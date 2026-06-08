Во время прогулки мы пройдём по знаковым местам города-порта: от Петровского парка и Якорной площади до Морского собора.
Поговорим о Балтийском флоте, жизни закрытого города, блокаде Ленинграда и людях, которые связали свои судьбы с Кронштадтом.
Это удобный формат для знакомства с городом: насыщенно, компактно и с вниманием к деталям, которые легко пропустить без рассказа местного жителя.
Поговорим о Балтийском флоте, жизни закрытого города, блокаде Ленинграда и людях, которые связали свои судьбы с Кронштадтом.
Это удобный формат для знакомства с городом: насыщенно, компактно и с вниманием к деталям, которые легко пропустить без рассказа местного жителя.
Описание экскурсии
Вы увидите
- Адмиралтейство.
- Обводный канал и старые инженерные сооружения.
- Петровский парк и памятник Петру I.
- Якорную площадь и величественный Морской собор.
- Сквер Подводников.
- Памятный знак блокадной колюшке.
- Футшток — один из главных символов города.
- Макаровский, Синий и поворотный Доковый мосты.
И узнаете:
- зачем основали Кронштадт и как развивался город-крепость.
- кто жил на острове и почему долгое время въезд сюда был ограничен.
- как Кронштадт связан с Балтийским флотом и обороной Ленинграда.
- почему город называют огневым щитом Ленинграда.
- какую роль здесь сыграл А. С. Попов.
- как менялся Кронштадт и чем живёт сегодня.
Организационные детали
- Материал рассчитан на взрослых и подростков старшего школьного возраста.
- С вами буду я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В сквере Подводников
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльдар — ваша команда гидов в Кронштадте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провели экскурсии для 4131 туриста
Мы команда гидов и нас отличает то, что мы коренные жители Кронштадта. Это значит, что мы искренне любим и знаем свой город. Для нас Кронштадт — это не просто остров рядом с Санкт-Петербургом. Это история наших семей, история флота. Мы организуем экскурсии с 2019 года. Совершенствуем свои знания и готовы адаптировать рассказ под ваш запрос.
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