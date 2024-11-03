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программе. Перемешались мы на очень комфортной машине под интересную беседу обо всех интересующих нас темах, общались легко и ненавязчиво. Полны впечатлений и можем смело рекомендовать поездку именно с Залимханом своим друзьям и родным! Отдельное спасибо хочется сказать за выбор ресторана для обеда, было очень вкусно и атмосферно!