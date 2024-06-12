Этот день обещает быть насыщенным! Вас ждет немного экстрима и много наслаждения от горных красот и уникального бархана.
На маршруте вас ждет драйв, малая доля опасности, проявление выдержки и невероятные эмоции! Мы проедем мимо горных сел и пересечем реку, полюбуемся песчаным барханом Сарыкум и, по желанию, заедем в малоизвестное ущелье Марковых. Наши туристы к окончанию дня отмечают состоянии полной перезагрузки!
На маршруте вас ждет драйв, малая доля опасности, проявление выдержки и невероятные эмоции! Мы проедем мимо горных сел и пересечем реку, полюбуемся песчаным барханом Сарыкум и, по желанию, заедем в малоизвестное ущелье Марковых. Наши туристы к окончанию дня отмечают состоянии полной перезагрузки!
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Что вас ожидает:
- Бархан Сарыкум
- Сёла Утар-Ачай и Экибулак
- Река Шура-озень
- Ущелье Марковых
Описание экскурсии
Что вас ожидает: Старт с нашей базы в сторону села Акайтала по горным дорогам. По пути заедем на нашу локацию с пианино. После села выезжаем на асфальтированную дорогу. С неё сворачиваем на завораживающий горный хребет, проезжая сёла Утар-Ачай и Экибулак движемся к форсированию реки Шура-озень. После неё попадаем в заповедник, где и находится песчаный бархан Сарыкум. Любуемся красотами, обедаем. На обратном пути можем заехать на экскурсию в ущелье Марковых. Возвращение на базу тем же маршрутом. Организационные детали:
- 1-2 чел. на квадроцикл.
- Пробег — 105 км.
- Ориентировочное время: 9 часов. Немного о квадроциклах: Кайманы — это большие, устойчивые с высокой проходимостью квадроциклы. На маршрут выдвигаются по 2 человека на одном квадроцикле. Это очень удобно, так как по пути можно передавать управление друг другу. Перед выездом проходим инструктаж. К управлению допускаются те, кому инструктор дал «добро», остальные едут в качестве пассажиров. Опытные инструкторы сопровождают группу на протяжении всего маршрута. С рулением справляются 7 из 10% людей, в том числе без опыта вождения.
Ежедневно по запросу с 03.03.2024 - 30.10.2024
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Бархан Сарыкум
- Сёла Утар-Ачай и Экибулак
- Река Шура-озень
- Ущелье Марковых
Что включено
- Поездка по 2 человека на одном квадроцикле
- Сопровождение профессионального инструктора
Что не входит в цену
- Поездка одного человека на 1 квадроцикле - плюс 14000 руб. к стоимости.
- Комплексный обед - около 800 руб. /чел.
- Индивидуальный трансфер. (такси от 1700 руб. в одну сторону из Махачкалы) или же заказ группового трансфера от 12000-15000 руб. для больших групп).
Место начала и завершения?
Турбаза, Буйнакский район
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по запросу с 03.03.2024 - 30.10.2024
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Тур начинается и заканчивается на нашей базе в Кизилюртовском районе. Вы можете добраться до неё самостоятельно на такси
- После бронирования мы отправим вам памятку с информацией, что взять с собой и как вести себя в гостях у кавказского народа, а также добавим вас в чат тура
- Обратите внимание: выезд возможен при бронировании от 2-х человек, цена указана на 1 человека. Если у вас нет пары, то напишите нам, мы попробуем найти для вас пару среди людей из другой группы
- Погодные условия могут повлиять на последовательность прохождения маршрута
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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