1 чел.
По популярности
Индивидуальная
9 часов
Вдоль Каспия в Дербент: основные достопримечательности и отдых на море
Начало: По договоренности (Махачкала/Каспийск)
Расписание: В любой день, начало 08:30.
2 июля в 08:30
4 июля в 08:30
10 400₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Загадки Дербента: История, Природа и Культура - Эксклюзивное Путешествие
Погрузитесь в мир древнего Дербента с его уникальной природой, историей и культурой на этой индивидуальной экскурсии
Начало: По договорённости
Расписание: Любой день недели
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от 11 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
10 часов
Дербент - туристический, самый любимый город В.В. Путина
Начало: Ул. Буганова, 14
Расписание: По колендарю
22 июня в 08:00
24 июня в 08:00
4 000₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Дербентская крепость «Каспийский монстр» и ночной Фонтан
Начало: Махачкала, ул. Буганова 14
Расписание: По колендарю
22 июня в 09:45
23 июня в 09:45
14 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена23 мая 2023Дербент-самый древний город России. Посетить его стоит каждому приезжему в Дагестан. Впечатлила своими размерами и габаритами крепость Нарын-кала. Спасибо нашему
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Гора Пушкин-Тау»
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