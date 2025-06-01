Утреннее отправление из Махачкалы на внедорожнике приведет к водопаду Чирхалю и аулу-призраку. Ожидаются остановки на перевале Атлыбоюн, у Гимринского тоннеля и Ирганайского водохранилища.
Пикник с видом на горы, фотосессия и знакомство с местной культурой оставят незабываемые впечатления. Экскурсия включает трансфер, услуги гида и фото-видео съёмку. Обед в доме горца оплачивается отдельно
Пикник с видом на горы, фотосессия и знакомство с местной культурой оставят незабываемые впечатления. Экскурсия включает трансфер, услуги гида и фото-видео съёмку. Обед в доме горца оплачивается отдельно
5 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📸 Уникальные фото на память
- 🏞 Захватывающие виды природы
- 🌄 Пикник в горах
- 🏡 Знакомство с культурой горцев
- 🚙 Комфортный трансфер
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для посещения - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В это время природа особенно красива, а водопады полноводны. Октябрь и апрель также подойдут для поездки, но стоит учесть возможные дожди. Зимой и ранней весной поездка возможна, но условия могут быть менее комфортными из-за снега и холода.
Сейчас июль — это идеальное время.
Ближайшие даты:4
июл
Время начала: 08:00
Что можно увидеть
- Буйнакский перевал
- Гимринский тоннель
- Ирганайское водохранилище
- Гуниб
- Водопад Чирхалю
- Аул-призрак
Описание фото-прогулки
Что вас ожидает
Буйнакский (Атлыбоюнский) перевал, где мы остановимся и с высоты птичьего полёта вы увидите Махачкалу и долину смерти Кар-кар.
Буйнакск. Проедем бывшую столицу и окажемся у самого длинного в России автодорожного тоннеля — Гимринского.
Смотровая с видом на Ирганайское водохранилище. Вы полюбуетесь на бирюзовую воду с высоты 1300 метров.
Гуниб. Проедем одно из самых необычных сёл Дагестана. Гуниб известен своими военными укреплениями и уникальным микроклиматом.
Пикник с красивым видом: сварим вкуснейший кофе и я угощу вас национальными сладостями.
Водопад Чирхалю (Чвахило) — малоизвестный водопад в Дагестане. Высота падения с трёх его уступов — 45 метров, а сам он находится на высоте около 2000 метров. Грохот воды слышен за километры, брызги разлетаются во все стороны, создавая радугу. Этот водопад — «пульсар», его мощность зависит от снежности зимы и таяния снегов.
Аул-призрак на высоте 2250 метров. Этого места нет на карте, но там живут люди. Вы увидите настоящий тяжёлый горский быт, пообедаете в гостях у местного жителя и погуляете по аулу.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике Honda Pilot (климaт-кoнтpoль, водитель не курит и соблюдает ПДД).
- Фото снимаю на huawei p60 pro и Sony A7III (и постановочная съёмка, и репортажная).
- В стоимость входит трансфер, услуги гида, фото и видео (в том числе с дрона), салфетки и бутилированная вода, угощение (кофе и сладости).
- Обед в доме горца оплачивается дополнительно — 600 ₽ с человека.
- Экскурсию для вас проведу я.
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость фото-прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|6799 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В точке сбора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нурав — ваша команда гидов в Махачкале
Провели экскурсии для 570 туристов
Приветствую тебя, путник, на гостеприимной дагестанской земле! В течение нескольких лет я организую и провожу экскурсии и фототуры в горах Дагестана. Моя команда состоит из опытных гидов, влюблённых в горы.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Людмила
1 июн 2025
Спасибо Нураву за поездку в эту удивительное место. Нереально красивые места, пейзажи, окрестности. Рассказал много интересных моментов, которые не расскажет другой гид. Все прошло очень душевно❤️ спасибо еще раз!
Е
Елена
28 апр 2025
Если вам захотелось увидеть сердце гор Дагестана, то смело отправляйтесь с одним из лучших гидов, знающего идеально свои родные места - Нурав. По сложным горным дорогам достичь высоты птичьего полета,
Входит в следующие категории Махачкалы
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