Гора Пушкин-Тау – экскурсии в Махачкале

Найдено 4 экскурсии в категории «Гора Пушкин-Тау» в Махачкале, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вдоль Каспия в Дербент: основные достопримечательности и отдых на море
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
47 отзывов
Вдоль Каспия в Дербент: основные достопримечательности и отдых на море
Начало: По договоренности (Махачкала/Каспийск)
Расписание: В любой день, начало 08:30.
2 июля в 08:30
4 июля в 08:30
10 400 за всё до 4 чел.
Загадки Дербента: История, Природа и Культура
Индивидуальная
11 часов
4 отзыва
Загадки Дербента: История, Природа и Культура - Эксклюзивное Путешествие
Погрузитесь в мир древнего Дербента с его уникальной природой, историей и культурой на этой индивидуальной экскурсии
Начало: По договорённости
Расписание: Любой день недели
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от 11 000 за всё до 4 чел.
Дербент - туристический, самый любимый город В.В. Путина
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
Дербент - туристический, самый любимый город В.В. Путина
Начало: Ул. Буганова, 14
Расписание: По колендарю
22 июня в 08:00
24 июня в 08:00
4 000 за человека
Дербентская крепость «Каспийский монстр» и ночной Фонтан
🚌 На автобусе
Индивидуальная
10 часов
Дербентская крепость «Каспийский монстр» и ночной Фонтан
Начало: Махачкала, ул. Буганова 14
Расписание: По колендарю
22 июня в 09:45
23 июня в 09:45
14 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    23 мая 2023
    Загадки Дербента: История, Природа и Культура
    Дербент-самый древний город России. Посетить его стоит каждому приезжему в Дагестан. Впечатлила своими размерами и габаритами крепость Нарын-кала. Спасибо нашему
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    гиду Магомеддибиру за столь радушный прием, все прошло даже лучше чем мы ожидали. Экскурсия была безумно атмосферной. Поездка прошла с комфортом и в хорошей компании нашего гида. Вернемся в Дагестан и сразу к вам Магомеддибир😊😊👍

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Гора Пушкин-Тау»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Махачкале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Вдоль Каспия в Дербент: основные достопримечательности и отдых на море
  2. Загадки Дербента: История, Природа и Культура
  3. Дербент - туристический, самый любимый город В.В. Путина
  4. Дербентская крепость «Каспийский монстр» и ночной Фонтан
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Сулакский каньон
  2. Ирганайское водохранилище
  3. Самое главное
  4. Гимринский тоннель
  5. Бархан Сарыкум
  6. Салтинский водопад
  7. Гамсутль
  8. Водопад Тобот
  9. Экраноплан «Лунь»
  10. Каменная чаша
Сколько стоит экскурсия по Махачкале в июне 2024
Сейчас в Махачкале в категории "Гора Пушкин-Тау" можно забронировать 4 экскурсии от 4 000 до 14 000. Туристы уже оставили гидам 51 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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