Среди Манских просторов надо плыть без суеты. Отдаться плавному течению реки, наслаждаясь тишиной, прекрасными пейзажами и тёплой компанией — всё это мы вам гарантируем! Поможем освоить сапы и пакрафты, покажем самые красивые места, расскажем всё о реке Мане и даже искупаемся в её прозрачных водах.

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Иван Ваш представитель в Красноярске

Описание водной прогулки

Встречаемся в посёлке Усть-Мана и едем на микроавтобусе до посёлка Манский, где начинаем сплав

Проходим инструктаж, спускаем сапы и пакрафты на воду. Берём в руки вёсла и плывём по реке Мане

А по пути наблюдаем:

живописные скалы

красивую базу отдыха

старый мост с протекающим под ним ручьём — сделаем возле него 20-минутную остановку: искупаемся и устроим небольшой перекус

великолепные видовые площадки «Здравствуй, Мана» и «Усть-Манские скалы» (на них не поднимаемся, смотрим с воды)

Храм Покрова Божией Матери

Вы узнаете:

что такое пакрафт, а что — сапборд

как правильно вести себя на воде, чтобы неприятностей было меньше, а удовольствия больше

где самые красивые места на Мане

какое племя жило в верховьях реки

И многое другое!

Кому подойдёт и не подойдёт сап-прогулка

Сплав подходит как опытным туристам, так и новичкам. Допускаются дети с 5 лет в сопровождении родителей. Дети до 11 лет сплавляются вместе со взрослым на двухместном пакрафте или сапе, с 12 лет — самостоятельно на одноместном

К участию не допускаются лица в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и люди весом более 125 кг

Организационные детали

В стоимость включены: трансфер из пос. Усть-Мана до пос. Манский и обратно на микроавтобусе Ford Transit или такси, снаряжение для безопасного сплава, сопровождение дипломированного инструктора по водному туризму

До пос. Усть-Мана можно доехать:

1. На электричке

2. На автобусе 106 от предмостной площади (Красноярский рабочий 176Ж/1)

3. На такси

4. На собственной машине