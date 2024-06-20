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прибытия в Кронштадт. Теперь почему 4 звезды в такой ситуации - организатор сделал многое, чтобы спасти положение. К назначенному времени нам была найдена предложена другая экскурсия. Она а) была короче на 15 минут, б) шла с аудиогидом и в) до нее было полчаса пешим ходом, но…. А) тоже на катере, форты мы объехали, б) аудиогид был хороший, записан артистом, в) прогулка по Кронштадту, выход из порта через военные корабли и подлодки, пышечная вкусная… Вобщем мы не в обиде, что накладка произошла - главное как ее исправили