Форт Кроншлот – экскурсии в Кронштадте

Найдено 6 экскурсий в категории «Форт Кроншлот» в Кронштадте, цены от 1 100 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Кронштадт: 300 лет за три часа
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
194 отзыва
Кронштадт: 300 лет за три часа
Познакомьтесь с историей Кронштадта, исследуйте гавани и доки, посетите Морской Никольский собор. Уникальная экскурсия для взрослых и старших школьников
Начало: Кронштадт, ул. Восстания, дом 3 литер ББ
Завтра в 19:00
12 июня в 11:00
7 980 за всё до 4 чел.
Форты Кронштадта: водная прогулка в мини-группе
🚤 На катере
Мини-группа
1 час
8 отзывов
Групповая экскурсия по фортам Кронштадта на катере
Погрузитесь в историю Кронштадта, путешествуя на катере по Финскому заливу. Увидите знаменитые форты и узнаете их тайны
Начало: В гавани форта «Пётр Первый»
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:30, 13:00, 14:30, 16:00, 17:30 и 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 10:00
1 600 за человека
Форты Кронштадта: обзорная прогулка
Мини-группа
1 час
26 отзывов
Форты Кронштадта: обзорная прогулка на катере
Откройте для себя историческое наследие Кронштадта в увлекательной экскурсии по фортам на катере. Идеальный выбор для исторических энтузиастов
Начало: Санкт-Петербург, Кронштадт, территория Форт Пётр
Расписание: Ежедневно в 10:00,11:30, 13:00, 14:30, 16:00, 17:30, 19:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
1 600 за человека
Экскурсия на форты Кронштадта с «Острова фортов»
Групповая
45 минут
21 отзыв
Теплоходная экскурсия по фортам Кронштадта: история и современность
Отправляйтесь в небольшое путешествие по заливу и осмотрите знаменитые артиллерийские форты Кронштадта. Увлекательный рассказ гида и незабываемые виды ждут вас
Начало: Цитадельское шоссе, 14
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 16:00
Завтра в 11:30
1 100 за человека
Город Кронштадт и остров Котлин: вчера, сегодня, завтра
Индивидуальная
6 часов
30 отзывов
Город Кронштадт и остров Котлин: вчера, сегодня, завтра
Погрузитесь в историю Кронштадта на авторской экскурсии. Увидите форты, Морской собор и уникальные природные объекты
Начало: Г. Кронштадт улица Восстания дом 3
Расписание: ежедневно с 09.00 до 17.00
Завтра в 16:00
12 июня в 09:00
15 980 за всё до 4 чел.
Форты и маяки Кронштадта: прогулка на катере с посещением двух объектов
🚤 На катере
Мини-группа
2.5 часа
Форты и маяки Кронштадта: прогулка на катере с посещением двух объектов
Как Петр I построил крупнейшую морскую крепость в мире? Узнайте на экскурсии по фортам и маякам Кронштадта. Поднимитесь на маяк и оцените виды
Начало: В гавани форта «Пётр Первый»
Расписание: ежедневно в 10:00, 13:00, 16:00 и 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 10:00
3 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Ксения
    7 июня 2024
    Форты Кронштадта: водная прогулка в мини-группе
    Прогулка очень понравилась! Мы купили билеты на вечерний рейс,пришли и оказалось,что мы одни и у нас получилась персональная прогулка на катере! Капитан и гид Платон очень увлекательно рассказывает,на катере есть пледики,вода питьевая,бинокль)узнали очень много интересной информации👍🏼
  • И
    Ирина
    6 июня 2024
    Кронштадт: 300 лет за три часа
    Огромная благодарность Никите!!! Экскурсия ВЕЛИКОЛЕПНА!!! Мне и сыну ооооочень понравилось! Всё продумано, чётко. Без суеты и спешки. Никита превосходный рассказчик! Время пролетело как одно мгновение!
    Огромная благодарность Никите!!! Экскурсия ВЕЛИКОЛЕПНА!!! Мне и сыну ооооочень понравилось! Всё продумано, чётко. Без суеты иОгромная благодарность Никите!!! Экскурсия ВЕЛИКОЛЕПНА!!! Мне и сыну ооооочень понравилось! Всё продумано, чётко. Без суеты и
  • Н
    Нина
    2 июня 2024
    Форты Кронштадта: водная прогулка в мини-группе
    Нам очень повезло попасть на эту прогулку! Отличная организация, чудесный гид Платон. Максимально индивидуальный подход и забота о гостях. Советую каждому эту экскурсию и организатора.
  • Д
    Джон
    30 мая 2024
    Экскурсия на форты Кронштадта с «Острова фортов»
    Качество работы и Дорого
  • Т
    Татьяна
    24 мая 2024
    Кронштадт: 300 лет за три часа
    Никита превосходный рассказчик. Так как он подаёт материал мало кому удаётся. Информации много, но всё очень логично, интересно и структурировано. Стало всё понятно и про Кронштадт с его особенностями и с идеями Петра. Всё понравилось
  • С
    Светлана
    16 мая 2024
    Форты Кронштадта: водная прогулка в мини-группе
    Экскурсия- восторг! ОЧЕНЬ понравилась, стала одним из самых ярких моментов нашей поездки. Капитан и по совместительству экскурсовод рассказывал очень интересно и живо, и про историю и про современность, слушали не отрываясь. Однозначно рекомендую!
  • Е
    Екатерина
    14 мая 2024
    Экскурсия на форты Кронштадта с «Острова фортов»
    Хорошая прогулка по Финскому заливу с рассказом об истории самых известных фортов Кронштадта. Сами форты можно рассмотреть только на расстоянии.
  • Е
    Елена
    14 мая 2024
    Форты Кронштадта: обзорная прогулка
    Отличная прогулка и отличный капитан, с ненавязчивым и интересным рассказом! При фобии к воде, я себя чувствовала комфортно! Всем советую эту прогулку!
  • Л
    Лена
    13 мая 2024
    Кронштадт: 300 лет за три часа
    Замечательная экскурсия. Экскурсовод Никита начал наше знакомство с основных исторических фактов. Много интересных моментов по пути следования о городе, людях
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    и событиях. Очень интересно и доступно. Настоятельно рекомендуем заинтересованным лицам данного экскурсовода и экскурсию. Удобство общения, организация (трансфер в т. ч.) - все на высоте.

  • Г
    Горелова
    13 мая 2024
    Форты Кронштадта: обзорная прогулка
    Не понравилась только погода, было жутко холодно. Платон прекрасно провёл экскурсию, погрузил в контекст истории, исполнял наши просьбы о том, чтобы подъехать поближе к объектам для фотографий. Теперь хотим вернуться на большую экскурсию к этой же компании. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Кронштадту в категории «Форт Кроншлот»

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  4. Экскурсия на форты Кронштадта с «Острова фортов»
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Какие места ещё посмотреть в Кронштадте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Морской собор
  2. Самое главное
  3. Петровский док
  4. Форт Кроншлот
  5. Форт Константин
  6. Форт Павел
  7. Форт Александр
  8. Форт Пётр I
  9. Владимирский собор
  10. Итальянский дворец
Сколько стоит экскурсия по Кронштадту в июне 2024
Сейчас в Кронштадте в категории "Форт Кроншлот" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 1 100 до 15 980. Туристы уже оставили гидам 279 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.76 из 5
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