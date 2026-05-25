Из Махачкалы - в удивительный Дербент

Крепость Нарын-Кала, старые магалы и легендарный «Лунь»
Вы отправитесь в город у Каспийского моря, где крепостные стены спускаются к старинным кварталам, а узкие улицы хранят следы многих эпох.

Прогуляетесь по магалам, увидите крепость Нарын-Кала и познакомитесь с необычным символом советской эпохи — гигантским гибридом корабля и самолёта. Это путешествие — микс многовековой истории Дербента и инженерных амбиций 20 века.
Описание экскурсии

9:30 — выезд из Махачкалы

12:00 — набережная Дербента

Начнём знакомство с городом с прогулки по современной набережной Каспийского моря.

12:40 — экраноплан «Лунь»

Вы увидите уникальный ракетоносец — гибрид корабля и самолёта размером с 5-этажный дом. Мы расскажем, что такое экраноплан, зачем создавали «Лунь» и какую роль такие машины играли в советской военной авиации.

13:30–14:30 — обед (по желанию)

Сделаем остановку в одном из кафе, где подают блюда дагестанской кухни.

14:30–16:00 — крепость Нарын-Кала

Вы посетите крепость 5 века и услышите историю Дербента, который веками охранял проход между Кавказом и Каспийским морем.

16:00–18:00 — Старый город

Прогуляетесь по лабиринту узких улиц и атмосферным дворикам, увидите Джума-мечеть, старинные дома и бани.

18:00–19:00 — улица Мамедбекова и городской фонтан

Пройдёте по красивой улице под наши рассказы об архитектуре Дербента и традициях народов Кавказа.

19:00–20:00 — шоу фонтанов (с апреля по октябрь)

Если позволяет сезон, вы увидите светомузыкальное шоу фонтанов — одно из самых ярких вечерних зрелищ города.

20:00–22:00 — обратная дорога в Махачкалу

Организационные детали

  • Едем на комфортабельном автобусе
  • Дополнительные расходы: билет на крепость Нарын-Кала — 300 ₽ за чел., обед — по ценам меню
  • С вами будет один из гидов нашей команды

во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный (12+)3100 ₽
Дети до 3 летБесплатно
Пенсионеры любого возраста2900 ₽
Дети от 4 до 11 лет2600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Ирчи Казака
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — Организатор в Махачкале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 182 туристов
Моя жизнь — это карта мира, которую я постоянно дополняю новыми маршрутами. Я обожаю открывать для себя новые культуры, вкусы и истории. И ещё больше люблю делиться этим с вами. Если вы ищете не просто экскурсию, а настоящее погружение в атмосферу места, то мы с моей большой командой создадим незабываемые воспоминания о Дагестане для вас!

Отзывы и рейтинг

Евгений
Отличная экскурсия. Гид-водитель Руслан аккуратно водил авто, нас не торопил, на все вопросы отвечал, всё что мы хотели показал. Дербент прекрасен. Крепость, старые улочки, улица Счастливых людей восхитительны. Шоу фонтанов
вообще улёт в другую Вселенную. Когда будете брать экскурсию обязательно узнавайте, есть ли в этот день шоу фонтанов (по субботам точно есть), без фонтанов экскурсия будет не совсем удивительной. Всем рекомендую.

