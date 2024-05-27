Встретим вас утром и отвезём в горы. Наш путь будет пролегать через самый длинный тоннель России. Остановимся на смотровой площадке, где полюбуемся панорамой изумрудного Ирганайского водохранилища. В тёплое время года с желающими прокатимся на сапбордах.

Затем посетим высокогорное Хунзахское плато — место с изумительными пейзажами, гордыми вершинами и водопадами. Прогуляемся по каменной чаше Матлас — уникальному природному коридору в скалах — и побываем у 70-метрового водопада Тобот.

Пройдёмся по селу Хунзах, раскинувшемуся на краю ущелья. С желающими заглянем на мельницу и увидим, как делают урбеч.

Осмотрим впечатляющий Цолотлинский каньон, который буквально раскалывает Хунзахское плато. Вечером разместимся в гостевом доме, поужинаем и отдохнём.