Впечатление от экскурсии в целом хорошее, увидели и услышали много интересного, программа была насыщенной. Хотелось бы внести коррективы в саму организацию поездки: так как выезд ранний, а обед был достаточно поздно, (все уже были голодные и интерес ко всему угас) было бы неплохо организовать какую-либо стоянку, где люди могли немного перекусить. Стоянка была, но так как мы не знали о позднем обеде, то этим не воспользовались, гид должен был проговорить этот момент. В целом огромное спасибо!