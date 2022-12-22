Оставляем заботы и задачи внизу и отправляемся всё выше, выше и выше — в горный Дагестан.



Проведём 3 дня, вдыхая свежий воздух и наслаждаясь тишиной и гармонией с природой вдали от цивилизации.



Будем любоваться Сулакским каньоном, гулять по песчаным барханам Сарыкума и рассматривать причудливые фигуры заледеневших водопадов.



Вы пройдётесь по пустынным улицам аула-призрака, увидите мемориал «Белые журавли» и насладитесь домашней кавказской кухней.