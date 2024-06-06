Ночные прогулки и экскурсии Кронштадта

Найдено 3 экскурсии в категории «Ночные» в Кронштадте, цены от 990 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Кронштадт: 300 лет за три часа
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
194 отзыва
Кронштадт: 300 лет за три часа
Познакомьтесь с историей Кронштадта, исследуйте гавани и доки, посетите Морской Никольский собор. Уникальная экскурсия для взрослых и старших школьников
Начало: Кронштадт, ул. Восстания, дом 3 литер ББ
Завтра в 19:00
12 июня в 11:00
7 980 за всё до 4 чел.
Истории Кронштадта и острова Котлин
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
57 отзывов
Истории Кронштадта и острова Котлин: экскурсия в мир природы и архитектуры
Погрузитесь в атмосферу Кронштадта: от заповедника Западный Котлин до исторического центра. Впечатления и знания гарантированы
Начало: Кронштадт, ул. Восстания дом 3 литер ББ
12 июня в 11:00
14 июня в 09:00
15 980 за всё до 4 чел.
Самостоятельная квест-экскурсия «Город-крепость Кронштадт»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
2 отзыва
Самостоятельная квест-экскурсия «Город-крепость Кронштадт»: путешествие в историю
Погрузитесь в историю Кронштадта, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Отправляйтесь в путешествие, полное открытий
Начало: Макаровская улица, дом 3
Расписание: В любое время, в любой день
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
990 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    6 июня 2024
    Кронштадт: 300 лет за три часа
    Огромная благодарность Никите!!! Экскурсия ВЕЛИКОЛЕПНА!!! Мне и сыну ооооочень понравилось! Всё продумано, чётко. Без суеты и спешки. Никита превосходный рассказчик! Время пролетело как одно мгновение!
    Огромная благодарность Никите!!! Экскурсия ВЕЛИКОЛЕПНА!!! Мне и сыну ооооочень понравилось! Всё продумано, чётко. Без суеты иОгромная благодарность Никите!!! Экскурсия ВЕЛИКОЛЕПНА!!! Мне и сыну ооооочень понравилось! Всё продумано, чётко. Без суеты и
  • Т
    Татьяна
    24 мая 2024
    Кронштадт: 300 лет за три часа
    Никита превосходный рассказчик. Так как он подаёт материал мало кому удаётся. Информации много, но всё очень логично, интересно и структурировано. Стало всё понятно и про Кронштадт с его особенностями и с идеями Петра. Всё понравилось
  • Л
    Лена
    13 мая 2024
    Кронштадт: 300 лет за три часа
    Замечательная экскурсия. Экскурсовод Никита начал наше знакомство с основных исторических фактов. Много интересных моментов по пути следования о городе, людях
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    и событиях. Очень интересно и доступно. Настоятельно рекомендуем заинтересованным лицам данного экскурсовода и экскурсию. Удобство общения, организация (трансфер в т. ч.) - все на высоте.

  • И
    Ирина
    10 мая 2024
    Истории Кронштадта и острова Котлин
    Хочется поблагодарить Никиту за прекрасную экскурсию. Человек любит свой город, отличная подача материала. Все очень информативно. Приятный бонус в виде чаепития в импровизированной кают-кампании. Еще раз большое спасибо!
  • М
    Мария
    15 апреля 2024
    Истории Кронштадта и острова Котлин
    Это прям эталон экскурсии. Горячо рекомендую!
    Это прям эталон экскурсии. Горячо рекомендую!
  • Е
    Евгения
    11 марта 2024
    Истории Кронштадта и острова Котлин
    10.03.2024 побывали на большой шестичасовой экскурсии. Нам с мужем все очень понравилось, это была одна из самых лучших экскурсий. Никита
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    интересно, структурированно даёт колоссальный объем информации, рассказывает понятным,грамотным языком. У нас появилось желание приехать в Кронштадт еще раз и остаться там подольше. Рекомендую этого экскурсовода и его экскурсии всем без исключения!

  • A
    Arina
    7 августа 2023
    Самостоятельная квест-экскурсия «Город-крепость Кронштадт»
    Материал очень интересный, особенно для взрослых, но прогулка, конечно, для «закаленных» ходоков. Мой восьмилетка сдулся на половине экскурсии)) Не хватило интерактивной
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    карты, не очень удобно было искать по словесному описанию и не видеть как далеко идти. Ну и три попытки на ответ - это же не школьный тест)) можно было бы сразу включить «покажите ответ» для ленивых. Но в общем, мне очень понравилось, удивила такая богатая история небольшого городка и есть желание вернуться еще. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Кронштадту в категории «Ночные»

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  1. Кронштадт: 300 лет за три часа
  2. Истории Кронштадта и острова Котлин
  3. Самостоятельная квест-экскурсия «Город-крепость Кронштадт»
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Морской собор
  2. Самое главное
  3. Петровский док
  4. Форт Кроншлот
  5. Форт Константин
  6. Форт Павел
  7. Форт Александр
  8. Форт Пётр I
  9. Владимирский собор
  10. Итальянский дворец
Сколько стоит экскурсия по Кронштадту в июне 2024
Сейчас в Кронштадте в категории "Ночные" можно забронировать 3 экскурсии от 990 до 15 980. Туристы уже оставили гидам 253 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.76 из 5
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