Покоряя морские просторы: квест-экскурсия по центру Кронштадта

Квест-экскурсия по Кронштадту предлагает уникальную возможность узнать, почему ни один вражеский корабль не смог пройти мимо этого города-порта.
Участники научатся передавать сообщения с помощью флажной азбуки и разгадают ребус, связанный с
Участники научатся передавать сообщения с помощью флажной азбуки и разгадают ребус, связанный с
5 причин купить этот квест
- 🌊 Увлекательный квест для всей семьи
- 🏛 Исторические факты о Кронштадте
- 📜 Обучение флажной азбуке
- 🔍 Поиск морских символов
- 🎁 Памятный приз каждому участнику
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30
Что можно увидеть
- Морской собор
- Памятник адмиралу Макарову
- Петровский парк
- Футшток
- Синий мост
Описание квеста
- Мы начнём от Морского собора, где определим все внешние атрибуты водной стихии
- У памятника адмиралу Макарову обучимся семафорной системе — и даже передадим свои сообщения друг другу
- Пройдём по Петровскому парку, где нас встретит бронзовая фигура основателя города — Петра Первого
- Найдём футшток, по которому измеряют высоту над уровнем моря, и разберёмся, как с ним связан Юрий Гагарин
А ещё обнаружим герб Кронштадта — и я поведаю вам легенды о его изображениях. Вспомним первооткрывателей новых земель и выясним, что за рыбка из Финского залива навсегда застыла в камне. А у Синего моста всех участников будет ожидать тайник с сокровищами!
Организационные детали
- Квест будет интересен для компании друзей или семьи с детьми 5–13 лет
- За доплату можно организовать трансфер из Санкт-Петербурга на минивэне — 7000 ₽
- Дополнительно по желанию можно посетить выставку «Тайны морских глубин»: детский билет — 450 ₽, взрослый — 550 ₽
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Якорной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Кронштадте
Провела экскурсии для 1254 туристов
Я родом из Ленинграда. С детства мечтала показывать любимый город гостям из разных уголков планеты. Получила образование культуролога, что помогает мне хорошо разбираться в архитектуре и живописи. На экскурсиях я делаю особый акцент на близкой мне теме — царской семье Романовых. Экскурсии получаются нескучными, местами с нотками юмора и могут быть легко адаптированы на детей в группе.Задать вопрос
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