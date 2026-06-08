Эльдар — ваша команда гидов в Кронштадте Организатор данного мероприятия

На сайте с 2019 года

Провели экскурсии для 4131 туриста

Мы команда гидов и нас отличает то, что мы коренные жители Кронштадта. Это значит, что мы искренне любим и знаем свой город. Для нас Кронштадт — это не просто остров рядом с Санкт-Петербургом. Это история наших семей, история флота. Мы организуем экскурсии с 2019 года. Совершенствуем свои знания и готовы адаптировать рассказ под ваш запрос.