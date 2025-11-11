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Выходные с дагестанским колоритом: от Сулака до Гамсутля в мини-группе

Промчаться по каньону на катере, увидеть подземный водопад и выпить кофе с видом на аул-призрак
На 2 дня забываем о заботах и делах.

Планы на выходные такие: пройти по золотым пескам бархана Сарыкум и сделать фотографии на скальном выступе, попробовать блюда дагестанской кухни и исследовать заброшенный
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аул.

В Гунибе вы познакомитесь с историей региона в краеведческом музее и побываете на месте, с которого Айвазовский писал знаменитую картину.

А ещё пройдётесь по местам съёмок фильмов, полюбуетесь Чохскими террасами и насладитесь кофе-паузами в живописных местах.

5
10 отзывов
Выходные с дагестанским колоритом: от Сулака до Гамсутля в мини-группе
Выходные с дагестанским колоритом: от Сулака до Гамсутля в мини-группе
Выходные с дагестанским колоритом: от Сулака до Гамсутля в мини-группе

Описание тура

Организационные детали

Что взять с собой:

1. Удобная не скользящая обувь, так как это горы
2. Головной убор, для защиты от солнца
3. Если вас укачивает в дороге, то специальные таблетки
4. Солнцезащитный крем
5. Необходимо придерживаться местного дресс кода, если это шорты, то ниже колен, футболка закрывающая живот и зону декольте, исключить обтягивающие лосины или велосипедки.
6. Для купания в водохранилищах и горных реках, возьмите с собой шорты и резиновые сланцы или тапочки, исключить открытые купальники и плавки, в горах в них категорически запрещается купаться

Программа тура по дням

1 день

Бархан Сарыкум, Сулакский каньон, прогулка на катере и Тёщин язык

Встретим вас в аэропорту, на вокзале или в Махачкале и отправимся на бархан Сарыкум. Здесь получатся эффектные снимки на фоне бескрайних золотых дюн. В Сулакском каньоне с ветерком прокатимся на катере. А ещё посетим лучшие обзорные площадки. Любители острых ощущений смогут покачаться на качелях над пропастью за доплату.

После обеда побываем на смотровой площадке в Дубках и сделаем фото на Тёщином языке — скальном выступе. Выпьем кофе, сваренный в турке, и полюбуемся Чиркейским водохранилищем. Дальше поедем в Горный Дагестан.

Бархан Сарыкум, Сулакский каньон, прогулка на катере и Тёщин языкБархан Сарыкум, Сулакский каньон, прогулка на катере и Тёщин языкБархан Сарыкум, Сулакский каньон, прогулка на катере и Тёщин языкБархан Сарыкум, Сулакский каньон, прогулка на катере и Тёщин языкБархан Сарыкум, Сулакский каньон, прогулка на катере и Тёщин языкБархан Сарыкум, Сулакский каньон, прогулка на катере и Тёщин языкБархан Сарыкум, Сулакский каньон, прогулка на катере и Тёщин языкБархан Сарыкум, Сулакский каньон, прогулка на катере и Тёщин языкБархан Сарыкум, Сулакский каньон, прогулка на катере и Тёщин язык
2 день

Салтинский водопад, Гуниб, Гамсутль и Чохские террасы

Позавтракаем и отправимся к Салтинскому подземному водопаду — уникальному природному явлению. Путь к нему не менее интересный — проедем через теснину, где снимали фильмы «Бременские музыканты» и «Волшебник изумрудного города».

Следующая локация — Гуниб. Здесь вы посетите краеведческий музей и сможете примерить национальные костюмы. Осмотрите мемориальный комплекс «Журавли» и насладитесь блюдами дагестанской кухни на обед.

Побываете в ауле-призраке Гамсутль, который покинули все жители. Теперь по заброшенным улочкам бродит лишь ветер, но старинные дома готовы поведать свою непростую историю. Дальше прибудем на точку Айвазовского, откуда он писал картину. Обязательно сделаем кофе-паузу с видом на древний аул.

На обратном пути остановимся у Чохских террас — рукотворного чуда. К вечеру вернёмся в Махачкалу.

Салтинский водопад, Гуниб, Гамсутль и Чохские террасыСалтинский водопад, Гуниб, Гамсутль и Чохские террасыСалтинский водопад, Гуниб, Гамсутль и Чохские террасыСалтинский водопад, Гуниб, Гамсутль и Чохские террасыСалтинский водопад, Гуниб, Гамсутль и Чохские террасыСалтинский водопад, Гуниб, Гамсутль и Чохские террасы

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник16 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Завтрак и 2 обеда, кофе в живописных локациях
  • Трансферы по маршруту
  • Сопровождение гида
  • Прогулка на катере по каньону
  • Входные билеты в музеи и заповедники
Что не входит в цену
  • Билеты до Махачкалы и обратно
  • Проживание
  • Питание вне программы
  • Дополнительные развлечения - зиплайн (1000-1500 ₽), прыжок с верёвкой (7000-8000 ₽), катание на лошади (1000-1500 ₽)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Махачкала: аэропорт, ж/д возкал или у тц «Этажи», 9:00
Завершение: Махачкала: аэропорт, ж/д возкал или у тц «Этажи», 21:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ахмед
Ахмед — ваша команда гидов в Махачкале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 4021 туриста
Я родом из горного Дагестана, и открываю гостям настоящую душу своего региона — от древних аулов до захватывающих дух перевалов и каньонов. Мои программы по Дагестану и всему Кавказу —
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это не просто маршруты, а тщательно продуманные путешествия с характером и атмосферой. Имею собственный комфортный автопарк и команду опытных гидов, которые обеспечат безопасность и высокий уровень сервиса. Моя природная харизма, глубокая эрудиция и чётко поставленная речь, превращают каждую поездку в живую историю. Со мной вы не просто увидите Кавказ — вы почувствуете его силу, традиции и неповторимый дух гор.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
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Л
Путешествие оставило очень яркие впечатления! Особенно запомнился гид — его остроумие и доброжелательность сделали поездку ещё приятнее. Маршрут был полный и захватывающий, не было времени заскучать. Огромное спасибо!
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Г
Этот тур оставил очень яркие впечатления и отлично подходит для тех, кто впервые хочет познакомиться с республикой. За короткое время удалось увидеть действительно многое.
Маршрут был тщательно спланирован: побывали в самых
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известных местах — Сулакском каньоне, а также в горных селах Гамсутль и Гуниб.
Наш гид, Ахмед, был настоящим специалистом: он отлично разбирался в истории региона и с большим интересом рассказывал обо всех достопримечательностях.
Впечатляет сочетание величественной природы с богатым культурным наследием — эти виды и памятники оставляют глубокий след в памяти.

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Т
Хочу выразить благодарность за отлично устроенный тур — впечатления остались на всю жизнь. За время поездки мы почувствовали настоящую дружную атмосферу, словно стали одной большой семьей 💞. Национальная еда приятно
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удивила своим вкусом, а номера, в которых мы останавливались, были комфортными и уютными. Возможность полюбоваться потрясающими горными пейзажами просто захватывала дух! Особая благодарность замечательным гиду, которые сделали путешествие еще ярче. Планируем обязательно повторить это путешествие 🥰

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П
Хочется рассказать о нашем двухдневном путешествии, которое мы взяли у ребят, и, честно, если бы знали заранее, то продлили бы его без сомнений. Наши гиды, Ахмед и Халил, просто неповторимые
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ребята, очень душевные и веселые, с ними совсем не скучно было! Они постоянно делились интересными историями, показывали крутые места, а еще помогали советами и не только. Благодаря им мы полностью изменили представление о Дагестане, узнали много нового про культуру, традиции и кухню, поняли, что там действительно полно красивых и уникальных уголков. Советую брать тур подольше, чтобы всё прочувствовать и увидеть. Мы точно знаем, что еще вернемся и обязательно обратимся к Ахмеду и Халилу снова. Огромное им спасибо за классно проведённое время! Пока не прощаемся!

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Ш
Впервые оказались в Дагестане и были просто очарованы этим местом — уезжать совсем не хотелось. Горные пейзажи завораживают с первого взгляда. Наши гиды, Ахмед и Магомед, сделали поездку комфортной и
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интересной, всегда готовы помочь и поддержать, что очень ценно. Места, которые мы посетили, запомнились надолго, а еда была действительно вкусной. Компания тоже была отличной, с хорошим настроением весь отдых пролетел незаметно. Уже думаем о следующей поездке и точно отправимся с теми же гидами!

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Е
Мы отправились в поездку на пару дней и остались в восторге. Всё было настолько хорошо продумано, что не было ни малейших проблем, а гиды - настоящие профессионалы. Место, где мы остановились, с видом на горы просто завораживало. Настоятельно рекомендую всем, кто хочет получить классные впечатления. Видно, что организаторы стараются сделать так, чтобы каждый уезжал только с хорошими воспоминаниями.
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Тур входит в следующие категории Махачкалы

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