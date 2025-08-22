Индивидуальная
до 3 чел.
Здравствуй, Красноярск: путешествие по ключевым местам
Погрузитесь в историю Красноярска, посетив его знаменитые места и насладившись видами с высоты
13 дек в 08:00
14 дек в 08:00
6500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия Must-see Красноярска: Исторические сокровища города
Погрузитесь в атмосферу Красноярска: от набережной Енисея до усадьбы Сурикова, в компании опытного гида
Начало: У Театра оперы и балета
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
8000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Эксклюзивная экскурсия: Скрытые смотровые Красноярска и набережные
Познайте Красноярск с неизведанных сторон: открывайте великолепные виды и тайны города в уютной атмосфере индивидуальной прогулки
Начало: На Предмостной Площади
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
7340 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Родные просторы: из Красноярска - в село Овсянка
Сразу за чертой Красноярска, среди красных скал и тайги, пролегает дорога в село Овсянка. Погрузитесь в деревенскую жизнь и узнайте о Викторе Астафьеве
Завтра в 09:30
11 дек в 09:30
10 600 ₽ за всё до 3 чел.
Аудиогид
Аудиопроменад «Красноярск: сквозь время»
Насладитесь прогулкой по Красноярску с аудиогидом. Узнайте о местных легендах и истории, почувствуйте атмосферу города в сопровождении невидимого проводника
Начало: На набережной Енисея
14 дек в 14:00
21 дек в 14:00
1300 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Знакомьтесь, Красноярск
Приглашаем на экскурсию по Красноярску! Узнайте о первых поселенцах, боевом прошлом и мифах города. Посетите ключевые места и насладитесь видами
Начало: У памятника командору Резанову
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
7500 ₽ за всё до 3 чел.
Водная прогулка
Красноярск, Дивногорск и Столбы: путешествие за один день
Погрузитесь в историю и красоты Красноярска, ощутите дух приключений в Дивногорске и восхититесь Столбами
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
12 160 ₽
15 200 ₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина22 августа 2025Забавная экскурсия, думаю рассчитана на подростков, организаторы играют классно Во двор с приведением можно было бы не заходить, зрелище печальное В целом интересно
- ЕЕкатерина19 августа 2025Очень веселая и приятная прогулка получилась, необычный формат! Большое спасибо!
Предупреждение для очень серьезных людей: вам может не понравится, если вы не готовы делать глупости и ждете стандартной экскурсии. Это скорее спектакль и развлекательное шоу
- ААнна10 августа 2025Такой формат новый для нас. Опыт -удачный. Мне понравилось: по времени не долго, это действительно похоже больше на аудиоспектакль. Это действительно рассказ о городе сквозь время.
Спасибо, Наталия.
- ААнна9 августа 2025Это было очень очень круто👍 мы в полном восторге.
- ЮЮлия30 июля 2025Очень любопытный формат. Причем можно его рекомендовать как туристам (чтобы добавить красок своему знакомству с городом), так и красноярцам (это
- ДДанила19 июля 2025Отличная экскурсия, не обычный опыт, все очень понравилось
- ЯЯнина9 июля 2025Попробовать подобный формат экскурсии было моим давним желанием. Идти по улицам оживленного города, не слыша его голоса, очень интересный опыт.
- ИИрина8 июня 2025Очень интересная экскурсия с оригинальной подачей в виде спектакля.
- ММария2 июня 2025Это скорее аудиоспектакль. Я не была готова к такому формату экскурсии, но было интересно. Экскурсовод Наталья позитивный, приятный человек, было забавно прогуляться с ней по кусочку старого и современного Красноярска. Выражаю ей свою благодарность и признательность!
- ООльга14 марта 2025Спасибо огромное за душевную, интересную и увлекательную экскурсию, трогающую до глубины души! Было бы 10 звезд, поставили бы 10. Очень
