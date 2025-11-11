Планы на выходные такие: пройти по золотым пескам бархана Сарыкум и сделать фотографии на скальном выступе, попробовать блюда дагестанской кухни и исследовать заброшенный
Описание тура
Организационные детали
Что взять с собой:
1. Удобная не скользящая обувь, так как это горы
2. Головной убор, для защиты от солнца
3. Если вас укачивает в дороге, то специальные таблетки
4. Солнцезащитный крем
5. Необходимо придерживаться местного дресс кода, если это шорты, то ниже колен, футболка закрывающая живот и зону декольте, исключить обтягивающие лосины или велосипедки.
6. Для купания в водохранилищах и горных реках, возьмите с собой шорты и резиновые сланцы или тапочки, исключить открытые купальники и плавки, в горах в них категорически запрещается купаться
Программа тура по дням
Бархан Сарыкум, Сулакский каньон, прогулка на катере и Тёщин язык
Встретим вас в аэропорту, на вокзале или в Махачкале и отправимся на бархан Сарыкум. Здесь получатся эффектные снимки на фоне бескрайних золотых дюн. В Сулакском каньоне с ветерком прокатимся на катере. А ещё посетим лучшие обзорные площадки. Любители острых ощущений смогут покачаться на качелях над пропастью за доплату.
После обеда побываем на смотровой площадке в Дубках и сделаем фото на Тёщином языке — скальном выступе. Выпьем кофе, сваренный в турке, и полюбуемся Чиркейским водохранилищем. Дальше поедем в Горный Дагестан.
Салтинский водопад, Гуниб, Гамсутль и Чохские террасы
Позавтракаем и отправимся к Салтинскому подземному водопаду — уникальному природному явлению. Путь к нему не менее интересный — проедем через теснину, где снимали фильмы «Бременские музыканты» и «Волшебник изумрудного города».
Следующая локация — Гуниб. Здесь вы посетите краеведческий музей и сможете примерить национальные костюмы. Осмотрите мемориальный комплекс «Журавли» и насладитесь блюдами дагестанской кухни на обед.
Побываете в ауле-призраке Гамсутль, который покинули все жители. Теперь по заброшенным улочкам бродит лишь ветер, но старинные дома готовы поведать свою непростую историю. Дальше прибудем на точку Айвазовского, откуда он писал картину. Обязательно сделаем кофе-паузу с видом на древний аул.
На обратном пути остановимся у Чохских террас — рукотворного чуда. К вечеру вернёмся в Махачкалу.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|16 500 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Завтрак и 2 обеда, кофе в живописных локациях
- Трансферы по маршруту
- Сопровождение гида
- Прогулка на катере по каньону
- Входные билеты в музеи и заповедники
Что не входит в цену
- Билеты до Махачкалы и обратно
- Проживание
- Питание вне программы
- Дополнительные развлечения - зиплайн (1000-1500 ₽), прыжок с верёвкой (7000-8000 ₽), катание на лошади (1000-1500 ₽)
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