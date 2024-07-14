1 чел.
По популярности
2 часа
Квест
до 8 чел.
«Миссия - разгадать Кронштадт»: путешествие по историческим местам
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Кронштадту, где каждый шаг раскрывает новые страницы истории и загадки
Начало: Кронштадт, у Котла на Безымянном переулке
Завтра в 10:00
21 июля в 10:00
6 000₽ за всё до 8 чел.
2 часа
Групповая
до 15 чел.
Знакомство с Кронштадтом: история, море, архитектура
Увлекательная экскурсия по Кронштадту: история, море и архитектура. Подходит для всей семьи, включая детей от 7 лет. Узнайте больше о морской истории России
Начало: У Гостиного двора
Расписание: в понедельник, вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 11:15
21 июля в 11:15
22 июля в 11:15
2 250₽ за человека
скидка
10%
1.5 часа
Аудиогид
Семейная прогулка по Кронштадту с иммерсивным аудиогидом
Удивиться тайнам и загадкам, которые скрывает морской щит Санкт-Петербурга
Начало: На улице Ленина
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
14901 341₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина14 июля 2024Были на экскурсии с Натальей. Наталья - приятная девушка, хороший рассказчик. Экскурсия составлена в виде квеста, детям (8 и 14 лет) это очень понравилось, они с удовольствием отвечали на вопросы и выполняли задания! Время пролетело незаметно! Спасибо большое!
- ППавел8 июля 2024Интересно и комфортно!
- ААнтон19 июня 2024Экскурсия интересная, экскурсовод Светлана опытный экскурсовод, однако, стоимость для такой экскурсии явно завышена. Данное мероприятие соответствует уровню первичной, ознакомительной экскурсии! Организация не
- ЕЕкатерина15 мая 2024Проводила квест Наталья. Вроде всё и задумано как квест- ключи, загадки, семафор. Но вот полное ощущение, что своих денег это
- ННаталия11 мая 2024Экскурсия очень интересная и познавательная. Спасибо гиду Ирине
Ответы на вопросы от путешественников по Кронштадту в категории «Памятник Петру I»
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