Гостеприимный Дербент

При выезде из Махачкалы мы увидим достопримичательность, являющуюся памятником природы, гору — Пушкин Тау. Далее поедим в древнейший город мира Дербент, которому уже более пять тысяч лет, но он по-прежнему рад гостям! Начнём с древней цитадели Нарын-Кала — а точнее, осмотрим то, что осталось от некогда мощных укреплений, и попытаемся представить её масштабы в эпоху расцвета. Затем у нас с вами будет свободное время в гранатовом квартале, где вы сможете вкусно поесть, где вас угостят чаем с пах-пахом абсолютно бесплатно по традиции Дербента. Дагестан славится, гостеприимными жителями и разнообразной национальной вкусной кухней. Нас ждет прогулка по городской набережной, а затем мы попадем в Дербентскую Джуму Мечеть — исторический и архитектурный памятник VIII века. Она признана одной из древнейших среди действующих на территории России. Находится мечеть в Старом городе Дербента. Затем мы полюбуемся на Магалы — небольшие районы, расположенные внутри каменных стен Дербентской крепости. Мы прогуляемся по улицам этого удивительного квартала, чтобы прикоснуться к тысячелетней истории. Посетим музей «Девичья Баня» — архитектурный памятник XIII века. Сегодня в музейном комплексе «Девичья баня» можно познакомиться с восточными предметами быта, традиционными нарядами и украшениями, музыкальными инструментами. Также в программу включен осмотр одной из самых современных достопримечательностей Дагестана — советского ракетного корабля-экраноплана «Лунь», который расположился на берегу Каспийского моря недалеко от Дербента в посёлке Авадан. Важная информация:• Надевайте удобную одежду и обувь по погоде.

Возьмите с собой воду и легкий перекус.