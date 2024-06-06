1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Кронштадт: 300 лет за три часа
Познакомьтесь с историей Кронштадта, исследуйте гавани и доки, посетите Морской Никольский собор. Уникальная экскурсия для взрослых и старших школьников
Начало: Кронштадт, ул. Восстания, дом 3 литер ББ
Завтра в 19:00
12 июня в 11:00
7 980₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Истории Кронштадта и острова Котлин: экскурсия в мир природы и архитектуры
Погрузитесь в атмосферу Кронштадта: от заповедника Западный Котлин до исторического центра. Впечатления и знания гарантированы
Начало: Кронштадт, ул. Восстания дом 3 литер ББ
12 июня в 11:00
14 июня в 09:00
15 980₽ за всё до 4 чел.
Квест
2 часа
Самостоятельная квест-экскурсия «Город-крепость Кронштадт»: путешествие в историю
Погрузитесь в историю Кронштадта, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Отправляйтесь в путешествие, полное открытий
Начало: Макаровская улица, дом 3
Расписание: В любое время, в любой день
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
990₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина6 июня 2024Огромная благодарность Никите!!! Экскурсия ВЕЛИКОЛЕПНА!!! Мне и сыну ооооочень понравилось! Всё продумано, чётко. Без суеты и спешки. Никита превосходный рассказчик! Время пролетело как одно мгновение!
- ТТатьяна24 мая 2024Никита превосходный рассказчик. Так как он подаёт материал мало кому удаётся. Информации много, но всё очень логично, интересно и структурировано. Стало всё понятно и про Кронштадт с его особенностями и с идеями Петра. Всё понравилось
- ЛЛена13 мая 2024Замечательная экскурсия. Экскурсовод Никита начал наше знакомство с основных исторических фактов. Много интересных моментов по пути следования о городе, людях
- ИИрина10 мая 2024Хочется поблагодарить Никиту за прекрасную экскурсию. Человек любит свой город, отличная подача материала. Все очень информативно. Приятный бонус в виде чаепития в импровизированной кают-кампании. Еще раз большое спасибо!
- ММария15 апреля 2024Это прям эталон экскурсии. Горячо рекомендую!
- ЕЕвгения11 марта 202410.03.2024 побывали на большой шестичасовой экскурсии. Нам с мужем все очень понравилось, это была одна из самых лучших экскурсий. Никита
- AArina7 августа 2023Материал очень интересный, особенно для взрослых, но прогулка, конечно, для «закаленных» ходоков. Мой восьмилетка сдулся на половине экскурсии)) Не хватило интерактивной
Ответы на вопросы от путешественников по Кронштадту в категории «Ночные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кронштадте
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Кронштадте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Кронштадту в июне 2024
Сейчас в Кронштадте в категории "Ночные" можно забронировать 3 экскурсии от 990 до 15 980. Туристы уже оставили гидам 253 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.76 из 5
Забронируйте экскурсию в Кронштадте на 2024 год по теме «Ночные», 253 ⭐ отзыва, цены от 990₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август