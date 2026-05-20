Просторы Финского залива, морской бриз и невероятные виды на форты — всё это ждет вас на нашей водной прогулке. Вы отправитесь на неё на ктамаране или двухпалубном теплоходе.
Сопровождать вас будет профессиональный гид, который поможет не пропустить главное и поделится историями Кронштадта.
Сопровождать вас будет профессиональный гид, который поможет не пропустить главное и поделится историями Кронштадта.
Описание экскурсии
Форты, маяки и морские панорамы под рассказы гида
Теплоход пройдет мимо старинных маяков и пяти фортов: Александр I, Константин, Павел I, Кроншлот и Петр I. Вы полюбуетесь видами, подышите чистым воздухом и прикоснётесь к военной истории страны. А ещё увидите с воды современный парк «Остров Фортов». Кроме того, на борту работает бар-буфет с напитками и закусками.
Вы узнаете, почему форт Александр I называют Чумным, где на самом деле начались события Великой Отечественной войны, как Кронштадт стал малой дорогой жизни для ленинградцев и многое другое.
Организационные детали
- Продолжительность прогулки 45 мин
- Проходит на экскурсионно-прогулочном катамаране или на двухпалубном теплоходе
- На борту свободная рассадка
- Маршрут может корректироваться в зависимости от уровня воды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|1300 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На причале «Остров Фортов»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 99 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нева Тревел — Организатор в Кронштадте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 6633 туристов
Мы организуем водные экскурсии и речные прогулки в Санкт-Петербурге. Наши причалы расположены в центре города. Вы можете прокатиться на комфортабельных теплоходах по величественной Неве, просторам Финского залива, живописным изгибам Фонтанки и Мойки. Насладиться красотой Белых ночей и полюбоваться разводом мостов. Или с ветерком добраться на метеоре до Петергофа и других пригородов Северной столицы.
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на последних 30 из 51 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Очень интересная экскурсия, всем рекомендую!!
Вам был полезен этот отзыв?
И
Очень приятная экскурсовод была. Даже проконсультировала нас, что посетить самостоятельно после теплохода и как добраться. Спасибо огромное. Сам теплоход чистый, приятный, комфортный. Туалет есть.
Имейте ввиду, пледы не дают (только можно
Имейте ввиду, пледы не дают (только можно
Вам был полезен этот отзыв?
Экскурсия понравилась. Комфортный теплоход, профессиональный гид, за 45 минут узнали всю историю фортов. Форты восстанавливают, может через какое-то время можно будет высадиться, посидеть в ресторане. Во всяком случае работы ведутся активно. Рядом великолепный парк и морской музей, с реальной атомной АПЛ. Всем рекомендую.
Вам был полезен этот отзыв?
Экскурсия отличная, а организация хромает. От места парковки автомобиля до пирса тяжело добраться, потому что указателей нет, потому вы рискуете потеряться и опоздать на отправление теплохода. Вам лучше сильно заранее приехать к месту парковки, чтобы избежать таких ситуаций.
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Нам понравилось. Спасибо
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Отличная экскурсия, Елена и Алексей не только профессионалы своего дела, но и очень внимательные и отзывчивые ребята. на экскурсии были парни от 9 и до 15, каждому было интересно, да и взрослым тоже. рекомендую от души! мы очень рады что выбрали такой формат, а не групповой на автобусе. дети весь вечер делились новыми знаниями и впечатлениями и очарованы Кронштадтом.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Кронштадта
Похожие экскурсии на «Форты Кронштадта на теплоходе»
Мини-группа
до 11 чел.
Форты и маяки Кронштадта: прогулка на катере с посещением двух объектов
Полное погружение в историю Кронштадтской крепости
Начало: В гавани форта «Пётр Первый»
Расписание: ежедневно в 10:00, 13:00 и 16:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
3700 ₽ за человека
Групповая
до 22 чел.
Форты Кронштадта на водной прогулке
Погрузитесь в историю Кронштадта, путешествуя на катере по Финскому заливу. Увидите знаменитые форты и узнаете их тайны
Начало: В гавани форта «Пётр Первый»
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:30, 13:00, 14:30, 16:00, 17:30 и 19:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1900 ₽ за человека
Квест
до 6 чел.
Квест-экскурсия по парку «Остров фортов» в Кронштадте
Увлекательное приключение в Кронштадте! Узнайте, как строили форты, завяжите морской узел и найдите сокровище. Присоединяйтесь к морской истории
Начало: В парке «Остров фортов»
14 авг в 17:00
16 авг в 16:00
от 6667 ₽ за всё до 6 чел.
-
14%
Групповая
Расписание: ежедневно 11:30
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2750 ₽
3200 ₽ за человека
1300 ₽ за человека