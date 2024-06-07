К Ксения Форты Кронштадта: водная прогулка в мини-группе Прогулка очень понравилась! Мы купили билеты на вечерний рейс,пришли и оказалось,что мы одни и у нас получилась персональная прогулка на катере! Капитан и гид Платон очень увлекательно рассказывает,на катере есть пледики,вода питьевая,бинокль)узнали очень много интересной информации👍🏼

И Ирина Кронштадт: 300 лет за три часа Огромная благодарность Никите!!! Экскурсия ВЕЛИКОЛЕПНА!!! Мне и сыну ооооочень понравилось! Всё продумано, чётко. Без суеты и спешки. Никита превосходный рассказчик! Время пролетело как одно мгновение!

Н Нина Форты Кронштадта: водная прогулка в мини-группе Нам очень повезло попасть на эту прогулку! Отличная организация, чудесный гид Платон. Максимально индивидуальный подход и забота о гостях. Советую каждому эту экскурсию и организатора.

Д Джон Экскурсия на форты Кронштадта с «Острова фортов» Качество работы и Дорого

Т Татьяна Кронштадт: 300 лет за три часа Никита превосходный рассказчик. Так как он подаёт материал мало кому удаётся. Информации много, но всё очень логично, интересно и структурировано. Стало всё понятно и про Кронштадт с его особенностями и с идеями Петра. Всё понравилось

С Светлана Форты Кронштадта: водная прогулка в мини-группе Экскурсия- восторг! ОЧЕНЬ понравилась, стала одним из самых ярких моментов нашей поездки. Капитан и по совместительству экскурсовод рассказывал очень интересно и живо, и про историю и про современность, слушали не отрываясь. Однозначно рекомендую!

Е Екатерина Экскурсия на форты Кронштадта с «Острова фортов» Хорошая прогулка по Финскому заливу с рассказом об истории самых известных фортов Кронштадта. Сами форты можно рассмотреть только на расстоянии.

Е Елена Форты Кронштадта: обзорная прогулка Отличная прогулка и отличный капитан, с ненавязчивым и интересным рассказом! При фобии к воде, я себя чувствовала комфортно! Всем советую эту прогулку!

Л Лена Кронштадт: 300 лет за три часа читать дальше и событиях. Очень интересно и доступно. Настоятельно рекомендуем заинтересованным лицам данного экскурсовода и экскурсию. Удобство общения, организация (трансфер в т. ч.) - все на высоте. Замечательная экскурсия. Экскурсовод Никита начал наше знакомство с основных исторических фактов. Много интересных моментов по пути следования о городе, людях