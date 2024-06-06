читать дальше

карты, не очень удобно было искать по словесному описанию и не видеть как далеко идти. Ну и три попытки на ответ - это же не школьный тест)) можно было бы сразу включить «покажите ответ» для ленивых. Но в общем, мне очень понравилось, удивила такая богатая история небольшого городка и есть желание вернуться еще. Спасибо!