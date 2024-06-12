1-2 чел. на квадроцикл.

Пробег — 105 км.

Ориентировочное время: 9 часов. Немного о квадроциклах: Кайманы — это большие, устойчивые с высокой проходимостью квадроциклы. На маршрут выдвигаются по 2 человека на одном квадроцикле. Это очень удобно, так как по пути можно передавать управление друг другу. Перед выездом проходим инструктаж. К управлению допускаются те, кому инструктор дал «добро», остальные едут в качестве пассажиров. Опытные инструкторы сопровождают группу на протяжении всего маршрута. С рулением справляются 7 из 10% людей, в том числе без опыта вождения.

Что вас ожидает: Старт с нашей базы в сторону села Акайтала по горным дорогам. По пути заедем на нашу локацию с пианино. После села выезжаем на асфальтированную дорогу. С неё сворачиваем на завораживающий горный хребет, проезжая сёла Утар-Ачай и Экибулак движемся к форсированию реки Шура-озень. После неё попадаем в заповедник, где и находится песчаный бархан Сарыкум. Любуемся красотами, обедаем. На обратном пути можем заехать на экскурсию в ущелье Марковых. Возвращение на базу тем же маршрутом. Организационные детали: