувствовать себя совершенно свободной, откликаясь на то, на что захочется. Тексты местами чуть наивны, но это добавляет аудиопроменаду искренности. Хорошая прогулка получилась Очень любопытный формат. Причем можно его рекомендовать как туристам (чтобы добавить красок своему знакомству с городом), так и красноярцам (это

Д Данила Аудиопроменад «Красноярск: сквозь время» Отличная экскурсия, не обычный опыт, все очень понравилось

Я Янина Аудиопроменад «Красноярск: сквозь время» читать дальше Сворачивать во дворы, о существовании которых ты даже не подозревал, слушать историю старых зданий, и ощущать веяние ушедших времён, это очень круто.

Как будто выпал из реальности в какое-то другое измерение.

Если хотите ярких эмоций, то однозначно рекомендую Попробовать подобный формат экскурсии было моим давним желанием. Идти по улицам оживленного города, не слыша его голоса, очень интересный опыт.

И Ирина Аудиопроменад «Красноярск: сквозь время» Очень интересная экскурсия с оригинальной подачей в виде спектакля.

М Мария Аудиопроменад «Красноярск: сквозь время» Это скорее аудиоспектакль. Я не была готова к такому формату экскурсии, но было интересно. Экскурсовод Наталья позитивный, приятный человек, было забавно прогуляться с ней по кусочку старого и современного Красноярска. Выражаю ей свою благодарность и признательность!