Чумной форт – экскурсии в Кронштадте

Найдено 3 экскурсии в категории «Чумной форт» в Кронштадте, цены от 1 600 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Форты Кронштадта: водная прогулка в мини-группе
🚤 На катере
Мини-группа
1 час
8 отзывов
Групповая экскурсия по фортам Кронштадта на катере
Погрузитесь в историю Кронштадта, путешествуя на катере по Финскому заливу. Увидите знаменитые форты и узнаете их тайны
Начало: В гавани форта «Пётр Первый»
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:30, 13:00, 14:30, 16:00, 17:30 и 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 10:00
1 600 за человека
Форты Кронштадта
🚗 На машине
Индивидуальная
1.5 часа
2 отзыва
Форты Кронштадта: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Кронштадта, посетив его знаменитые форты. Узнайте о строительстве, значении и судьбе этих уникальных сооружений
16 июня в 09:30
19 июня в 09:30
4 000 за всё до 10 чел.
Форты и маяки Кронштадта: прогулка на катере с посещением двух объектов
🚤 На катере
Мини-группа
2.5 часа
Форты и маяки Кронштадта: прогулка на катере с посещением двух объектов
Как Петр I построил крупнейшую морскую крепость в мире? Узнайте на экскурсии по фортам и маякам Кронштадта. Поднимитесь на маяк и оцените виды
Начало: В гавани форта «Пётр Первый»
Расписание: ежедневно в 10:00, 13:00, 16:00 и 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 10:00
3 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Ксения
    7 июня 2024
    Форты Кронштадта: водная прогулка в мини-группе
    Прогулка очень понравилась! Мы купили билеты на вечерний рейс,пришли и оказалось,что мы одни и у нас получилась персональная прогулка на катере! Капитан и гид Платон очень увлекательно рассказывает,на катере есть пледики,вода питьевая,бинокль)узнали очень много интересной информации👍🏼
  • Н
    Нина
    2 июня 2024
    Форты Кронштадта: водная прогулка в мини-группе
    Нам очень повезло попасть на эту прогулку! Отличная организация, чудесный гид Платон. Максимально индивидуальный подход и забота о гостях. Советую каждому эту экскурсию и организатора.
  • С
    Светлана
    16 мая 2024
    Форты Кронштадта: водная прогулка в мини-группе
    Экскурсия- восторг! ОЧЕНЬ понравилась, стала одним из самых ярких моментов нашей поездки. Капитан и по совместительству экскурсовод рассказывал очень интересно и живо, и про историю и про современность, слушали не отрываясь. Однозначно рекомендую!
  • Т
    Татьяна
    6 ноября 2023
    Форты Кронштадта
    Хорошая экcкурсия, понравилось
  • Н
    Наталья
    23 июля 2021
    Форты Кронштадта
    Мы были на экскурсии форта Константин, наш экскурсовод Алефтина провела очень интересную экскурсию. Дети смогли полазить по форту., узнать историю
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    близлежащих фортов и вблизи посмотреть подготовку к параду ВМФ в Кронштадте. Увидеть военные корабли, подлодки и воздушную авиацию. Алефтина очень знающий и интересный э кскурсовод. Заранее за день нас предупредила о перекр

Ответы на вопросы от путешественников по Кронштадту в категории «Чумной форт»

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  3. Форты и маяки Кронштадта: прогулка на катере с посещением двух объектов
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Морской собор
  2. Самое главное
  3. Петровский док
  4. Форт Кроншлот
  5. Форт Константин
  6. Форт Павел
  7. Форт Александр
  8. Форт Пётр I
  9. Владимирский собор
  10. Итальянский дворец
Сколько стоит экскурсия по Кронштадту в июне 2024
Сейчас в Кронштадте в категории "Чумной форт" можно забронировать 3 экскурсии от 1 600 до 4 000. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.76 из 5
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