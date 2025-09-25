Индивидуальная
Красноярские Столбы 3 в 1
Погрузитесь в удивительное путешествие по Красноярским Столбам. Вас ждут Ермак, Китайская стенка и Воробушки с захватывающими видами
Начало: На остановке Столбы-Восточный вход
26 дек в 08:00
27 дек в 08:00
8800 ₽ за всё до 4 чел.
На Центральные Столбы - пешком
Пеший маршрут к знаменитым скалам Красноярска: Перья, Дед, Бабка и Львиные ворота. Захватывающие виды и таёжный воздух ждут вас
Начало: На Свердловской улице
Расписание: в субботу в 10:00
13 дек в 10:00
20 дек в 10:00
2300 ₽ за человека
Манская петля + сплав на пакрафтах и сапбордах
Уехать из Красноярска и провести активный день на природе (в группе)
Начало: На Свердловской улице
6 июн в 08:00
7 июн в 08:00
3800 ₽ за человека
Путешествие в Дивные горы и малую Манскую петлю
Открыть необычные места и захватывающие виды в окрестностях Красноярска и Дивногорска
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
9990 ₽
11 100 ₽ за всё до 3 чел.
- ООльга25 сентября 2025Благодарим всей компанией за эту прекраснейшую экскурсию! Было здорово! Как будто в отпуск сходил)
Всем рекомендую! ☺️🙏
- ННаталья15 сентября 2025Потрясающая экскурсия, включает в себя пеший маршрут и сплав на панкрафтах, сначала мы любовались Манской петлей с горы, потом сплавлялись на панкрафтах, организация на высшем уровне, вкусный обед, спасибо организаторам, рекомендую
- ЕЕлена14 сентября 2025В качестве совета кто собирается на эту экскурсию - сразу выбирайте плав средство, мне не сказали, что можно выбирать. Кто
- ЕЕкатерина24 августа 2025Прекрасный маршрут, ребята тоже молодцы. Но людей ОЧЕНЬ много.
В связи с этим уплыли немного раньше, даже не подозревая, что этого делать нельзя. Непонятно где бы собрались все 40 человек (или даже больше) на берегу и ждали друг друга.
- ААнна2 августа 2025Впервые оказалась на сплаве и впервые увидела пакрафты. Вначале очень переживала, что будет сложно, даже невозможно одной управлять и сплавляться
- ААндрей19 июля 2025Очень хорошая организация тура! Душевная добрая обстановка! Море положительных эмоций! Виды Манской петли супер! Впечатления на всю жизнь! Просто ещё вернусь, рекомендую!
- ММарина8 июля 2025Спасибо, организаторам данной экскурсии. Продуман маршрут. Организация на высшем уровне. Индивидуальный подход, несмотря на то, что группа большая и разновозрастная. Оборудование отличное. Трансфер отличный. Если любите небольшие восхождения и сплав вам подойдет.
- ККирилл6 июля 2025Всем советую
- ННаталия25 июня 2025Отличный тур от компании Дух кочевника, очень красивые места, насыщенный маршрут. Подъем на смотровую площадку на Манскую петлю не простой,
- ЕЕлена18 июня 2025Мы - туристы с большим стажем, этот сплав по манской петле у нас пятый - ходили по разным рекам Урала,
- ААнна14 июня 2025Благодарю команду «Дух кочевника» за прекрасно организованный день) на сплаве были впервые, все эмоции просто не описать! Очень круто провели день!
- ЕЕлена29 сентября 2024Благодарим команду «Дух кочевников» за прекрасно совершенный подъем на гору с видом на Манскую петлю, вкусный обед и организованный сплав
- ННаталья11 августа 2024Очень понравлюсь!
- ДДмитрий5 августа 2024Очень красивые виды. Прекрасно провёл день. Всем рекомендую.
- ООльга29 июля 2024Мы первый раз поехали в такое приключение. Немного переживали, что нет опыта пребывания на воде на таких плавсредствах.
В результате мы
- ААнна23 июля 2024Очень понравилась поездка! Природа, конечно, изумительная. Маршрут спланирован так, что сначала предстоит физическая нагрузка -треккинг в горы с приличным углом
