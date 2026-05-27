Мы объединили экскурсию и активный отдых на воде, чтобы вы увидели один из самых живописных уголков Красноярского края с разных ракурсов. Вы подниметесь на смотровые площадки и полюбуетесь видами на Енисей и сибирские просторы. А затем отправитесь в сплав на сапбордах по спокойному течению Маны. Пройдёте вдоль лесистых берегов, рассмотрите изгибы реки и ощутите единение с природой.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

Старт в фан-парке «Бобровый лог»

Встретимся в уютной природной локации Красноярска.

Смотровая площадка «Царь-рыба»

Поднимемся на обзорную точку с видом на Енисей — мощную сибирскую реку — и полюбуемся ей с высоты птичьего полёта.

Переезд в посёлок Усть-Мана

Отправимся к началу водной части маршрута с остановкой на ещё одной видовой точке над рекой Мана.

Инструктаж и подготовка к сплаву

Перед выходом на воду вы пройдёте необходимый инструктаж и получите экипировку — маршрут подойдёт даже новичкам.

Сплав на сапбордах по реке Мана

Вас ждёт неспешное путешествие по спокойному течению среди горных склонов, лесов и изгибов реки. Финиш — в месте, где Мана впадает в Енисей.

Истории и легенды края

По пути гид-инструктор расскажет о прошлом реки, золотодобыче и интересных фактах об этих местах.

Организационные детали