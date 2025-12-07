Мои заказы

Сулакский каньон и бархан Сарыкум - природные чудеса Дагестана

Прокатиться на катере вдоль водопадов, заглянуть в ущелье и услышать легенды дюн - из Махачкалы
Приглашаем вас увидеть Дагестан таким, каким его показывают в фильмах, — необъятным, контрастным и гостеприимным.

Вы увидите самые яркие локации Кавказа в одном месте — от бирюзовой воды водохранилища до пустынных барханов среди гор.

Мы позаботимся о вашем комфорте в долгой поездке, расскажем об истории, геологии и мифологии региона и угостим национальной кухней.
5
1 отзыв
Описание водной прогулки

Чиркейское водохранилище и прогулка на катерах. Бирюзовые воды, горы вокруг, скорость и солёные брызги!

Величественный Сулакский каньон с высоты. Мы полюбуемся необыкновенным цветом и масштабом одного из самых глубоких в мире каньонов.

Форель на углях или аварский хинкал. Пообедаем в аутентичном ресторане «Кавказ», и вы раскроете кулинарные сокровища республики.

Пещера Нохъо (по желанию) с подвесным мостом, который ведёт в уютное кафе под каменными сводами.

Золотые пески бархана Сарыкум. Огромный песчаный массив, словно мираж посреди гор, поражает размерами и красотой. Мы поднимемся на вершину, чтобы насладиться панорамными видами и почувствовать себя песчинкой в этом грандиозном мире.

Вы узнаете:

  • об истории, традициях и обычаях Дагестана
  • народностях, которые здесь живут, и языках, на которых здесь говорят
  • культурном многообразии, которое сохраняется на протяжении веков
  • происхождении Сулакского каньона и пещеры Нохъо
  • легендах о появлении бархана Сарыкум
  • и многом другом

Ориентировочный тайминг поездки

8:30 — выезд из Махачкалы
9:30 — Чиркейское водохранилище, катание на катере 25–50 мин
10:20 — смотровая площадка в посёлке Дубки 20-30 мин
11:00 — пещера Нохъо 1 ч 15 мин (опционально, по желанию группы)
13:00 / 14:00 — обед
14:00 / 15:00 — прогулка по форелевому хозяйству 20–40 мин
15:20–16:00 — бархан Сарыкум 45 мин — 1 час
17:30 или позже — возвращение в Махачкалу

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе Мерседес. По запросу установим детское кресло или бустер
  • Мы также можем забрать вас из Махачкалы и после отвезти обратно
  • Ограничение по возрасту 3+
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Что включено в стоимость

  • Прогулка на катере (25-30 мин)
  • Удерживающее устройство для детей в авто (при необходимости)
  • Обед в ресторане «Кавказ» при форелевом хозяйстве с возможностью выбрать основное блюдо

Дополнительные расходы (по желанию):
— входной билет на бархан Сарыкум — 250 ₽ за взрослого, дети до 14 лет и пенсионеры — бесплатно
— посещение пещеры Нохъо (заезжаем при желании даже одного участника) — 500 ₽ с человека по будням, 700 ₽ — в выходные
— спуск на зиплайне — 2000 ₽ с чел.
— катание на лошади — 200 ₽ за 10 мин

ежедневно в 08:30

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный3900 ₽
Дети 4-10 лет3500 ₽
Дети до 3 летБесплатно
Пенсионеры3700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Ирчи Казака
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — Организатор в Махачкале
Моя жизнь — это карта мира, которую я постоянно дополняю новыми маршрутами. Я обожаю открывать для себя новые культуры, вкусы и истории, и ещё больше люблю делиться этим с вами. Если вы ищете не просто экскурсию, а настоящее погружение в атмосферу места, то я и моя большая команда, создадим незабываемые воспоминания о Дагестане для вас!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Т
Татьяна
7 дек 2025
Посетила экскурсию в Сулакский каньон, катались на катерах по водохранилищу, поошлись по пешере Ньахо и мостам, забрались на Бархан, где снимали Белое солнце пустыни… это великолепное путешествие, которое запомнится надолго! Особая благодарность нашему гиду, Энвару, и водителю, Эльбрусу. А наивкуснейший обед в лучших традициях национальной кухни только добавил вкуса в ощущения от поездки! Рекомендую всем!

Входит в следующие категории Махачкалы

