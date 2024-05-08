Дагестан славится, гостеприимными жителями и разнообразной национальной вкусной кухней. Нас ждет прогулка по городской набережной, а затем мы попадем в Дербентскую Джума Мечеть.
Прогуляемся по магалам — небольшие районы, расположенные внутри каменных стен Дербентской крепости Нарын-Кала. Посетим музей «Девичья Баня» — архитектурный памятник XIII века.
Осмотрим советский ракетный корабль-экраноплан «Лунь», который расположился на берегу Каспийского моря.
Прогуляемся по магалам — небольшие районы, расположенные внутри каменных стен Дербентской крепости Нарын-Кала. Посетим музей «Девичья Баня» — архитектурный памятник XIII века.
Осмотрим советский ракетный корабль-экраноплан «Лунь», который расположился на берегу Каспийского моря.
Ближайшие даты:
8
мая
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9
мая
мая
10
мая
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11
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Стоимость трансфер
|Тип билета
|Стоимость
|ОСНОВНОЙ
|от 13 500 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Что вас ожидает:
- Корабль-экраноплан «Лунь»
- Крепость Нарын-Кала
- Магалы (кварталы старого Дербента)
- Старинная мечеть 8 века
- Улица Счастливых людей
- Набережная Дербента
- Фонтан
Описание
Гостеприимный Дербент
При выезде из Махачкалы мы увидим достопримичательность, являющуюся памятником природы, гору — Пушкин Тау. Далее поедим в древнейший город мира Дербент, которому уже более пять тысяч лет, но он по-прежнему рад гостям! Начнём с древней цитадели Нарын-Кала — а точнее, осмотрим то, что осталось от некогда мощных укреплений, и попытаемся представить её масштабы в эпоху расцвета. Затем у нас с вами будет свободное время в гранатовом квартале, где вы сможете вкусно поесть, где вас угостят чаем с пах-пахом абсолютно бесплатно по традиции Дербента. Дагестан славится, гостеприимными жителями и разнообразной национальной вкусной кухней. Нас ждет прогулка по городской набережной, а затем мы попадем в Дербентскую Джуму Мечеть — исторический и архитектурный памятник VIII века. Она признана одной из древнейших среди действующих на территории России. Находится мечеть в Старом городе Дербента. Затем мы полюбуемся на Магалы — небольшие районы, расположенные внутри каменных стен Дербентской крепости. Мы прогуляемся по улицам этого удивительного квартала, чтобы прикоснуться к тысячелетней истории. Посетим музей «Девичья Баня» — архитектурный памятник XIII века. Сегодня в музейном комплексе «Девичья баня» можно познакомиться с восточными предметами быта, традиционными нарядами и украшениями, музыкальными инструментами. Также в программу включен осмотр одной из самых современных достопримечательностей Дагестана — советского ракетного корабля-экраноплана «Лунь», который расположился на берегу Каспийского моря недалеко от Дербента в посёлке Авадан. Важная информация:• Надевайте удобную одежду и обувь по погоде.
Возьмите с собой воду и легкий перекус.
По колендарю
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Корабль-экраноплан «Лунь»
- Крепость Нарын-Кала
- Магалы (кварталы старого Дербента)
- Старинная мечеть 8 века
- Улица Счастливых людей
- Набережная Дербента
- Фонтан
Что включено
- Трансфер
- Гид
- Вход в крепость
Что не входит в цену
- Обед и личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Махачкала, ул. Буганова 14
Завершение: Махачкала
Когда и сколько длится?
Когда: По колендарю
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 54 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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