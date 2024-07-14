Памятник Петру I – экскурсии в Кронштадте

Найдено 3 экскурсии в категории «Памятник Петру I» в Кронштадте, цены от 1 341 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
«Миссия - разгадать Кронштадт». Экскурсия-квест для детей и взрослых
Пешая
25 отзывов
2 часа
Квест
до 8 чел.
«Миссия - разгадать Кронштадт»: путешествие по историческим местам
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Кронштадту, где каждый шаг раскрывает новые страницы истории и загадки
Начало: Кронштадт, у Котла на Безымянном переулке
Завтра в 10:00
21 июля в 10:00
6 000 за всё до 8 чел.
Знакомство с Кронштадтом: история, море, архитектура
Пешая
6 отзывов
2 часа
Групповая
до 15 чел.
Знакомство с Кронштадтом: история, море, архитектура
Увлекательная экскурсия по Кронштадту: история, море и архитектура. Подходит для всей семьи, включая детей от 7 лет. Узнайте больше о морской истории России
Начало: У Гостиного двора
Расписание: в понедельник, вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 11:15
21 июля в 11:15
22 июля в 11:15
2 250 за человека
Семейная прогулка по Кронштадту с иммерсивным аудиогидом
Пешая
скидка
10%
1.5 часа
Аудиогид
Семейная прогулка по Кронштадту с иммерсивным аудиогидом
Удивиться тайнам и загадкам, которые скрывает морской щит Санкт-Петербурга
Начало: На улице Ленина
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
14901 341 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    14 июля 2024
    «Миссия - разгадать Кронштадт». Экскурсия-квест для детей и взрослых
    Были на экскурсии с Натальей. Наталья - приятная девушка, хороший рассказчик. Экскурсия составлена в виде квеста, детям (8 и 14 лет) это очень понравилось, они с удовольствием отвечали на вопросы и выполняли задания! Время пролетело незаметно! Спасибо большое!
  • П
    Павел
    8 июля 2024
    «Миссия - разгадать Кронштадт». Экскурсия-квест для детей и взрослых
    Интересно и комфортно!
  • А
    Антон
    19 июня 2024
    Знакомство с Кронштадтом: история, море, архитектура
    Экскурсия интересная, экскурсовод Светлана опытный экскурсовод, однако, стоимость для такой экскурсии явно завышена. Данное мероприятие соответствует уровню первичной, ознакомительной экскурсии! Организация не
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    плохая, но не обошлось без шероховатостей. Организаторы все время на связи, но порой не учитывают реальной ситуации! В нашем случае получилось так, что нам пришлось торопиться к указанному времени, однако сама экскурсовод задержалась на 15 мин, хотя сказала что ждать нас у них не будет возможности. Связавшись с руководителем - там даже не поняли, что мы присоединяемся к экскурсии по пути, да и нам это стало известно уже непосредственно на экскурсии! Экскурсия начиналась в Петербурге, а мы уже присоединились в Кронштадте. И соответсвенно заканчивалась тоже в Петербурге. Вообщем как то непонятно и об этом мы узнали уже позже. Организаторы об этом мне ничего не сообщали. Кроме того, стоимость такой экскурсии непосредственно за сутки до срока - была ниже на 1000 р с человека.

  • Е
    Екатерина
    15 мая 2024
    «Миссия - разгадать Кронштадт». Экскурсия-квест для детей и взрослых
    Проводила квест Наталья. Вроде всё и задумано как квест- ключи, загадки, семафор. Но вот полное ощущение, что своих денег это
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    не стоит. Заказывался такой вид экскурсии для детей, но включить по полной детей, к сожалению, не удалось. Возможно, это наши завышенные ожидания от цены экскурсии.

  • Н
    Наталия
    11 мая 2024
    Знакомство с Кронштадтом: история, море, архитектура
    Экскурсия очень интересная и познавательная. Спасибо гиду Ирине

Ответы на вопросы от путешественников по Кронштадту в категории «Памятник Петру I»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кронштадте
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. «Миссия - разгадать Кронштадт». Экскурсия-квест для детей и взрослых
  2. Знакомство с Кронштадтом: история, море, архитектура
  3. Семейная прогулка по Кронштадту с иммерсивным аудиогидом
Какие места ещё посмотреть в Кронштадте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Морской собор
  2. Самое главное
  3. Петровский док
  4. Форт Кроншлот
  5. Форт Константин
  6. Владимирский собор
  7. Итальянский дворец
  8. Петровский парк
  9. Форт Александр
  10. Форт Павел
Сколько стоит экскурсия по Кронштадту в июле 2024
Сейчас в Кронштадте в категории "Памятник Петру I" можно забронировать 3 экскурсии от 1 341 до 6 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 31 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
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