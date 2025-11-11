Позавтракаем и отправимся к Салтинскому подземному водопаду — уникальному природному явлению. Путь к нему не менее интересный — проедем через теснину, где снимали фильмы «Бременские музыканты» и «Волшебник изумрудного города».

Следующая локация — Гуниб. Здесь вы посетите краеведческий музей и сможете примерить национальные костюмы. Осмотрите мемориальный комплекс «Журавли» и насладитесь блюдами дагестанской кухни на обед.

Побываете в ауле-призраке Гамсутль, который покинули все жители. Теперь по заброшенным улочкам бродит лишь ветер, но старинные дома готовы поведать свою непростую историю. Дальше прибудем на точку Айвазовского, откуда он писал картину. Обязательно сделаем кофе-паузу с видом на древний аул.

На обратном пути остановимся у Чохских террас — рукотворного чуда. К вечеру вернёмся в Махачкалу.