Мои заказы

Сплавы по Мане – экскурсии в Красноярске

Найдено 4 экскурсии в категории «Сплавы по Мане» в Красноярске, цены от 2300 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Красноярские Столбы 3 в 1: Ермак, Китайская стенка, Воробушки
Пешая
6 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Красноярские Столбы 3 в 1
Погрузитесь в удивительное путешествие по Красноярским Столбам. Вас ждут Ермак, Китайская стенка и Воробушки с захватывающими видами
Начало: На остановке Столбы-Восточный вход
26 дек в 08:00
27 дек в 08:00
8800 ₽ за всё до 4 чел.
На Центральные Столбы - пешком
Пешая
6.5 часов
5 отзывов
Групповая
до 25 чел.
На Центральные Столбы - пешком
Пеший маршрут к знаменитым скалам Красноярска: Перья, Дед, Бабка и Львиные ворота. Захватывающие виды и таёжный воздух ждут вас
Начало: На Свердловской улице
Расписание: в субботу в 10:00
13 дек в 10:00
20 дек в 10:00
2300 ₽ за человека
Манская петля + сплав на пакрафтах и сапбордах
На лодке
10 часов
16 отзывов
Водная прогулка
Манская петля + сплав на пакрафтах и сапбордах
Уехать из Красноярска и провести активный день на природе (в группе)
Начало: На Свердловской улице
6 июн в 08:00
7 июн в 08:00
3800 ₽ за человека
Путешествие в Дивные горы и малую Манскую петлю
На машине
4 часа
-
10%
8 отзывов
Водная прогулка
Путешествие в Дивные горы и малую Манскую петлю
Открыть необычные места и захватывающие виды в окрестностях Красноярска и Дивногорска
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
9990 ₽11 100 ₽ за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    25 сентября 2025
    Манская петля + сплав на пакрафтах и сапбордах
    Благодарим всей компанией за эту прекраснейшую экскурсию! Было здорово! Как будто в отпуск сходил)
    Всем рекомендую! ☺️🙏
  • Н
    Наталья
    15 сентября 2025
    Манская петля + сплав на пакрафтах и сапбордах
    Потрясающая экскурсия, включает в себя пеший маршрут и сплав на панкрафтах, сначала мы любовались Манской петлей с горы, потом сплавлялись на панкрафтах, организация на высшем уровне, вкусный обед, спасибо организаторам, рекомендую
    Потрясающая экскурсия, включает в себя пеший маршрут и сплав на панкрафтах, сначала мы любовались Манской петлей
  • Е
    Елена
    14 сентября 2025
    Манская петля + сплав на пакрафтах и сапбордах
    В качестве совета кто собирается на эту экскурсию - сразу выбирайте плав средство, мне не сказали, что можно выбирать. Кто
    читать дальше

    едет из других городов - позаботьтесь заранее приобрести: перчатки, аквашузы - дно Маны все в острых камешках, тарелку-ложку.
    Обед очень уж простой.

  • Е
    Екатерина
    24 августа 2025
    Манская петля + сплав на пакрафтах и сапбордах
    Прекрасный маршрут, ребята тоже молодцы. Но людей ОЧЕНЬ много.
    В связи с этим уплыли немного раньше, даже не подозревая, что этого делать нельзя. Непонятно где бы собрались все 40 человек (или даже больше) на берегу и ждали друг друга.
  • А
    Анна
    2 августа 2025
    Манская петля + сплав на пакрафтах и сапбордах
    Впервые оказалась на сплаве и впервые увидела пакрафты. Вначале очень переживала, что будет сложно, даже невозможно одной управлять и сплавляться
    читать дальше

    по реке 3,5 часа, однако все получилось. Физически желательно быть готовым к нагрузкам (как и написано в описании экскурсии), будет проще покорить смотровую площадку на Манскую петлю (забраться на самую вершину крутой горы) и сплавляться. Впечатления, конечно, незабываемые! Физическая усталость чередовалась с расслаблением на пакрафте, когда течение несло самостоятельно. Инструкторы, которые были с нами, позитивные, доходчиво провели инструктаж, подсказывали по ходу, бодрили, когда нужно. Я бы повторила этот опыт и именно с этой командой!

  • А
    Андрей
    19 июля 2025
    Манская петля + сплав на пакрафтах и сапбордах
    Очень хорошая организация тура! Душевная добрая обстановка! Море положительных эмоций! Виды Манской петли супер! Впечатления на всю жизнь! Просто ещё вернусь, рекомендую!
    Очень хорошая организация тура! Душевная добрая обстановка! Море положительных эмоций! Виды Манской петли супер! Впечатления наОчень хорошая организация тура! Душевная добрая обстановка! Море положительных эмоций! Виды Манской петли супер! Впечатления наОчень хорошая организация тура! Душевная добрая обстановка! Море положительных эмоций! Виды Манской петли супер! Впечатления наОчень хорошая организация тура! Душевная добрая обстановка! Море положительных эмоций! Виды Манской петли супер! Впечатления наОчень хорошая организация тура! Душевная добрая обстановка! Море положительных эмоций! Виды Манской петли супер! Впечатления наОчень хорошая организация тура! Душевная добрая обстановка! Море положительных эмоций! Виды Манской петли супер! Впечатления наОчень хорошая организация тура! Душевная добрая обстановка! Море положительных эмоций! Виды Манской петли супер! Впечатления на
  • М
    Марина
    8 июля 2025
    Манская петля + сплав на пакрафтах и сапбордах
    Спасибо, организаторам данной экскурсии. Продуман маршрут. Организация на высшем уровне. Индивидуальный подход, несмотря на то, что группа большая и разновозрастная. Оборудование отличное. Трансфер отличный. Если любите небольшие восхождения и сплав вам подойдет.
  • К
    Кирилл
    6 июля 2025
    Манская петля + сплав на пакрафтах и сапбордах
    Всем советую
    Всем советуюВсем советую
  • Н
    Наталия
    25 июня 2025
    Манская петля + сплав на пакрафтах и сапбордах
    Отличный тур от компании Дух кочевника, очень красивые места, насыщенный маршрут. Подъем на смотровую площадку на Манскую петлю не простой,
    читать дальше

    но он того стоит, вид открывается великолепный. Подъем достаточно крутой,поднимались в своем темпе, часть пути оборудована лестницами. Часть тропы снабжена веревками, которые здорово помогают и на подъеме, и на спуске. После спуска был обед- гречка с тушенкой, небольшой отдых, стояние на гвоздях для желающих. Дальше - сплав по реке Мана, который начинается на петле и длится 3,5 часа. Сплав проходит на пакрафтах - одноместных надувных лодках с двухсторонним веслом. Взрослые с детьми сплавляются на двухместных или четырех местных. По желанию можно сплавляться на сапе. Река в этой части спокойная, какое-то время приспосабливаешься к управлению пакрафтом, а затем наслаждаешься видами. Делали недолгую остановку для купания. Огромная благодарность нашим гидам, отдельное спасибо Анне за замечательные фотографии и душевное общение.

    Отличный тур от компании Дух кочевника, очень красивые места, насыщенный маршрут. Подъем на смотровую площадку наОтличный тур от компании Дух кочевника, очень красивые места, насыщенный маршрут. Подъем на смотровую площадку наОтличный тур от компании Дух кочевника, очень красивые места, насыщенный маршрут. Подъем на смотровую площадку наОтличный тур от компании Дух кочевника, очень красивые места, насыщенный маршрут. Подъем на смотровую площадку наОтличный тур от компании Дух кочевника, очень красивые места, насыщенный маршрут. Подъем на смотровую площадку наОтличный тур от компании Дух кочевника, очень красивые места, насыщенный маршрут. Подъем на смотровую площадку наОтличный тур от компании Дух кочевника, очень красивые места, насыщенный маршрут. Подъем на смотровую площадку наОтличный тур от компании Дух кочевника, очень красивые места, насыщенный маршрут. Подъем на смотровую площадку наОтличный тур от компании Дух кочевника, очень красивые места, насыщенный маршрут. Подъем на смотровую площадку наОтличный тур от компании Дух кочевника, очень красивые места, насыщенный маршрут. Подъем на смотровую площадку на
  • Е
    Елена
    18 июня 2025
    Манская петля + сплав на пакрафтах и сапбордах
    Мы - туристы с большим стажем, этот сплав по манской петле у нас пятый - ходили по разным рекам Урала,
    читать дальше

    Башкирии. Есть с чем сравнить. Но организовано здесь было всё грамотно, комфортно, без напряга - все преодолевали маршрут с индивидуальной скоростью в соответствии со своими возможностями. Ну, а виды, которые перед нами открылись в результате, списывают все нюансы, которые, может быть, случались. Ничего плохого не запомнилось. Организаторы, две хрупкие девушки, лихо справлялись с многочисленными пакрафтами и разношёрстными туристами, сделав наш день!

  • А
    Анна
    14 июня 2025
    Манская петля + сплав на пакрафтах и сапбордах
    Благодарю команду «Дух кочевника» за прекрасно организованный день) на сплаве были впервые, все эмоции просто не описать! Очень круто провели день!
    Благодарю команду «Дух кочевника» за прекрасно организованный день) на сплаве были впервые, все эмоции просто не описать! Очень круто провели день!
  • Е
    Елена
    29 сентября 2024
    Манская петля + сплав на пакрафтах и сапбордах
    Благодарим команду «Дух кочевников» за прекрасно совершенный подъем на гору с видом на Манскую петлю, вкусный обед и организованный сплав
    читать дальше

    по р. Мана! Отдельно хотим отметить замечательного гида-инструктора Дмитрия, который обеспечивал нашу безопасность во время сплава и давал полезные советы! Компания участников была интересная и доброжелательная! Мы остались очень довольны полученными приятными впечатлениями, положительными эмоциями, максимально насладились видами и атмосферой.

  • Н
    Наталья
    11 августа 2024
    Манская петля + сплав на пакрафтах и сапбордах
    Очень понравлюсь!
    Очень понравлюсь!
  • Д
    Дмитрий
    5 августа 2024
    Манская петля + сплав на пакрафтах и сапбордах
    Очень красивые виды. Прекрасно провёл день. Всем рекомендую.
    Очень красивые виды. Прекрасно провёл день. Всем рекомендуюОчень красивые виды. Прекрасно провёл день. Всем рекомендую
  • О
    Ольга
    29 июля 2024
    Манская петля + сплав на пакрафтах и сапбордах
    Мы первый раз поехали в такое приключение. Немного переживали, что нет опыта пребывания на воде на таких плавсредствах.
    В результате мы
    читать дальше

    очень быстро поняли, что все очень легко, безопасно и невероятно интересно! Мы получили массу невероятных положительных эмоций! Путешествие увлекательное, вокруг очень красивая природа. Виды огонь 🔥🔥🔥! Сплав - это 3,5 часа единения с природой! А еще вкусный обед🤤 Свои эмоции невозможно сюда уместить, обязательно съездите в этот тут и прочувствуйте все сами! Благодарю команду "Дух кочевника" за этот незабываемый суперский прекрасный день в моей (нашей) жизни! ❤️

    Мы первый раз поехали в такое приключение. Немного переживали, что нет опыта пребывания на воде на таких плавсредствахМы первый раз поехали в такое приключение. Немного переживали, что нет опыта пребывания на воде на таких плавсредствахМы первый раз поехали в такое приключение. Немного переживали, что нет опыта пребывания на воде на таких плавсредствахМы первый раз поехали в такое приключение. Немного переживали, что нет опыта пребывания на воде на таких плавсредствах
  • А
    Анна
    23 июля 2024
    Манская петля + сплав на пакрафтах и сапбордах
    Очень понравилась поездка! Природа, конечно, изумительная. Маршрут спланирован так, что сначала предстоит физическая нагрузка -треккинг в горы с приличным углом
    читать дальше

    наклона) Но виды того стоят! А потом трёхчасовой сплав по Мане на сапах или пакрафтах. Это, конечно, отдельное удовольствие: можно и купаться, и грести, и просто релаксировать. Спасибо организаторам за отличную программу и положительные эмоции!

    Очень понравилась поездка! Природа, конечно, изумительная. Маршрут спланирован так, что сначала предстоит физическая нагрузка -треккинг вОчень понравилась поездка! Природа, конечно, изумительная. Маршрут спланирован так, что сначала предстоит физическая нагрузка -треккинг вОчень понравилась поездка! Природа, конечно, изумительная. Маршрут спланирован так, что сначала предстоит физическая нагрузка -треккинг вОчень понравилась поездка! Природа, конечно, изумительная. Маршрут спланирован так, что сначала предстоит физическая нагрузка -треккинг в

Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «Сплавы по Мане»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Красноярске
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Красноярские Столбы 3 в 1: Ермак, Китайская стенка, Воробушки
  2. На Центральные Столбы - пешком
  3. Манская петля + сплав на пакрафтах и сапбордах
  4. Путешествие в Дивные горы и малую Манскую петлю
Какие места ещё посмотреть в Красноярске
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Красноярская ГЭС
  2. Самое главное
  3. Красноярские Столбы
  4. Набережная
  5. ГЭС
  6. Театральная площадь
  7. Краеведческий музей
Сколько стоит экскурсия по Красноярску в декабре 2025
Сейчас в Красноярске в категории "Сплавы по Мане" можно забронировать 4 экскурсии от 2300 до 9990 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 39 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте экскурсию в Красноярске на 2025 год по теме «Сплавы по Мане», 39 ⭐ отзывов, цены от 2300₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль