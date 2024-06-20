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2.5 часа
Популярное предложение
Форты и маяки Кронштадта: прогулка на катере с посещением двух объектов
Как Петр I построил крупнейшую морскую крепость в мире? Узнайте на экскурсии по фортам и маякам Кронштадта. Поднимитесь на маяк и оцените виды
Начало: В гавани форта «Пётр Первый»
Расписание: ежедневно в 10:00, 13:00, 16:00 и 19:00
Завтра в 10:00
25 июня в 10:00
3 500₽ за человека
Мини-группа
1 час
Групповая экскурсия по фортам Кронштадта на катере
Погрузитесь в историю Кронштадта, путешествуя на катере по Финскому заливу. Увидите знаменитые форты и узнаете их тайны
Начало: В гавани форта «Пётр Первый»
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:30, 13:00, 14:30, 16:00, 17:30 и 19:00
Завтра в 10:00
25 июня в 10:00
1 600₽ за человека
Групповая
1 час
Форты Кронштадта на теплоходе
Рассмотреть с воды старинные форты-крепости и узнать о них интересные факты
Начало: На причале Остров Фортов
Завтра в 11:30
25 июня в 11:30
1 100₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнтон20 июня 2024Были на морской прогулке 14 июня 2024 года. Проводил экскурсию гид Михаил. И правда харизматичен. И правда преподносимые им история и
- ЯЯна20 июня 2024Отличная прогулка. Для первого раза часа по волнам вполне хватило. Форты на реставрации, не думаю, что есть смысл где-то высаживаться.
- ССветлана17 июня 2024Очень харизматичный экскурсовод Михаил, сразу задает тон всей поездке. Маршрут увлекательный: катакомбы и подъём на маяк не дадут заскучать. Очень интересно рассказана история фортов, ёмко и с юмором. Отдельное спасибо капитану Платону Евгеньевичу за безопасную и комфортную прогулку.
- ООльга17 июня 2024Сыну подростку очень понравилось! Интересно рассказывали с юмором. Экстремальная прогулка на катере. Сын в восторге, потому что было нескучно.
- ППавел15 июня 2024Ну почему 4 а не 5 звёзд - потому что заказанную экскурсию мы не получили. Причем узнали об этом после
- ЛЛолита13 июня 2024Добрый вечер. Хочу выразить благодарность экскурсовод Платону. Мы катались с ним по водному вокруг Кронштадта. Было очень интересно! Платон хорошо
Ответы на вопросы от путешественников по Кронштадту в категории «Речные прогулки»
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