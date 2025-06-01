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Фотопутешествие к водопаду Чирхалю из Махачкалы + аутентичное село-призрак

Погрузитесь в атмосферу Дагестана: горы, водопады и аулы-призраки ждут вас! Уникальная возможность увидеть и запечатлеть всё это в одном туре
Утреннее отправление из Махачкалы на внедорожнике приведет к водопаду Чирхалю и аулу-призраку. Ожидаются остановки на перевале Атлыбоюн, у Гимринского тоннеля и Ирганайского водохранилища.

Пикник с видом на горы, фотосессия и знакомство с местной культурой оставят незабываемые впечатления. Экскурсия включает трансфер, услуги гида и фото-видео съёмку. Обед в доме горца оплачивается отдельно
5
2 отзыва

5 причин купить эту прогулку с фотографом

  • 📸 Уникальные фото на память
  • 🏞 Захватывающие виды природы
  • 🌄 Пикник в горах
  • 🏡 Знакомство с культурой горцев
  • 🚙 Комфортный трансфер

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для посещения - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В это время природа особенно красива, а водопады полноводны. Октябрь и апрель также подойдут для поездки, но стоит учесть возможные дожди. Зимой и ранней весной поездка возможна, но условия могут быть менее комфортными из-за снега и холода.
Сейчас июль — это идеальное время.
Фотопутешествие к водопаду Чирхалю из Махачкалы + аутентичное село-призрак
Фотопутешествие к водопаду Чирхалю из Махачкалы + аутентичное село-призрак
Фотопутешествие к водопаду Чирхалю из Махачкалы + аутентичное село-призрак
Ближайшие даты:
4
июл
Время начала: 08:00

Что можно увидеть

  • Буйнакский перевал
  • Гимринский тоннель
  • Ирганайское водохранилище
  • Гуниб
  • Водопад Чирхалю
  • Аул-призрак

Описание фото-прогулки

Что вас ожидает

Буйнакский (Атлыбоюнский) перевал, где мы остановимся и с высоты птичьего полёта вы увидите Махачкалу и долину смерти Кар-кар.
Буйнакск. Проедем бывшую столицу и окажемся у самого длинного в России автодорожного тоннеля — Гимринского.
Смотровая с видом на Ирганайское водохранилище. Вы полюбуетесь на бирюзовую воду с высоты 1300 метров.
Гуниб. Проедем одно из самых необычных сёл Дагестана. Гуниб известен своими военными укреплениями и уникальным микроклиматом.
Пикник с красивым видом: сварим вкуснейший кофе и я угощу вас национальными сладостями.
Водопад Чирхалю (Чвахило) — малоизвестный водопад в Дагестане. Высота падения с трёх его уступов — 45 метров, а сам он находится на высоте около 2000 метров. Грохот воды слышен за километры, брызги разлетаются во все стороны, создавая радугу. Этот водопад — «пульсар», его мощность зависит от снежности зимы и таяния снегов.
Аул-призрак на высоте 2250 метров. Этого места нет на карте, но там живут люди. Вы увидите настоящий тяжёлый горский быт, пообедаете в гостях у местного жителя и погуляете по аулу.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике Honda Pilot (климaт-кoнтpoль, водитель не курит и соблюдает ПДД).
  • Фото снимаю на huawei p60 pro и Sony A7III (и постановочная съёмка, и репортажная).
  • В стоимость входит трансфер, услуги гида, фото и видео (в том числе с дрона), салфетки и бутилированная вода, угощение (кофе и сладости).
  • Обед в доме горца оплачивается дополнительно — 600 ₽ с человека.
  • Экскурсию для вас проведу я.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость фото-прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет6799 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В точке сбора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Людмила
1 июн 2025
Спасибо Нураву за поездку в эту удивительное место. Нереально красивые места, пейзажи, окрестности. Рассказал много интересных моментов, которые не расскажет другой гид. Все прошло очень душевно❤️ спасибо еще раз!
Спасибо Нураву за поездку в эту удивительное место. Нереально красивые места, пейзажи, окрестности. Рассказал много интересныхСпасибо Нураву за поездку в эту удивительное место. Нереально красивые места, пейзажи, окрестности. Рассказал много интересных
Е
28 апр 2025
Если вам захотелось увидеть сердце гор Дагестана, то смело отправляйтесь с одним из лучших гидов, знающего идеально свои родные места - Нурав. По сложным горным дорогам достичь высоты птичьего полета,
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сварить кофе в гейзерной кофеварке, узнать интересные исторические моменты, выпить горный чай и получить профессиональные фото и видео с квадрокоптера. Подняться на смотровую площадку Харачи, которую журнал National Geographic назвал одной из самых красивых в России, которая находится на высоте 1500 метров над уровнем моря, откуда открывается панорамный вид на окружающие горы и Ирганайское водохранилище. Обязательно посетите мастер-класс по нанесению насечки металлом (ремесленники из селения Унцукуль). Спасибо огромное 6 из
за непередаваемые эмоции, мы с семьей еще обязательно прилетим посмотреть водопады и другие интересные места!

Если вам захотелось увидеть сердце гор Дагестана, то смело отправляйтесь с одним из лучших гидов, знающегоЕсли вам захотелось увидеть сердце гор Дагестана, то смело отправляйтесь с одним из лучших гидов, знающегоЕсли вам захотелось увидеть сердце гор Дагестана, то смело отправляйтесь с одним из лучших гидов, знающегоЕсли вам захотелось увидеть сердце гор Дагестана, то смело отправляйтесь с одним из лучших гидов, знающегоЕсли вам захотелось увидеть сердце гор Дагестана, то смело отправляйтесь с одним из лучших гидов, знающегоЕсли вам захотелось увидеть сердце гор Дагестана, то смело отправляйтесь с одним из лучших гидов, знающегоЕсли вам захотелось увидеть сердце гор Дагестана, то смело отправляйтесь с одним из лучших гидов, знающегоЕсли вам захотелось увидеть сердце гор Дагестана, то смело отправляйтесь с одним из лучших гидов, знающегоЕсли вам захотелось увидеть сердце гор Дагестана, то смело отправляйтесь с одним из лучших гидов, знающегоЕсли вам захотелось увидеть сердце гор Дагестана, то смело отправляйтесь с одним из лучших гидов, знающего

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