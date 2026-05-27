Золотая Мана: прогулка к смотровым площадкам и сплав на сапбордах

Перезагрузка среди дикой природы и горных пейзажей
Мы объединили экскурсию и активный отдых на воде, чтобы вы увидели один из самых живописных уголков Красноярского края с разных ракурсов. Вы подниметесь на смотровые площадки и полюбуетесь видами на Енисей и сибирские просторы. А затем отправитесь в сплав на сапбордах по спокойному течению Маны. Пройдёте вдоль лесистых берегов, рассмотрите изгибы реки и ощутите единение с природой.
Описание экскурсии

Старт в фан-парке «Бобровый лог»

Встретимся в уютной природной локации Красноярска.

Смотровая площадка «Царь-рыба»

Поднимемся на обзорную точку с видом на Енисей — мощную сибирскую реку — и полюбуемся ей с высоты птичьего полёта.

Переезд в посёлок Усть-Мана

Отправимся к началу водной части маршрута с остановкой на ещё одной видовой точке над рекой Мана.

Инструктаж и подготовка к сплаву

Перед выходом на воду вы пройдёте необходимый инструктаж и получите экипировку — маршрут подойдёт даже новичкам.

Сплав на сапбордах по реке Мана

Вас ждёт неспешное путешествие по спокойному течению среди горных склонов, лесов и изгибов реки. Финиш — в месте, где Мана впадает в Енисей.

Истории и легенды края

По пути гид-инструктор расскажет о прошлом реки, золотодобыче и интересных фактах об этих местах.

Организационные детали

  • Программа 8+
  • С вами будет гид-инструктор из нашей команды

ежедневно в 10:00 и 14:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник3500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В парке «Бобровый лог»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00 и 14:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваша команда гидов в Красноярске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 856 туристов
Мы занимаемся изучением Красноярска, Красноярского края, родной Сибири. Посещаем яркие тематические мероприятия, связанные с культурой и историческим наследием. Организуем и участвуем в экспедициях, турслётах, мистериях, снимаемся в фильмах, пишем увлекательные
рассказы о наших приключениях. В нашей копилке — масса реальных, интересных, познавательных, порой забавных историй. Мы расскажем вам о нашем городе и Сибирском крае, об интересных людях, природе и необычных явлениях. Авторские экскурсии с нами — это то, что надо для человека, который приехал в гости в Красноярск и жаждет новых познаний, сочных эмоций и добрых приключений на долгую память. Дорогие гости славного Красноярска, мы с вами — одна команда! Рады принять вас у себя дома!

