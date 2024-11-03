8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Дербент, крепость Нарын-Кала, экраноплан «Лунь» и купание в море
Начало: По договоренности (Махачкала/ Каспийск)
«Экскурсия начнется с посещения Нарын-Кала — цитадели в верхней части города»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 18:00
Завтра в 06:00
11 000₽ за всё до 4 чел.
12 часов
Групповая
до 19 чел.
Из Махачкалы в Дербент: крепость Нарын-Кала и магалы
Увидеть древнюю крепость, погулять по Старому городу и попробовать местную кухню
Начало: На улице Али-Гаджи Акушинского
«Как Пётр I получил ключи от всех ворот крепости Нарын-Кала»
3600₽ за человека
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Древний Дербент и цитадель Нарын-Кала (из Махачкалы)
Проникнуться историей и восточным колоритом одного из древнейших городов мира на обзорной прогулке
Начало: От места вашего проживания
«Мы начнем со святая святых Дербента — древних крепостных сооружений цитадели Нарын-кала (6 век), которая находится на возвышенности, откуда открывается потрясающий вид на весь город и на Каспийское море»
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлизавета3 ноября 2024Мы провели день с очень порядочным, добросовестным гидом - Залимханом, с которым мы провели чудесно время, посетили все достопримечательности, согласно
- ААндрей29 июля 2024Всё супер!!!!
- ББорис3 апреля 2023Дербент: Нарын-Кала, Экраноплан «Лунь»27 марта мы посетили Древний Дербент. Гид Магомедхан забрал от отеля, в пути дал справку о истории Дагестана и Дербента.
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Крепость Нарын-Кала»
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