3 дня в окружении гор, тишины и покоя: Сулакский каньон, Хунзах и Гуниб

Увидеть слияние рек, пройтись по залам скалистого замка и спуститься к подземному водопаду

Оставляем заботы и задачи внизу и отправляемся всё выше, выше и выше — в горный Дагестан.

Проведём 3 дня, вдыхая свежий воздух и наслаждаясь тишиной и гармонией с природой вдали от цивилизации.

Будем любоваться Сулакским каньоном, гулять по песчаным барханам Сарыкума и рассматривать причудливые фигуры заледеневших водопадов.

Вы пройдётесь по пустынным улицам аула-призрака, увидите мемориал «Белые журавли» и насладитесь домашней кавказской кухней.
3 дня в окружении гор, тишины и покоя: Сулакский каньон, Хунзах и Гуниб
3 дня в окружении гор, тишины и покоя: Сулакский каньон, Хунзах и Гуниб
3 дня в окружении гор, тишины и покоя: Сулакский каньон, Хунзах и Гуниб
3 дня в окружении гор, тишины и покоя: Сулакский каньон, Хунзах и Гуниб
3 дня в окружении гор, тишины и покоя: Сулакский каньон, Хунзах и Гуниб
3 дня в окружении гор, тишины и покоя: Сулакский каньон, Хунзах и Гуниб
3 дня в окружении гор, тишины и покоя: Сулакский каньон, Хунзах и Гуниб
3 дня в окружении гор, тишины и покоя: Сулакский каньон, Хунзах и Гуниб
3 дня в окружении гор, тишины и покоя: Сулакский каньон, Хунзах и Гуниб
Ближайшие даты:
22
дек
25
дек
28
дек
3
янв
9
янв
12
янв
15
янв
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даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие детей с 7 лет.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Махачкала, место вашего размещения или аэропорт, до 9:00
Завершение: Махачкала, место вашего размещения или аэропорт
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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