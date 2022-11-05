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Описание
Что вас ожидает:
Древняя крепость Нарын-кала и Джума-мечеть.
Крепость Нарын-Кала, расположенная в Дагестане — настоящая визитная карточка Дербента. Сегодня эта легендарная цитадель входит в перечень ЮНЕСКО как значимый исторический и культурный памятник мировой значимости. Несмотря на то, что до наших дней сохранились не все части крепости, это уникальное сооружение удивляет своей масштабностью и красотой. Внутри — знаменитые водяные цистерны и резервуары, термы, мечеть Джума, а также старейшая крестово-купольная церковь. Джума-мечеть — самая древняя не только в РФ, но и во всех странах бывшего Союза. Она была выстроена в 734 г. и стала самым большим городским сооружением.
Девичьи бани и музейный комплекс.
Недалеко от Джума-мечети в Дербенте находится музейный комплекс «Девичьи бани», который использовался с XIX века по 50-е годы XX века. Это было традиционное место для омовения перед брачным обрядом. Отец приводил сюда будущую невесту для проведения обряда очищения, который напоминал современный девичник: после омовения в отдельной комнате невеста присоединялась к своим подругам, с которыми они вместе пили чай, общались и веселились. Музейный комплекс «Дом Петра I» воссоздан на месте стоянки, в которой останавливался российский государь во время Персидского похода 1722 года.
Чудные прогулки в живописных местах и «Каспийский монстр».
Не так давно прошло открытие Набережной как подарок жителям и гостям древнего города. Комфортабельная, яркая прогулочная зона, омываемая седым Каспием. Архитектурное сооружение на Набережной было так же декорировано искусством команды Покраса Лампаса, что прибавило особого колорита и стало самой фотографируемой локацией города.
Лесная усадьба — уникальное место, расположенное недалеко от Дербента, где вы сможете поближе познакомиться с животными в местном зоопарке, отведать вкуснейшую национальную кухню и познакомиться с местным гостеприимным народом. Единственный в мире ракетный экраноплан «Лунь» доставлен в парк «Патриот». Это отличная возможность прочувствовать военную мощь нашей страны и сделать памятные фото на фоне исторического сооружения.
Экраноплан "Лунь".
Важная информация:
Полную оплату по заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке. Подробная информация при бронировании.
Ср, вс в 08:00, сбор группы в 07:30
Ответы на вопросы
Что входит
Транспорт (туда и обратно)
Услуги экскурсовода
Обед - национальная кухня
Вход в крепость
Вход в Джума-мечеть
Что не входит
Личные расходы
Сувениры
Когда и сколько длится?
Когда: Ср, вс в 08:00, сбор группы в 07:30
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 150 человек.
Важная информация
Полную оплату по заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Подробная информация при бронировании. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке.
Не забудьте взять паспорт или другой документ, удостоверяющий личность!
Наличие посадочных мест в транспорте по факту прибытия туристов!
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 105 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Norditv1
5 ноя 2022
Насыщенная экскурсия о истории древнейшего города России Дербент. Спасибо гиду Патиме, сопровождающую экскурсию.
В
Вячеслав Головня
3 ноя 2022
Все здорово! Одно но! Туристы не должны ждать водителя 40 минут, пока он помолится.
Н
Наталья Солодянникова
3 ноя 2022
Все было хорошо! Время на прогулку по крепости после экскурсии ОЧЕНЬ ограничено, самостоятельно успели только пробежать, а хотелось посвятить нахождению там больше времени. Прогулка по старому городу от крепости до мечети была бы более увлекательной если бы она сопровождалась рассказом экскурсовода. А так все прекрасно!
Е
Елена Борзова
31 окт 2022
Всё очень понравилось. Большое спасибо, Магомеду) за интересную экскурсию,и Магомеду водителю, профессиональный водитель…!!Спасибо за ваш труд.
Н
Наталья Миронова
27 окт 2022
Экскурсия хорошая. Гид попался замечательный.
Е
Елена Ефимова
18 окт 2022
Экскурсия понравилась, несмотря на дождливую погоду. Обед вкусный. Гид Олег очень веселый парень.
С
Светлана Троякова
14 окт 2022
Старинный город с богатой историей. Много интересных фактов получили от гида. Прекрасно организована экскурсия. Экраноплан Лунь очень понравился детям и взрослым. Рекомендую всем!
И
Ирина Малахова
13 окт 2022
Очень понравилась экскурсия в прекрасный южный город Дербент,нас сопровождал очень приятный и доброжелательный гид Султан. В течении всей поездки нас знакомили с культурой и традициями замечательного Дагестана. Получили ответы на все интересующие нас вопросы! Рекомендую посещение всех предлагаемых экскурсий в сопровождении с ЭтноМир Кавказа.
Е
Елена Жокина
12 окт 2022
Несмотря на капризы погоды поездка получилась очень интересной и насыщенной благодаря гиду Светлане, которая не замолкала на протяжении 12 часов. Интересные рассказы гида, еë взгляд на жизнь республики "изнутри" останутся в наших сердцах надолго.
Е
Елена Побежимова
7 окт 2022
Впечатление от экскурсии в целом хорошее, увидели и услышали много интересного, программа была насыщенной. Хотелось бы внести коррективы в саму организацию поездки: так как выезд ранний, а обед был достаточно поздно, (все уже были голодные и интерес ко всему угас) было бы неплохо организовать какую-либо стоянку, где люди могли немного перекусить. Стоянка была, но так как мы не знали о позднем обеде, то этим не воспользовались, гид должен был проговорить этот момент. В целом огромное спасибо!
И
Ирина Гайфуллина
5 окт 2022
Экскурсия в Дербент была потрясающей. Посетили Экраноплан "Лунь". Это огромный, гигантский самолёт. Правда территорию вокруг разрыли, делают ремонт или облагораживают территорию. Но впечатлений много. Дальше поехали на крепость Нарын-Кала. Впечатления непередаваемые. Также ходили по городу, много фотографировались. Спасибо гиду Курбану за незабываемую экскурсию. Желаем побольше гостей и экскурсий.
Э
Эльмира Яруллина
29 сен 2022
Могла быть лучше путевая экскурсия, которой почти не было. Большей частью самостоятельные прогулки с короткими рассказами гида. Обидно брать экскурсию, чтобы самим погулять…
Г
Гульнара Шафикова
29 сен 2022
Всё было великолепно
С
Светлана Князева
25 сен 2022
Обед был великолепным
О
Ольга Седова
22 сен 2022
Добрый день! Всё было отлично от организации поездки до её проведения. Спасибо нашему сопровождающему Магомеду, который профессионально провёл наше знакомство с регионом, рационально распределял время на экскурсию и прогулку. Всё успели не спеша, без стрессов! Спасибо!
Ещё 90 отзывов
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