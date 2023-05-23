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гиду Магомеддибиру за столь радушный прием, все прошло даже лучше чем мы ожидали. Экскурсия была безумно атмосферной. Поездка прошла с комфортом и в хорошей компании нашего гида. Вернемся в Дагестан и сразу к вам Магомеддибир😊😊👍