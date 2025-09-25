читать дальше

но он того стоит, вид открывается великолепный. Подъем достаточно крутой,поднимались в своем темпе, часть пути оборудована лестницами. Часть тропы снабжена веревками, которые здорово помогают и на подъеме, и на спуске. После спуска был обед- гречка с тушенкой, небольшой отдых, стояние на гвоздях для желающих. Дальше - сплав по реке Мана, который начинается на петле и длится 3,5 часа. Сплав проходит на пакрафтах - одноместных надувных лодках с двухсторонним веслом. Взрослые с детьми сплавляются на двухместных или четырех местных. По желанию можно сплавляться на сапе. Река в этой части спокойная, какое-то время приспосабливаешься к управлению пакрафтом, а затем наслаждаешься видами. Делали недолгую остановку для купания. Огромная благодарность нашим гидам, отдельное спасибо Анне за замечательные фотографии и душевное общение.