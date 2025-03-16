Вы проведете познавательно и интересно 4 зимних дня на Байкале в путешествии, которое проходит на катере с воздушной подушкой.
Программа тура по дням
Прибытие в Иркутск. Переезд к Байкалу
Встреча в аэропорту г. Иркутск в 10:00 часов.
Поездка в поселок Листвянка.
Сопровождение в музей Байкала, нерпинарий.
Свободное время, покупка рыбы на рынке.
Размещение в поселке Листвянка.
Музей Байкала — в нем расположен нерпинарий, содержится самая полная информация о природе озера Байкал.
11 больших аквариумов с уникальной системой водоснабжения и водообмена, осуществляющая забор воды с глубины 400 м.
В двух отдельных объединенных аквариумах содержится нерпа.
Работает экспозиция «Погружение на дно Байкала».
Размещение в гостинице.
Дополнительно катание на снегоходе или собачьих упряжках (бронируется заранее, при предоплате).
Примечание: в случае опоздания по любым причинам, туристы самостоятельно догоняют группу. Рекомендуем прибывать за день до начала тура!
Питание: самостоятельно.
Путешествие на хивусах
Завтрак.
Свободное время.
Переезд на воздушной подушке по Байкалу к одной из самой живописной бухты на Байкале.
Обед — пикник на льду Байкала.
Обзорная прогулка по бухте, где делаем самые красивые фотографии прозрачного льда, торосов и т. п.
Возвращаемся в п. Листвянка.
Вечером ужинаем (оплата на месте) и отдыхаем.
Баня или сауна за дополнительную плату.
Бухта Песчаная — где есть ходульные сосны, Малая и большая Колокольня и прозрачный, прозрачный лед!
Питание: завтрак, обед-пикник.
Свободный день в Листвянке
Завтрак.
Свободный день.
Дополнительные экскурсии из Иркутска.
Можно взять в аренду снегоход и совершить путешествие по просторам Прибайкалья или прокатиться на собачьих упряжках.
В Байкальске есть горнолыжный склон, можно взять в аренду оборудование и скатиться несколько раз, каждый раз созерцая Байкал и заснеженные горы на противоположном берегу.
Если Вас не пугают длительные переезды, то можно посетить горячие источники в поселке Жемчуг.
Желательно все услуги бронировать заранее, Вы это можете сделать при бронировании тура.
Питание: завтрак.
Отъезд
Завтрак.
Выезд из отеля до 12:00 самостоятельно.
Питание: завтрак.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице г. Иркутска в высокий сезон. Возможно проживание в Листвянке в дни 1, 2 при наличии мест, если тур покупается заранее.
Стоимость тура на 1 чел. /руб. в зависимости от размещения:
|Двухместный
|Одноместный
|Эконом
|47 800
|50 200
|Стандарт
|51 800
|55 600
Удобства в зависимости от размещения:
- эконом – удобства на этаже или в отдельном помещении;
- стандарт – удобства в номере.
Дополнительные сведения об условиях проживания узнавайте во время бронирования тура.
Варианты проживания
Гостиница в г. Иркутске/база отдыха в Листвянке
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение на турбазах/гостиницах в зависимости от выбранной категории (эконом - удобства на блок, стандарт - в номере)
- Питание по программе:1 день - не включено:2 день - завтрак, обед-пикник3-4 день - завтрак
- 1 день - не включено:
- 2 день - завтрак, обед-пикник
- 3-4 день - завтрак
- Сопровождение
- Транспорт по программе
- Экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Алкогольная и табачная продукция
- Дополнительные экскурсии и транспорт
- Баня, сауна
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Главное правило — одеваемся слоями, как пирог. Это задержит выход тепла и не допустит холод к вашему телу.
- Паспорт.
- Билеты, путевка, документы оплаты за размещение и т. п.
- Полис обязательного медицинского страхования и мини-аптечку.
- Ветрозащитная шапка, шапка-ушанка, либо сочетание шапка + капюшон куртки.
- Бафф или шарф (для защиты шеи).
- Тёплый пуховик, который защитит поясницу и не будет продуваться на ветру.
- Флисовый джемпер.
- Термобельё, рассчитанное на небольшую активность в -25.
- Тёплые горнолыжные / пуховые штаны, либо комбинезон.
- Носки шерстяные + х/б (здесь тоже работает принцип слоёв).
- Перчатки непродуваемые + варежки.
- Ботинки с натуральным или искусственным утеплителем, рассчитанные на -25 и ниже.
- Можно использовать: валенки, унты, камусы, угги, луноходы, дутики
⠀Дополнительно:
- Грелки / стельки химические для ног и рук.
- Ледоходы / ледоступы для спокойного перемещения по скользкому льду и торосам.
- Очки солнцезащитные.
- Крем от загара с высокой степенью защиты.
- Помада гигиеническая.
- Powerbank (для быстро разряжающегося на морозе телефона).
- Купальник (если посещаете горячие источники).
⠀Pекомендовано:
- Термос (для горячего травяного чая с мёдом и лимоном, для поддержания иммунитета и тепла).
- Сушилки для обуви.
- Фонарик.
- Наколенники (для любителей фотографировать отражения, льдинки и трещинки).
Какие особенности тура нужно знать?
Часовой пояс
+5 часов к московскому времени (MSK +5).
Погодные условия
Зимой и весной во время проведения туров. Дни как правило солнечные. Днем от 0 до -10, ночью до -20-30. Очень яркое солнце.
Правила поведения
Не рекомендуем употреблять спиртные напитки до и вовремя проведения экскурсии. Туристы должны соблюдать правила личной безопасности, строго следовать рекомендациям сопровождающих и не подвергать опасности свою жизнь и жизни окружающих.
Во время путешествия необходимо бережно относиться к оборудованию гостиниц и мест питания, транспортным средствам, а также к памятникам природы, истории и культуры.
Мобильная связь
На территории Байкальского региона услуги мобильной связи предоставляют следующие операторы: ОАО «Мегафон», ОАО «МТС», ОАО «БиЛайн» и Улан-Удэнская сотовая сеть (УУСС), «ББК».
Встреча туристов
По прибытии на железнодорожный вокзал/аэропорт в месте сбора группы необходимо отметиться у представителя принимающей стороны, который укажет местонахождение автобуса. В месте размещения Вам представят программу пребывания на весь период обслуживания (порядок расселения, питания, перечень экскурсий, график работы транспорта), а также программу на день заезда. Вам следует уточнить у вашего гида-экскурсовода адрес проживания и номер (вид) транспорта, с помощью которого можно добраться до места размещения.
Размещение в гостиницах
Экскурсионные туры экономкласса, поэтому рассчитаны на проживание туристов в гостиницах туристского класса, однако все предлагаемые для размещения гостиницы имеют соответствующие сертификаты и лицензии, подтверждающие право предоставления гостиничных услуг.
Питание
Питание на маршрутах организуется в кафе или ресторанах, также имеющих соответствующие сертификаты и лицензии. Иногда, исходя из условий маршрута, обед может быть сухим пайком.
Безопасность во время программ
Инструктаж по безопасности проводится гидами непосредственно перед выходом на активную часть экскурсий. Необходимо выполнять требования инструкции и соблюдать личную осторожность. Из каждой точки маршрутов можно добраться до населённых пунктов в кратчайшее время, практически везде имеется мобильная связь. На случай мелких травм у водителей автобусов имеется аптечка.
Каждый участник тура может самостоятельно застраховаться перед поездкой.
Переезды на внедорожниках, автобусах и катерах на воздушной подушке
Все переезды по Байкалу или через Байкал осуществляются на специальном транспорте, он предоставляется фирмой под заказ. В регионе действуют также рейсовые автобусы в основном отправляются из двух мест: от автовокзала и из центра города. От привокзальной площади микроавтобусы доставляют в любую точку города, а также в прибрежные населённые пункты на озеро Байкал.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Что лучше взять с собой: сумку или чемодан?
В трансферах на Ольхон вещи едут или на багажнике (на крыше), или в салоне мини-автобуса. На Байкал лучше ехать с сумкой. Нежелательно с большим чемоданом.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.