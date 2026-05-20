Просторы Финского залива, морской бриз и невероятные виды на форты — всё это ждет вас на нашей водной прогулке. Вы отправитесь на неё на ктамаране или двухпалубном теплоходе. Сопровождать вас будет профессиональный гид, который поможет не пропустить главное и поделится историями Кронштадта.

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Описание экскурсии

Форты, маяки и морские панорамы под рассказы гида

Теплоход пройдет мимо старинных маяков и пяти фортов: Александр I, Константин, Павел I, Кроншлот и Петр I. Вы полюбуетесь видами, подышите чистым воздухом и прикоснётесь к военной истории страны. А ещё увидите с воды современный парк «Остров Фортов». Кроме того, на борту работает бар-буфет с напитками и закусками.

Вы узнаете, почему форт Александр I называют Чумным, где на самом деле начались события Великой Отечественной войны, как Кронштадт стал малой дорогой жизни для ленинградцев и многое другое.

Организационные детали