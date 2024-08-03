скидка
10%
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборНескучный Кронштадт: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Кронштадта, узнайте о его уникальных достопримечательностях и великих изобретениях. Экскурсия оставит незабываемые впечатления
Начало: В Кронштадте
8 авг в 20:00
12 авг в 15:00
59505 355₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Групповая
до 15 чел.
Знакомство с Кронштадтом: история, море, архитектура
Увлекательная экскурсия по Кронштадту: история, море и архитектура. Подходит для всей семьи, включая детей от 7 лет. Узнайте больше о морской истории России
Начало: У Гостиного двора
Расписание: в понедельник, вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 11:15
Сегодня в 11:15
Завтра в 11:15
2 250₽ за человека
3 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Кронштадт - от Петра I до Николая II
Исследовать город-порт и узнать, как он менялся при разных императорах
Начало: У фонтана в Андреевском сквере
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
8 авг в 10:00
550₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья3 августа 2024Познавательная, отлично построенная экскурсия от человека, который хорошо знает и любит Кронштадт. Самые интересные факты о городе мы не только
- ЮЮлия3 августа 2024Были на экскурсии с Алексеем! Как же приятно вливаться в атмосферу города со знающим человеком! Экскурсия динамичная, интересная, не скучная! Маршрут продуман и последователен! Охвачены все знаковые места чудесного города! Спасибо Алексею!!!
- ООльга3 августа 2024В Кронштадте были впервые, но появилось желание вернуться, благодаря экскурсии, которую проводил Алексей. Город хоть и не большой, но со
- ККристина21 июля 2024Экскурсия очень понравилась, Ольга - прекрасный гид, действительно любит свой город. Узнали много нового
- ААнтон19 июня 2024Экскурсия интересная, экскурсовод Светлана опытный экскурсовод, однако, стоимость для такой экскурсии явно завышена. Данное мероприятие соответствует уровню первичной, ознакомительной экскурсии! Организация не
Ответы на вопросы от путешественников по Кронштадту в категории «Адмиралтейство»
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