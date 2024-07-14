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плохая, но не обошлось без шероховатостей. Организаторы все время на связи, но порой не учитывают реальной ситуации! В нашем случае получилось так, что нам пришлось торопиться к указанному времени, однако сама экскурсовод задержалась на 15 мин, хотя сказала что ждать нас у них не будет возможности. Связавшись с руководителем - там даже не поняли, что мы присоединяемся к экскурсии по пути, да и нам это стало известно уже непосредственно на экскурсии! Экскурсия начиналась в Петербурге, а мы уже присоединились в Кронштадте. И соответсвенно заканчивалась тоже в Петербурге. Вообщем как то непонятно и об этом мы узнали уже позже. Организаторы об этом мне ничего не сообщали. Кроме того, стоимость такой экскурсии непосредственно за сутки до срока - была ниже на 1000 р с человека.