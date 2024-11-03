Крепость Нарын-Кала в Дербенте

Найдено 3 экскурсии в категории «Крепость Нарын-Кала» в Махачкале, цены от 3600 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Дербент, крепость Нарын-Кала, экраноплан «Лунь» и купание в море
Пешая
15 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Дербент, крепость Нарын-Кала, экраноплан «Лунь» и купание в море
Начало: По договоренности (Махачкала/ Каспийск)
«Экскурсия начнется с посещения Нарын-Кала — цитадели в верхней части города»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 18:00
Завтра в 06:00
11 000 за всё до 4 чел.
Из Махачкалы в Дербент: крепость Нарын-Кала и магалы
На автобусе
12 часов
Групповая
до 19 чел.
Из Махачкалы в Дербент: крепость Нарын-Кала и магалы
Увидеть древнюю крепость, погулять по Старому городу и попробовать местную кухню
Начало: На улице Али-Гаджи Акушинского
«Как Пётр I получил ключи от всех ворот крепости Нарын-Кала»
3600 за человека
Древний Дербент и цитадель Нарын-Кала (из Махачкалы)
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Древний Дербент и цитадель Нарын-Кала (из Махачкалы)
Проникнуться историей и восточным колоритом одного из древнейших городов мира на обзорной прогулке
Начало: От места вашего проживания
«Мы начнем со святая святых Дербента — древних крепостных сооружений цитадели Нарын-кала (6 век), которая находится на возвышенности, откуда открывается потрясающий вид на весь город и на Каспийское море»
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
16 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елизавета
    3 ноября 2024
    Дербент, крепость Нарын-Кала, экраноплан «Лунь» и купание в море
    Мы провели день с очень порядочным, добросовестным гидом - Залимханом, с которым мы провели чудесно время, посетили все достопримечательности, согласно
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    программе. Перемешались мы на очень комфортной машине под интересную беседу обо всех интересующих нас темах, общались легко и ненавязчиво. Полны впечатлений и можем смело рекомендовать поездку именно с Залимханом своим друзьям и родным! Отдельное спасибо хочется сказать за выбор ресторана для обеда, было очень вкусно и атмосферно!

  • А
    Андрей
    29 июля 2024
    Дербент, крепость Нарын-Кала, экраноплан «Лунь» и купание в море
    Всё супер!!!!
  • Б
    Борис
    3 апреля 2023
    Дербент: Нарын-Кала, Экраноплан «Лунь»
    27 марта мы посетили Древний Дербент. Гид Магомедхан забрал от отеля, в пути дал справку о истории Дагестана и Дербента.
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    В самой крепости экскурсию проводила экскурсовод музея. Далее – прогулка вдоль крепости, осмотр поющего фонтана, краткое посещение мечети и обед. Обед удивил – пересоленный суп на основе баранины, которую, к сожалению один из нас есть не может, остальные блюда так же на троечку. В заключении поездки мы увидели экраноплан Лунь и множество фотографий от гида.

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Крепость Нарын-Кала»

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Сколько стоит экскурсия по Махачкале в январе 2025
Сейчас в Махачкале в категории "Крепость Нарын-Кала" можно забронировать 3 экскурсии от 3600 до 16 000. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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