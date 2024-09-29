Среди Манских просторов надо плыть без суеты.
Отдаться плавному течению реки, наслаждаясь тишиной, прекрасными пейзажами и тёплой компанией — всё это мы вам гарантируем! Поможем освоить сапы и пакрафты, покажем самые красивые места, расскажем всё о реке Мане и даже искупаемся в её прозрачных водах.
Отдаться плавному течению реки, наслаждаясь тишиной, прекрасными пейзажами и тёплой компанией — всё это мы вам гарантируем! Поможем освоить сапы и пакрафты, покажем самые красивые места, расскажем всё о реке Мане и даже искупаемся в её прозрачных водах.
Описание водной прогулки
- Встречаемся в посёлке Усть-Мана и едем на микроавтобусе до посёлка Манский, где начинаем сплав
- Проходим инструктаж, спускаем сапы и пакрафты на воду. Берём в руки вёсла и плывём по реке Мане
А по пути наблюдаем:
- живописные скалы
- красивую базу отдыха
- старый мост с протекающим под ним ручьём — сделаем возле него 20-минутную остановку: искупаемся и устроим небольшой перекус
- великолепные видовые площадки «Здравствуй, Мана» и «Усть-Манские скалы» (на них не поднимаемся, смотрим с воды)
- Храм Покрова Божией Матери
Вы узнаете:
- что такое пакрафт, а что — сапборд
- как правильно вести себя на воде, чтобы неприятностей было меньше, а удовольствия больше
- где самые красивые места на Мане
- какое племя жило в верховьях реки
И многое другое!
Кому подойдёт и не подойдёт сап-прогулка
- Сплав подходит как опытным туристам, так и новичкам. Допускаются дети с 5 лет в сопровождении родителей. Дети до 11 лет сплавляются вместе со взрослым на двухместном пакрафте или сапе, с 12 лет — самостоятельно на одноместном
- К участию не допускаются лица в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и люди весом более 125 кг
Организационные детали
В стоимость включены: трансфер из пос. Усть-Мана до пос. Манский и обратно на микроавтобусе Ford Transit или такси, снаряжение для безопасного сплава, сопровождение дипломированного инструктора по водному туризму
До пос. Усть-Мана можно доехать:
1. На электричке
2. На автобусе 106 от предмостной площади (Красноярский рабочий 176Ж/1)
3. На такси
4. На собственной машине
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3 300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В посёлке Усть-Мана
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваша команда гидов в Красноярске
Провели экскурсии для 183 туристов
Я организатор ярких эмоций. Моя компания проводит сплавы, походы, авторские туры, восхождения на протяжении четырёх лет. Хочу, чтобы гости города познакомились с Красноярском по-максимуму, ведь у нас в Сибири очень много красивых мест. Моя команда квалифицированных гидов позаботится о вашем отдыхе! И вам обязательно захочется снова вернуться!Задать вопрос
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