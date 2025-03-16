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Прозрачный лед Байкала

В этом туре Вы увидите лед Байкала без длительных переездов на автобусах. Всего час и Вы уже на озере. Начиная с февраля здесь устанавливается солнечная погода, располагающая к поездкам.

Вы проведете познавательно и интересно 4 зимних дня на Байкале в путешествии, которое проходит на катере с воздушной подушкой.
5
3 отзыва
Прозрачный лед Байкала
Прозрачный лед Байкала
Прозрачный лед Байкала
Ближайшие даты:
18
фев25
фев4
мар11
мар
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Иркутск. Переезд к Байкалу

Встреча в аэропорту г. Иркутск в 10:00 часов.

Поездка в поселок Листвянка.

Сопровождение в музей Байкала, нерпинарий.

Свободное время, покупка рыбы на рынке.

Размещение в поселке Листвянка.

Музей Байкала — в нем расположен нерпинарий, содержится самая полная информация о природе озера Байкал.

11 больших аквариумов с уникальной системой водоснабжения и водообмена, осуществляющая забор воды с глубины 400 м.

В двух отдельных объединенных аквариумах содержится нерпа.

Работает экспозиция «Погружение на дно Байкала».

Размещение в гостинице.

Дополнительно катание на снегоходе или собачьих упряжках (бронируется заранее, при предоплате).

Примечание: в случае опоздания по любым причинам, туристы самостоятельно догоняют группу. Рекомендуем прибывать за день до начала тура!

Питание: самостоятельно.

Прибытие в Иркутск. Переезд к БайкалуПрибытие в Иркутск. Переезд к БайкалуПрибытие в Иркутск. Переезд к БайкалуПрибытие в Иркутск. Переезд к Байкалу
2 день

Путешествие на хивусах

Завтрак.

Свободное время.

Переезд на воздушной подушке по Байкалу к одной из самой живописной бухты на Байкале.

Обед — пикник на льду Байкала.

Обзорная прогулка по бухте, где делаем самые красивые фотографии прозрачного льда, торосов и т. п.

Возвращаемся в п. Листвянка.

Вечером ужинаем (оплата на месте) и отдыхаем.

Баня или сауна за дополнительную плату.

Бухта Песчаная — где есть ходульные сосны, Малая и большая Колокольня и прозрачный, прозрачный лед!

Питание: завтрак, обед-пикник.

Путешествие на хивусахПутешествие на хивусахПутешествие на хивусахПутешествие на хивусах
3 день

Свободный день в Листвянке

Завтрак.

Свободный день.

Дополнительные экскурсии из Иркутска.

Можно взять в аренду снегоход и совершить путешествие по просторам Прибайкалья или прокатиться на собачьих упряжках.

В Байкальске есть горнолыжный склон, можно взять в аренду оборудование и скатиться несколько раз, каждый раз созерцая Байкал и заснеженные горы на противоположном берегу.

Если Вас не пугают длительные переезды, то можно посетить горячие источники в поселке Жемчуг.

Желательно все услуги бронировать заранее, Вы это можете сделать при бронировании тура.

Питание: завтрак.

Свободный день в ЛиствянкеСвободный день в ЛиствянкеСвободный день в ЛиствянкеСвободный день в Листвянке
4 день

Отъезд

Завтрак.

Выезд из отеля до 12:00 самостоятельно.

Питание: завтрак.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице г. Иркутска в высокий сезон. Возможно проживание в Листвянке в дни 1, 2 при наличии мест, если тур покупается заранее.

Стоимость тура на 1 чел. /руб. в зависимости от размещения:

ДвухместныйОдноместный
Эконом47 80050 200
Стандарт51 80055 600

Удобства в зависимости от размещения:

  • эконом – удобства на этаже или в отдельном помещении;
  • стандарт – удобства в номере.

Дополнительные сведения об условиях проживания узнавайте во время бронирования тура.

Варианты проживания

Гостиница в г. Иркутске/база отдыха в Листвянке

3 ночи
Размещение на турбазах и в гостиницах в зависимости от выбранной категории (эконом – удобства на блок, стандарт – в номере).

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение на турбазах/гостиницах в зависимости от выбранной категории (эконом - удобства на блок, стандарт - в номере)
  • Питание по программе:1 день - не включено:2 день - завтрак, обед-пикник3-4 день - завтрак
  • 1 день - не включено:
  • 2 день - завтрак, обед-пикник
  • 3-4 день - завтрак
  • Сопровождение
  • Транспорт по программе
  • Экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Алкогольная и табачная продукция
  • Дополнительные экскурсии и транспорт
  • Баня, сауна
Место начала и завершения?
Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Главное правило — одеваемся слоями, как пирог. Это задержит выход тепла и не допустит холод к вашему телу.

  1. Паспорт.
  2. Билеты, путевка, документы оплаты за размещение и т. п.
  3. Полис обязательного медицинского страхования и мини-аптечку.
  4. Ветрозащитная шапка, шапка-ушанка, либо сочетание шапка + капюшон куртки.
  5. Бафф или шарф (для защиты шеи).
  6. Тёплый пуховик, который защитит поясницу и не будет продуваться на ветру.
  7. Флисовый джемпер.
  8. Термобельё, рассчитанное на небольшую активность в -25.
  9. Тёплые горнолыжные / пуховые штаны, либо комбинезон.
  10. Носки шерстяные + х/б (здесь тоже работает принцип слоёв).
  11. Перчатки непродуваемые + варежки.
  12. Ботинки с натуральным или искусственным утеплителем, рассчитанные на -25 и ниже.
  13. Можно использовать: валенки, унты, камусы, угги, луноходы, дутики

⠀Дополнительно:

  1. Грелки / стельки химические для ног и рук.
  2. Ледоходы / ледоступы для спокойного перемещения по скользкому льду и торосам.
  3. Очки солнцезащитные.
  4. Крем от загара с высокой степенью защиты.
  5. Помада гигиеническая.
  6. Powerbank (для быстро разряжающегося на морозе телефона).
  7. Купальник (если посещаете горячие источники).

⠀Pекомендовано:

  1. Термос (для горячего травяного чая с мёдом и лимоном, для поддержания иммунитета и тепла).
  2. Сушилки для обуви.
  3. Фонарик.
  4. Наколенники (для любителей фотографировать отражения, льдинки и трещинки).
Какие особенности тура нужно знать?

Часовой пояс
+5 часов к московскому времени (MSK +5).

Погодные условия
Зимой и весной во время проведения туров. Дни как правило солнечные. Днем от 0 до -10, ночью до -20-30. Очень яркое солнце.

Правила поведения
Не рекомендуем употреблять спиртные напитки до и вовремя проведения экскурсии. Туристы должны соблюдать правила личной безопасности, строго следовать рекомендациям сопровождающих и не подвергать опасности свою жизнь и жизни окружающих.
Во время путешествия необходимо бережно относиться к оборудованию гостиниц и мест питания, транспортным средствам, а также к памятникам природы, истории и культуры.

Мобильная связь
На территории Байкальского региона услуги мобильной связи предоставляют следующие операторы: ОАО «Мегафон», ОАО «МТС», ОАО «БиЛайн» и Улан-Удэнская сотовая сеть (УУСС), «ББК».

Встреча туристов
По прибытии на железнодорожный вокзал/аэропорт в месте сбора группы необходимо отметиться у представителя принимающей стороны, который укажет местонахождение автобуса. В месте размещения Вам представят программу пребывания на весь период обслуживания (порядок расселения, питания, перечень экскурсий, график работы транспорта), а также программу на день заезда. Вам следует уточнить у вашего гида-экскурсовода адрес проживания и номер (вид) транспорта, с помощью которого можно добраться до места размещения.

Размещение в гостиницах
Экскурсионные туры экономкласса, поэтому рассчитаны на проживание туристов в гостиницах туристского класса, однако все предлагаемые для размещения гостиницы имеют соответствующие сертификаты и лицензии, подтверждающие право предоставления гостиничных услуг.

Питание
Питание на маршрутах организуется в кафе или ресторанах, также имеющих соответствующие сертификаты и лицензии. Иногда, исходя из условий маршрута, обед может быть сухим пайком.

Безопасность во время программ
Инструктаж по безопасности проводится гидами непосредственно перед выходом на активную часть экскурсий. Необходимо выполнять требования инструкции и соблюдать личную осторожность. Из каждой точки маршрутов можно добраться до населённых пунктов в кратчайшее время, практически везде имеется мобильная связь. На случай мелких травм у водителей автобусов имеется аптечка.
Каждый участник тура может самостоятельно застраховаться перед поездкой.

Переезды на внедорожниках, автобусах и катерах на воздушной подушке
Все переезды по Байкалу или через Байкал осуществляются на специальном транспорте, он предоставляется фирмой под заказ. В регионе действуют также рейсовые автобусы в основном отправляются из двух мест: от автовокзала и из центра города. От привокзальной площади микроавтобусы доставляют в любую точку города, а также в прибрежные населённые пункты на озеро Байкал.

Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Что лучше взять с собой: сумку или чемодан?

В трансферах на Ольхон вещи едут или на багажнике (на крыше), или в салоне мини-автобуса. На Байкал лучше ехать с сумкой. Нежелательно с большим чемоданом.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Г
16 мар 2025
Алексей, потрясающий гид. Все четко, безопасно, много интересных фактов. Понравилось сопровождение на всем пути. Спасибо большое! Процветания!
Алексей, потрясающий гид. Все четко, безопасно, много интересных фактов. Понравилось сопровождение на всем пути. Спасибо большое! Процветания!Алексей, потрясающий гид. Все четко, безопасно, много интересных фактов. Понравилось сопровождение на всем пути. Спасибо большое! Процветания!Алексей, потрясающий гид. Все четко, безопасно, много интересных фактов. Понравилось сопровождение на всем пути. Спасибо большое! Процветания!Алексей, потрясающий гид. Все четко, безопасно, много интересных фактов. Понравилось сопровождение на всем пути. Спасибо большое! Процветания!Алексей, потрясающий гид. Все четко, безопасно, много интересных фактов. Понравилось сопровождение на всем пути. Спасибо большое! Процветания!Алексей, потрясающий гид. Все четко, безопасно, много интересных фактов. Понравилось сопровождение на всем пути. Спасибо большое! Процветания!Алексей, потрясающий гид. Все четко, безопасно, много интересных фактов. Понравилось сопровождение на всем пути. Спасибо большое! Процветания!Алексей, потрясающий гид. Все четко, безопасно, много интересных фактов. Понравилось сопровождение на всем пути. Спасибо большое! Процветания!Алексей, потрясающий гид. Все четко, безопасно, много интересных фактов. Понравилось сопровождение на всем пути. Спасибо большое! Процветания!Алексей, потрясающий гид. Все четко, безопасно, много интересных фактов. Понравилось сопровождение на всем пути. Спасибо большое! Процветания!
А
24 фев 2025
Организация тура хорошая! Нас гид встретил, отвез. В походах не торопил. Если не успевали, ждал. Каждый своим темпом шёл.
А
4 окт 2024
Поход прошел отлично. Организационные моменты + моменты с арендой снаряжения решились быстро. Кстати аренда снаряжения стоит очень не больших денег.

Тур входит в следующие категории Листвянки

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