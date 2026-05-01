Мои заказы

Аулы Кахиб и Гоор + 3 смотровые в горах Дагестана

Из Махачкалы - за красивыми видами и захватывающими историями, живущими в каждом камне
Этот маршрут создан для тех, кто хочет за один день увидеть самое сердце горного Дагестана.

Вы откроете всё, что создало душу этого края: древние аулы, башни и скалы, напоминающие мифических существ. И почувствуете, как история, природа и культура сливаются здесь в неразрывное целое.
Аулы Кахиб и Гоор + 3 смотровые в горах Дагестана
Аулы Кахиб и Гоор + 3 смотровые в горах Дагестана
Аулы Кахиб и Гоор + 3 смотровые в горах Дагестана

Описание экскурсии

Маршрут запомнится вам сочетанием невероятных контрастов: от бирюзовых вод к облачным башням. Вы увидите:

~9:00 — Гоцатлинское водохранилище. Его бирюзовая гладь, окружённая суровыми горными склонами, создаёт завораживающий пейзаж.

~10:30 — село Датуна. Самобытное горное поселение, где время будто течёт иначе.

~12:00 — Кахиб. Древний аул, где каждая узкая улочка и каменная кладка хранит память о прошлом.

~14:00 — скальные смотровые. Три уникальных природных выступа с захватывающими видами: «Язык Тролля», «Орлиный» и «Лицо горянки». Большинство экскурсий включают лишь один из них, но вы увидите все.

~16:00 — Гоор, башенный комплекс, гордо возвышающийся над пропастью. Отсюда открывается панорама, ради которой стоит проделать весь путь.

Поездка включает не только осмотр достопримечательностей, но и захватывающие истории. Вы узнаете:

  • как суровый рельеф, природа и климат сформировали быт, традиции и несгибаемый характер дагестанцев
  • какие легенды и предания хранят стены Кахиба и Гоора, и как горцы обороняли свои дома в суровых условиях
  • в чём секрет долговечности башенной архитектуры и какое сакральное значение она имела для местных жителей
  • как происхождение названий скал и урочищ раскрывает мировоззрение древних народов

Организационные детали

  • Транспорт: комфортабельный микроавтобус (есть детские кресла при необходимости)
  • Поездка подойдёт взрослым и детям от 6 лет, без серьёзных ограничений по здоровью
  • В стоимость включены входные билеты на все объекты осмотра и обед
  • С вами поедет один из гидов нашей команды

во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 06:15

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник4400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Южной автостанции
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 06:15
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аслан
Аслан — Организатор в Махачкале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 1195 туристов
Мы специализируемся на организации незабываемых путешествий и приключений. Предлагаем широкий спектр туров и экскурсий, а также различные услуги, связанные с туризмом. Работаем с профессиональными, опытными гидами, которые знают все достопримечательности и секретные уголки. Они смогут рассказать вам увлекательные истории и предложить уникальные впечатления, чтобы ваше путешествие стало по-настоящему незабываемым.

Входит в следующие категории Махачкалы

Похожие экскурсии на «Аулы Кахиб и Гоор + 3 смотровые в горах Дагестана»

Аул-призрак Гоор, старый Кахиб и Язык Тролля - в компании местного жителя
На машине
12 часов
13 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Аул-призрак Гоор, старый Кахиб и Язык Тролля - в компании местного жителя
Проделать увлекательный путь из Махачкалы к древним высокогорным селениям и услышать их легенды
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
11 500 ₽ за всё до 4 чел.
Древние аулы Гоор и Кахиб + Язык тролля - путешествие в Страну башен
На автобусе
13 часов
364 отзыва
Групповая
до 20 чел.
Древние аулы Гоор и Кахиб + Язык тролля - путешествие в Страну башен
Начало: Пр. Али-Гаджи Акушинского 5 линия, дом 19 Махачкал...
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3300 ₽ за человека
Из Махачкалы в горы - к древним аулам Кахиб, Гоор и Языку тролля
На автобусе
13 часов
7 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Из Махачкалы в горы - к древним аулам Кахиб, Гоор и Языку тролля
Познакомиться с природой, историей и гастрономией горного Дагестана за 1 день
Начало: На проспекте Али-Гаджи Акушинского
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4500 ₽ за человека
Горные села Дагестана: Корода, Гоор, Кахиб
На машине
10 часов
-
20%
7 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Горные села Дагестана: Корода, Гоор, Кахиб
Побывать в старинных аулах-призраках и забраться на «Язык тролля»
Начало: В г. Махачкале или г. Каспийске. Выезд из других г...
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15 600 ₽19 500 ₽ за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Махачкале. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Махачкале
4400 ₽ за человека