Крепость Нарын-Кала, старые магалы и легендарный «Лунь»
Вы отправитесь в город у Каспийского моря, где крепостные стены спускаются к старинным кварталам, а узкие улицы хранят следы многих эпох.
Прогуляетесь по магалам, увидите крепость Нарын-Кала и познакомитесь с необычным символом советской эпохи — гигантским гибридом корабля и самолёта. Это путешествие — микс многовековой истории Дербента и инженерных амбиций 20 века.
Начнём знакомство с городом с прогулки по современной набережной Каспийского моря.
12:40 — экраноплан «Лунь»
Вы увидите уникальный ракетоносец — гибрид корабля и самолёта размером с 5-этажный дом. Мы расскажем, что такое экраноплан, зачем создавали «Лунь» и какую роль такие машины играли в советской военной авиации.
13:30–14:30 — обед (по желанию)
Сделаем остановку в одном из кафе, где подают блюда дагестанской кухни.
14:30–16:00 — крепость Нарын-Кала
Вы посетите крепость 5 века и услышите историю Дербента, который веками охранял проход между Кавказом и Каспийским морем.
16:00–18:00 — Старый город
Прогуляетесь по лабиринту узких улиц и атмосферным дворикам, увидите Джума-мечеть, старинные дома и бани.
18:00–19:00 — улица Мамедбекова и городской фонтан
Пройдёте по красивой улице под наши рассказы об архитектуре Дербента и традициях народов Кавказа.
19:00–20:00 — шоу фонтанов (с апреля по октябрь)
Если позволяет сезон, вы увидите светомузыкальное шоу фонтанов — одно из самых ярких вечерних зрелищ города.
20:00–22:00 — обратная дорога в Махачкалу
Организационные детали
Едем на комфортабельном автобусе
Дополнительные расходы: билет на крепость Нарын-Кала — 300 ₽ за чел., обед — по ценам меню
С вами будет один из гидов нашей команды
во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:30
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный (12+)
3100 ₽
Дети до 3 лет
Бесплатно
Пенсионеры любого возраста
2900 ₽
Дети от 4 до 11 лет
2600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Ирчи Казака
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — Организатор в Махачкале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 182 туристов
Моя жизнь — это карта мира, которую я постоянно дополняю новыми маршрутами. Я обожаю открывать для себя новые культуры, вкусы и истории. И ещё больше люблю делиться этим с вами.
Если вы ищете не просто экскурсию, а настоящее погружение в атмосферу места, то мы с моей большой командой создадим незабываемые воспоминания о Дагестане для вас!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
–
3
–
2
–
1
–
Евгений
Отличная экскурсия. Гид-водитель Руслан аккуратно водил авто, нас не торопил, на все вопросы отвечал, всё что мы хотели показал. Дербент прекрасен. Крепость, старые улочки, улица Счастливых людей восхитительны. Шоу фонтанов читать дальшеуменьшить
вообще улёт в другую Вселенную. Когда будете брать экскурсию обязательно узнавайте, есть ли в этот день шоу фонтанов (по субботам точно есть), без фонтанов экскурсия будет не совсем удивительной. Всем рекомендую.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Махачкалы
Похожие экскурсии на «Из Махачкалы - в удивительный Дербент»