Мы начнём путешествие из древнего форта «Пётр I».
Осмотрим с воды красивейшие гавани с военными кораблями, обойдём вокруг первого форта Кронштадтской крепости — «Кроншлот».
Пройдём мимо действующего маяка морского канала и двинемся к руинам когда-то крупнейшего форта «Павел I». В конце прогулки взглянем на Чумной форт и уникальное гидротехническое сооружение — дамбу.
Осмотрим с воды красивейшие гавани с военными кораблями, обойдём вокруг первого форта Кронштадтской крепости — «Кроншлот».
Пройдём мимо действующего маяка морского канала и двинемся к руинам когда-то крупнейшего форта «Павел I». В конце прогулки взглянем на Чумной форт и уникальное гидротехническое сооружение — дамбу.
Описание экскурсии
Посадка на катер в родной гавани одного из самых древних фортов Кронштадта — «Пётр I».
Осмотр с воды гаваней с военными кораблями, форта «Кроншлот» и заднего створного маяка морского канала.
Руины форта «Павел I», дамба и форт «Александр I», прозванный Чумным.
Организационные детали
- На катере — открытая палуба для хорошей погоды и закрытая рубка на случай ветра или дождя. Выдаём спасжилеты и проводим инструктаж перед посадкой
- Небольшой дождик нам не помеха, но если будет штормовое предупреждение — экскурсию придётся отменить или перенести
- С вами будут капитан и гид из нашей команды. Иногда капитан совмещает функции гида — в таком случае мы раздаём всем путешественникам качественную радиосвязь для лучшей слышимости
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У форта «Пётр I»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 11 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Даниил — Организатор в Кронштадте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 3054 туристов
Наше агентство предлагает только уникальные авторские экскурсии от людей, горящих своим делом! Наши гиды всю свою сознательную жизнь прожили в Кронштадте. Для них это не просто город — это место, в котором они выросли. Потрясающая история Кронштадтской крепости будет подаваться нами через призму личных человеческих историй.
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