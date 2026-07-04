Мы отвезём вас к одному из самых загадочных оборонительных сооружений Кронштадта.
На современном катере вы пройдёте по Финскому заливу, полюбуетесь видами северной части острова Котлин и его фауной, а затем высадитесь на форте «Обручев», где сможете прогуляться.
На современном катере вы пройдёте по Финскому заливу, полюбуетесь видами северной части острова Котлин и его фауной, а затем высадитесь на форте «Обручев», где сможете прогуляться.
Описание экскурсии
Переход по Финскому заливу. На современном катере комфорт-класса отправимся от причала форта Риф к форту «Обручев». По пути вы увидите панорамы открытого залива.
Форт «Обручев» (30–40 мин). Высадка на легендарном форте, где у вас будет время для прогулки и фотографий. Капитан по пути расскажет об истории сооружения и подскажет лучшие точки для съёмки.
Организационные детали
С вами будет капитан из нашей команды.
в будние дни в 14:30, в субботу и воскресенье в 13:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|2500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У причала форта Риф в Кронштадте
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 14:30, в субботу и воскресенье в 13:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
ФОРТ «РИФ» — ваша команда гидов в Кронштадте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 168 туристов
За четыре года мы успели сделать из форта наполненный историей музейный комплекс. Мы продолжаем находить и выставлять для наших гостей новые артефакты, рассказывающие нам детали истории форта в разное время. Спешим поделиться своими знаниями, великолепными видами на Финский залив и возможностью прикоснуться к истории с вами. Приезжайте на форт «Риф»!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Нахожусь под впечатлением от проведенного времени! Не первый раз в СПб и Крондштате, хотелось чего-то необычного. Монументальные сооружения, история нашего отечества. Сказать что было комфортно добираться до форта Обручев,ничего не сказать. Было мега комфортно, красиво интересно, классно!
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