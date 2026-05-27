Идём гулять по Торгашинскому хребту и любоваться нетронутой природой. Взойдём на гору, которую ошибочно считают вулканом. Увидим загадочный скальный массив Иглы и скалы над рекой Базаиха. Осмотрим избу, похожую на бункер, и пройдём среди сопок по новой Большой Енисейской тропе. В некоторых местах устроим портретную съёмку, и через несколько дней вы получите 30+ фото.
Описание фото-прогулки
- Встречаемся и едем в посёлок Кузнецово (20 км), откуда начнём путь на хребет.
- Поднимемся на гору Чёрная сопка (5 км). Будем идти по смешанному и хвойному лесу и наслаждаться сибирскими просторами (обзор 360 градусов). Сделаем фотографии.
- Пройдём по тайге (8,5 км) к «дикой» и отдалённой группе скал Иглы. Осмотрим скалы и избу, устроим здесь обед. Со смотровых площадок на скалах нам откроются виды на нетронутую тайгу и долину реки Базаиха, Учасовенный и Хариусный логи.
- Вернёмся к автомобилю (8 км) и поедем обратно. Большая часть пути проходит по участку Большой Енисейской тропы.
Организационные детали
- До точки старта прогулки едем на автомобиле Toyota Yaris.
- Важно быть готовым к длительному пешему походу (22 км) с подъёмами и спусками.
- Нужно взять с собой перекус и напитки.
- По пути можно много фотографировать, я покажу смотровые площадки и удачные ракурсы.
- Снимаю на Canon R8 с портретным объективом 50mm. Обработка (ретушь, цветокоррекция не входят, только отбор и кадрирование).
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Предмостной площади
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элиас — ваш гид в Красноярске
Провёл экскурсии для 527 туристов
Путешественник из Красноярска, посетил более 70 стран и многие регионы России, специализируюсь на треккинге и хайкинге. Являюсь гидом-инструктором пеших и горных походов (в активе более 35 маршрутов), провожу авторские путешествия,
