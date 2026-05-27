Мы объединили экскурсию и активный отдых на воде, чтобы вы увидели один из самых живописных уголков Красноярского края с разных ракурсов. Вы подниметесь на смотровые площадки и полюбуетесь видами на Енисей и сибирские просторы. А затем отправитесь в сплав на сапбордах по спокойному течению Маны. Пройдёте вдоль лесистых берегов, рассмотрите изгибы реки и ощутите единение с природой.
Описание экскурсии
Старт в фан-парке «Бобровый лог»
Встретимся в уютной природной локации Красноярска.
Смотровая площадка «Царь-рыба»
Поднимемся на обзорную точку с видом на Енисей — мощную сибирскую реку — и полюбуемся ей с высоты птичьего полёта.
Переезд в посёлок Усть-Мана
Отправимся к началу водной части маршрута с остановкой на ещё одной видовой точке над рекой Мана.
Инструктаж и подготовка к сплаву
Перед выходом на воду вы пройдёте необходимый инструктаж и получите экипировку — маршрут подойдёт даже новичкам.
Сплав на сапбордах по реке Мана
Вас ждёт неспешное путешествие по спокойному течению среди горных склонов, лесов и изгибов реки. Финиш — в месте, где Мана впадает в Енисей.
Истории и легенды края
По пути гид-инструктор расскажет о прошлом реки, золотодобыче и интересных фактах об этих местах.
Организационные детали
- Программа 8+
- С вами будет гид-инструктор из нашей команды
ежедневно в 10:00 и 14:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|3500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В парке «Бобровый лог»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00 и 14:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Красноярске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 856 туристов
Мы занимаемся изучением Красноярска, Красноярского края, родной Сибири. Посещаем яркие тематические мероприятия, связанные с культурой и историческим наследием. Организуем и участвуем в экспедициях, турслётах, мистериях, снимаемся в фильмах, пишем увлекательные
