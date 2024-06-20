Речные прогулки в Кронштадте

Найдено 3 экскурсии в категории «Речные прогулки» в Кронштадте, цены от 1 100 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Форты и маяки Кронштадта: прогулка на катере с посещением двух объектов
🚤 На катере
Мини-группа
2.5 часа
8 отзывов
Популярное предложение
Форты и маяки Кронштадта: прогулка на катере с посещением двух объектов
Как Петр I построил крупнейшую морскую крепость в мире? Узнайте на экскурсии по фортам и маякам Кронштадта. Поднимитесь на маяк и оцените виды
Начало: В гавани форта «Пётр Первый»
Расписание: ежедневно в 10:00, 13:00, 16:00 и 19:00
Завтра в 10:00
25 июня в 10:00
3 500 за человека
Форты Кронштадта: водная прогулка в мини-группе
🚤 На катере
Мини-группа
1 час
13 отзывов
Групповая экскурсия по фортам Кронштадта на катере
Погрузитесь в историю Кронштадта, путешествуя на катере по Финскому заливу. Увидите знаменитые форты и узнаете их тайны
Начало: В гавани форта «Пётр Первый»
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:30, 13:00, 14:30, 16:00, 17:30 и 19:00
Завтра в 10:00
25 июня в 10:00
1 600 за человека
Форты Кронштадта на теплоходе
⛴ На теплоходе
Групповая
1 час
32 отзыва
Форты Кронштадта на теплоходе
Рассмотреть с воды старинные форты-крепости и узнать о них интересные факты
Начало: На причале Остров Фортов
Завтра в 11:30
25 июня в 11:30
1 100 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Антон
    20 июня 2024
    Форты и маяки Кронштадта: прогулка на катере с посещением двух объектов
    Были на морской прогулке 14 июня 2024 года. Проводил экскурсию гид Михаил. И правда харизматичен. И правда преподносимые им история и
    читать дальше

    география увлекают и создают неповторимую атмосферу. В ходе экскурсии мы покорили маяк, и осмотрели форт Милютин. Были интересно и динамично. Подробный рассказ с фото можно посмотреть здесь: https://dzen.ru/a/Zm0SQIZ-oAAJB0fE

  • Я
    Яна
    20 июня 2024
    Форты Кронштадта: водная прогулка в мини-группе
    Отличная прогулка. Для первого раза часа по волнам вполне хватило. Форты на реставрации, не думаю, что есть смысл где-то высаживаться.
    читать дальше

    Подождём завершения реконструкции. Крутая подача материала, была не экскурсия, а театрализованное представление. Не перегружено датами, хотя они были. Остроумно, весело, непринуждённо. Новые знания, отличное настроение и супер-эмоции от прогулки. Спасибо! P.S. пришлось ждать остальных участников группы. Пожелание туристам - уважайте время друг друга, если экскурсия не индивидуальная, опаздывать так себе тема.

    Отличная прогулка. Для первого раза часа по волнам вполне хватило. Форты на реставрации, не думаю, чтоОтличная прогулка. Для первого раза часа по волнам вполне хватило. Форты на реставрации, не думаю, что
  • С
    Светлана
    17 июня 2024
    Форты и маяки Кронштадта: прогулка на катере с посещением двух объектов
    Очень харизматичный экскурсовод Михаил, сразу задает тон всей поездке. Маршрут увлекательный: катакомбы и подъём на маяк не дадут заскучать. Очень интересно рассказана история фортов, ёмко и с юмором. Отдельное спасибо капитану Платону Евгеньевичу за безопасную и комфортную прогулку.
  • О
    Ольга
    17 июня 2024
    Форты и маяки Кронштадта: прогулка на катере с посещением двух объектов
    Сыну подростку очень понравилось! Интересно рассказывали с юмором. Экстремальная прогулка на катере. Сын в восторге, потому что было нескучно.
  • П
    Павел
    15 июня 2024
    Форты Кронштадта: водная прогулка в мини-группе
    Ну почему 4 а не 5 звёзд - потому что заказанную экскурсию мы не получили. Причем узнали об этом после
    читать дальше

    прибытия в Кронштадт. Теперь почему 4 звезды в такой ситуации - организатор сделал многое, чтобы спасти положение. К назначенному времени нам была найдена предложена другая экскурсия. Она а) была короче на 15 минут, б) шла с аудиогидом и в) до нее было полчаса пешим ходом, но…. А) тоже на катере, форты мы объехали, б) аудиогид был хороший, записан артистом, в) прогулка по Кронштадту, выход из порта через военные корабли и подлодки, пышечная вкусная… Вобщем мы не в обиде, что накладка произошла - главное как ее исправили

  • Л
    Лолита
    13 июня 2024
    Форты Кронштадта: водная прогулка в мини-группе
    Добрый вечер. Хочу выразить благодарность экскурсовод Платону. Мы катались с ним по водному вокруг Кронштадта. Было очень интересно! Платон хорошо
    читать дальше

    и со знанием дела рассказал нам об истории Кронштадта и всё, что с ним связано. Было интересно смотреть, как завязывают морские узлы. И на память об этом мы сделали очень много отличных фотографий. Рекомендую всем этого экскурсовода!

    Добрый вечер. Хочу выразить благодарность экскурсовод Платону. Мы катались с ним по водному вокруг Кронштадта. БылоДобрый вечер. Хочу выразить благодарность экскурсовод Платону. Мы катались с ним по водному вокруг Кронштадта. Было

Ответы на вопросы от путешественников по Кронштадту в категории «Речные прогулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кронштадте
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Форты и маяки Кронштадта: прогулка на катере с посещением двух объектов
  2. Форты Кронштадта: водная прогулка в мини-группе
  3. Форты Кронштадта на теплоходе
Какие места ещё посмотреть в Кронштадте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Морской собор
  2. Самое главное
  3. Петровский док
  4. Форт Кроншлот
  5. Форт Константин
  6. Форт Александр
  7. Форт Павел
  8. Владимирский собор
  9. Итальянский дворец
  10. Петровский парк
Сколько стоит экскурсия по Кронштадту в июне 2024
Сейчас в Кронштадте в категории "Речные прогулки" можно забронировать 3 экскурсии от 1 100 до 3 500. Туристы уже оставили гидам 53 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.74 из 5
Забронируйте экскурсию в Кронштадте на 2024 год по теме «Речные прогулки», 53 ⭐ отзыва, цены от 1100₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам