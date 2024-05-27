Многогранный Дагестан: индивидуальный тур в край гор и древностей

Исследовать многовековые башни, побывать в ауле-призраке и покататься на катере по реке Сулак
Приглашаем проникнуться величием природы и богатством истории в гостеприимном Дагестане. Вы подниметесь в горы, которые поразят вас красотой своих каньонов, водопадов и ущелий.

Увидите самый большой в Европе песчаный бархан, покинутый жителями аул-призрак и чудо советской инженерии — экраноплан «Лунь».

Получите массу впечатлений, катаясь на катере по Сулакскому каньону, сделаете головокружительное фото на Языке тролля, выступающем над пропастью, и посетите домашнюю винодельню.
Многогранный Дагестан: индивидуальный тур в край гор и древностей
Многогранный Дагестан: индивидуальный тур в край гор и древностей
Многогранный Дагестан: индивидуальный тур в край гор и древностей
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет68 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 0+

Проживание. Двух- и трёхместное размещение в гостевых домах в сёлах и апартаментах в Махачкале.

Питание. В стоимость тура включено 3-разовое питание, кроме завтрака в первый день и ужина в последний день тура.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.

Программа тура по дням

1 день

Ирганайское водохранилище, Хунзахское плато и Цолотлинский каньон

Встретим вас утром и отвезём в горы. Наш путь будет пролегать через самый длинный тоннель России. Остановимся на смотровой площадке, где полюбуемся панорамой изумрудного Ирганайского водохранилища. В тёплое время года с желающими прокатимся на сапбордах.

Затем посетим высокогорное Хунзахское плато — место с изумительными пейзажами, гордыми вершинами и водопадами. Прогуляемся по каменной чаше Матлас — уникальному природному коридору в скалах — и побываем у 70-метрового водопада Тобот.

Пройдёмся по селу Хунзах, раскинувшемуся на краю ущелья. С желающими заглянем на мельницу и увидим, как делают урбеч.

Осмотрим впечатляющий Цолотлинский каньон, который буквально раскалывает Хунзахское плато. Вечером разместимся в гостевом доме, поужинаем и отдохнём.

Ирганайское водохранилище, Хунзахское плато и Цолотлинский каньонИрганайское водохранилище, Хунзахское плато и Цолотлинский каньонИрганайское водохранилище, Хунзахское плато и Цолотлинский каньонИрганайское водохранилище, Хунзахское плато и Цолотлинский каньон
2 день

Карадахская теснина, село Гоор, Язык тролля и Датунский храм

После завтрака поедем в Карадахскую теснину — живописное ущелье, являющееся памятником природы. Далее отправимся в село Гоор, где на краю пропасти расположились древние родовые башни семейных кланов.

Неподалёку отсюда находится смотровая площадка Язык тролля, где мы сделаем десятки фантастических фотографий. На обратном пути в Хунзах остановимся у окружённого скалами Датунского христианского храма — памятника средневекового зодчества, возведённого грузинскими миссионерами.

Карадахская теснина, село Гоор, Язык тролля и Датунский храмКарадахская теснина, село Гоор, Язык тролля и Датунский храмКарадахская теснина, село Гоор, Язык тролля и Датунский храмКарадахская теснина, село Гоор, Язык тролля и Датунский храм
3 день

Сёла Гамсутль и Гуниб, Салтинский водопад

Сегодня поедем в аул-призрак — покинутое людьми поселение Гамсутль, словно вросшее в гору. Затем отправимся в село Гуниб и узнаем, какую роль оно сыграло в завершении Кавказской войны. Здесь заглянем в музей, поднимемся на крепостную стену и полюбуемся величием природы.

После обеда вдоль глубокого ущелья спустимся к подземному Салтинскому водопаду. На ночь останемся в гостевом доме Гуниба.

Сёла Гамсутль и Гуниб, Салтинский водопадСёла Гамсутль и Гуниб, Салтинский водопадСёла Гамсутль и Гуниб, Салтинский водопадСёла Гамсутль и Гуниб, Салтинский водопад
4 день

Бархан Сарыкум, Сулакский каньон и Чиркейское водохранилище

Позавтракав, покинем горный Дагестан и познакомимся с пустыней. Съездим на крупнейший в Европе песчаный бархан Сарыкум, территория которого является заповедной. Затем отправимся к жемчужине региона — Сулакскому каньону. Полюбуемся его панорамой со смотровой площадки и прокатимся на катере по изумрудной глади реки Сулак.

Перед обедом заедем в форелевое хозяйство, за доплату желающие смогут зайти в пещеры Нохъо. После осмотрим плотину самой крупной на Кавказе гидроэлектростанции и живописное Чиркейское водохранилище. Приедем в Махачкалу и разместимся в апартаментах.

Бархан Сарыкум, Сулакский каньон и Чиркейское водохранилищеБархан Сарыкум, Сулакский каньон и Чиркейское водохранилищеБархан Сарыкум, Сулакский каньон и Чиркейское водохранилищеБархан Сарыкум, Сулакский каньон и Чиркейское водохранилище
5 день

Дербент, крепость Нарын-Кала и посещение домашней винодельни

Прежде, чем отправится в Дербент, побываем на домашней винодельне, расположенной в окружении виноградников. Продегустируем 5 сортов вина с закусками, понаблюдаем за процессом производства напитка.

Затем посетим один из древнейших городов России — Дербент. Побываем у величественной крепости Нарын-Кала, в древности служившей оборонительным форпостом Персии.

Прогуляемся по старым улочкам города, увидим центральную Джума-мечеть и дом-музей сосланного в Дагестан декабриста Бестужева-Марлинского. Доедем до чуда советской инженерной мысли — экраноплана «Лунь». Вечером пройдёмся по обновлённому парку с богатой историей и посмотрим светомузыкальное представление у крупнейшего фонтана страны.

Дербент, крепость Нарын-Кала и посещение домашней винодельниДербент, крепость Нарын-Кала и посещение домашней винодельниДербент, крепость Нарын-Кала и посещение домашней винодельниДербент, крепость Нарын-Кала и посещение домашней винодельни

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер от аэропорта и обратно
  • Проживание
  • Питание (кроме завтрака в первый день и ужина в последний день)
  • Трансферы по программе
  • Сопровождение русскоговорящим гидом
  • Прогулка на катере по Сулакскому каньону
  • Поездки на джипах в Гамсутле и Гооре
  • Входные билеты в музеи и заповедники
  • Кофейные и чайные паузы на природе
Что не входит в цену
  • Билеты в Махачкалу и обратно
  • Дополнительные развлечения (зиплайн, тарзанка, сапборды, конные прогулки, посещение развлекательного комплекса «Салатау»)
  • Проживание вне тура (до начала и после завершения программы). При необходимости можем помочь с бронированием жилья
  • Тур индивидуальный только для вашей компании. Стоимость тура указана при участии 2 человек
  • Стоимость тура для одного участника составляет 88 000 руб
  • Стоимость тура при группе из 3 и более участников - по договорённости с организатором
Где начинаем и завершаем?
Начало: аэропорт Махачкалы или место вашего проживания, время - по договорённости
Завершение: аэропорт Махачкалы или место вашего проживания, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Махачкалы

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВсе туры5-дневные турыСулакский каньонПрирода и пейзажиПопулярные местаБархан СарыкумЭкраноплан «Лунь»ГамсутльКарадахская теснинаСалтинский водопадДербентХунзахМатласЯзык ТролляИрганайское водохранилищеДатунский храмСвятые местаЧиркейское водохранилищеВодные развлеченияГорыПо рекам и каналамРечные прогулкиНа катере

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