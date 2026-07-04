Мы отвезём вас к одному из самых загадочных оборонительных сооружений Кронштадта. На современном катере вы пройдёте по Финскому заливу, полюбуетесь видами северной части острова Котлин и его фауной, а затем высадитесь на форте «Обручев», где сможете прогуляться.

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Описание экскурсии

Переход по Финскому заливу. На современном катере комфорт-класса отправимся от причала форта Риф к форту «Обручев». По пути вы увидите панорамы открытого залива.

Форт «Обручев» (30–40 мин). Высадка на легендарном форте, где у вас будет время для прогулки и фотографий. Капитан по пути расскажет об истории сооружения и подскажет лучшие точки для съёмки.

Организационные детали

С вами будет капитан из нашей команды.