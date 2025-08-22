Мои заказы

Пароход-музей «Святитель Николай» – экскурсии в Красноярске

Найдено 7 экскурсий в категории «Пароход-музей «Святитель Николай»» в Красноярске, цены от 1300 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Здравствуй, Красноярск
На машине
4 часа
177 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Здравствуй, Красноярск: путешествие по ключевым местам
Погрузитесь в историю Красноярска, посетив его знаменитые места и насладившись видами с высоты
13 дек в 08:00
14 дек в 08:00
6500 ₽ за всё до 3 чел.
Must-see Красноярска
Пешая
3 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия Must-see Красноярска: Исторические сокровища города
Погрузитесь в атмосферу Красноярска: от набережной Енисея до усадьбы Сурикова, в компании опытного гида
Начало: У Театра оперы и балета
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
8000 ₽ за всё до 10 чел.
Нестандартные смотровые и набережные Красноярска
На машине
3 часа
27 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Эксклюзивная экскурсия: Скрытые смотровые Красноярска и набережные
Познайте Красноярск с неизведанных сторон: открывайте великолепные виды и тайны города в уютной атмосфере индивидуальной прогулки
Начало: На Предмостной Площади
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
7340 ₽ за всё до 4 чел.
Родные просторы: из Красноярска - в село Овсянка
На машине
4 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Родные просторы: из Красноярска - в село Овсянка
Сразу за чертой Красноярска, среди красных скал и тайги, пролегает дорога в село Овсянка. Погрузитесь в деревенскую жизнь и узнайте о Викторе Астафьеве
Завтра в 09:30
11 дек в 09:30
10 600 ₽ за всё до 3 чел.
Аудиопроменад «Красноярск: сквозь время»
Пешая
1.5 часа
10 отзывов
Аудиогид
Аудиопроменад «Красноярск: сквозь время»
Насладитесь прогулкой по Красноярску с аудиогидом. Узнайте о местных легендах и истории, почувствуйте атмосферу города в сопровождении невидимого проводника
Начало: На набережной Енисея
14 дек в 14:00
21 дек в 14:00
1300 ₽ за человека
Знакомьтесь, Красноярск
На машине
3 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Знакомьтесь, Красноярск
Приглашаем на экскурсию по Красноярску! Узнайте о первых поселенцах, боевом прошлом и мифах города. Посетите ключевые места и насладитесь видами
Начало: У памятника командору Резанову
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
7500 ₽ за всё до 3 чел.
Красноярск, Дивногорск и Столбы за один день
На машине
6.5 часов
-
20%
346 отзывов
Водная прогулка
Красноярск, Дивногорск и Столбы: путешествие за один день
Погрузитесь в историю и красоты Красноярска, ощутите дух приключений в Дивногорске и восхититесь Столбами
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
12 160 ₽15 200 ₽ за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Галина
    22 августа 2025
    Аудиопроменад «Красноярск: сквозь время»
    Забавная экскурсия, думаю рассчитана на подростков, организаторы играют классно Во двор с приведением можно было бы не заходить, зрелище печальное В целом интересно
    Забавная экскурсия, думаю рассчитана на подростков, организаторы играют классно Во двор с приведением можно было бы
  • Е
    Екатерина
    19 августа 2025
    Аудиопроменад «Красноярск: сквозь время»
    Очень веселая и приятная прогулка получилась, необычный формат! Большое спасибо!
    Предупреждение для очень серьезных людей: вам может не понравится, если вы не готовы делать глупости и ждете стандартной экскурсии. Это скорее спектакль и развлекательное шоу
  • А
    Анна
    10 августа 2025
    Аудиопроменад «Красноярск: сквозь время»
    Такой формат новый для нас. Опыт -удачный. Мне понравилось: по времени не долго, это действительно похоже больше на аудиоспектакль. Это действительно рассказ о городе сквозь время.
    Спасибо, Наталия.
  • А
    Анна
    9 августа 2025
    Аудиопроменад «Красноярск: сквозь время»
    Это было очень очень круто👍 мы в полном восторге.
    Это было очень очень круто👍 мы в полном восторге
  • Ю
    Юлия
    30 июля 2025
    Аудиопроменад «Красноярск: сквозь время»
    Очень любопытный формат. Причем можно его рекомендовать как туристам (чтобы добавить красок своему знакомству с городом), так и красноярцам (это
    читать дальше

    отличная возможность посмотреть на привычное под неожиданным углом).
    Нужно расслабиться, надеть наушники и почувствовать себя совершенно свободной, откликаясь на то, на что захочется. Тексты местами чуть наивны, но это добавляет аудиопроменаду искренности. Хорошая прогулка получилась

  • Д
    Данила
    19 июля 2025
    Аудиопроменад «Красноярск: сквозь время»
    Отличная экскурсия, не обычный опыт, все очень понравилось
  • Я
    Янина
    9 июля 2025
    Аудиопроменад «Красноярск: сквозь время»
    Попробовать подобный формат экскурсии было моим давним желанием. Идти по улицам оживленного города, не слыша его голоса, очень интересный опыт.
    читать дальше

    Сворачивать во дворы, о существовании которых ты даже не подозревал, слушать историю старых зданий, и ощущать веяние ушедших времён, это очень круто.
    Как будто выпал из реальности в какое-то другое измерение.
    Если хотите ярких эмоций, то однозначно рекомендую

    Попробовать подобный формат экскурсии было моим давним желанием. Идти по улицам оживленного города, не слыша его
  • И
    Ирина
    8 июня 2025
    Аудиопроменад «Красноярск: сквозь время»
    Очень интересная экскурсия с оригинальной подачей в виде спектакля.
  • М
    Мария
    2 июня 2025
    Аудиопроменад «Красноярск: сквозь время»
    Это скорее аудиоспектакль. Я не была готова к такому формату экскурсии, но было интересно. Экскурсовод Наталья позитивный, приятный человек, было забавно прогуляться с ней по кусочку старого и современного Красноярска. Выражаю ей свою благодарность и признательность!
  • О
    Ольга
    14 марта 2025
    Аудиопроменад «Красноярск: сквозь время»
    Спасибо огромное за душевную, интересную и увлекательную экскурсию, трогающую до глубины души! Было бы 10 звезд, поставили бы 10. Очень
    читать дальше

    необычно, с любовью и глубоко в сердце! С нами на всю жизнь останутся воспоминания на закате с чарующим Енисеем, красивыми особняками, церквями и скверами, где можно улыбнуться друг другу и потанцевать! Наталия заинтриговала в начале и прослезила в конце. Спасибо еще раз! Удачи и процветания Вам!

