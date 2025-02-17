Покоряя морские просторы: квест-экскурсия по центру Кронштадта

Погрузитесь в морскую историю Кронштадта, разгадывая загадки и изучая семафорную азбуку. Найдите сокровища и получите памятный приз
Квест-экскурсия по Кронштадту предлагает уникальную возможность узнать, почему ни один вражеский корабль не смог пройти мимо этого города-порта.

Участники научатся передавать сообщения с помощью флажной азбуки и разгадают ребус, связанный с
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морской тематикой. Прогулка начинается у Морского собора, где можно определить все внешние атрибуты водной стихии. В Петровском парке вы встретите Петра Первого, а у Синего моста вас ждет тайник с сокровищами. В конце каждого участника ждет памятный приз

5 причин купить этот квест

  • 🌊 Увлекательный квест для всей семьи
  • 🏛 Исторические факты о Кронштадте
  • 📜 Обучение флажной азбуке
  • 🔍 Поиск морских символов
  • 🎁 Памятный приз каждому участнику
Покоряя морские просторы: квест-экскурсия по центру Кронштадта
Покоряя морские просторы: квест-экскурсия по центру Кронштадта
Покоряя морские просторы: квест-экскурсия по центру Кронштадта
Ближайшие даты:
17
фев19
фев22
фев23
фев3
мар10
мар24
мар
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30

Что можно увидеть

  • Морской собор
  • Памятник адмиралу Макарову
  • Петровский парк
  • Футшток
  • Синий мост

Описание квеста

  • Мы начнём от Морского собора, где определим все внешние атрибуты водной стихии
  • У памятника адмиралу Макарову обучимся семафорной системе — и даже передадим свои сообщения друг другу
  • Пройдём по Петровскому парку, где нас встретит бронзовая фигура основателя города — Петра Первого
  • Найдём футшток, по которому измеряют высоту над уровнем моря, и разберёмся, как с ним связан Юрий Гагарин

А ещё обнаружим герб Кронштадта — и я поведаю вам легенды о его изображениях. Вспомним первооткрывателей новых земель и выясним, что за рыбка из Финского залива навсегда застыла в камне. А у Синего моста всех участников будет ожидать тайник с сокровищами!

Организационные детали

  • Квест будет интересен для компании друзей или семьи с детьми 5–13 лет
  • За доплату можно организовать трансфер из Санкт-Петербурга на минивэне — 7000 ₽
  • Дополнительно по желанию можно посетить выставку «Тайны морских глубин»: детский билет — 450 ₽, взрослый — 550 ₽

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Якорной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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