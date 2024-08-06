Буйнакский перевал – экскурсии в Махачкале

Найдено 3 экскурсии в категории «Буйнакский перевал» в Махачкале, цены от 3 900 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Сулакский каньон + бархан Сарыкум (в мини-группе)
На машине
На микроавтобусе
4 отзыва
10 часов
Мини-группа
до 4 чел.
Сулакский каньон + бархан Сарыкум (в мини-группе)
Посетите Чиркейское водохранилище, Сулакский каньон, пещеру Нохъо и бархан Сарыкум в рамках групповой экскурсии по Махачкале. Услуги гида и трансфер включены
Начало: В районе проспекта Али-Гаджи Акушинского
Расписание: в понедельник в 07:00 и 08:00, во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 900 за человека
Из Махачкалы - в горный Дагестан
На машине
2 отзыва
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Махачкалы - в горный Дагестан
Увидеть один из самых больших водопадов и своими руками сделать дагестанскую «нутеллу»
Начало: У вашего отеля
24 авг в 08:00
25 авг в 08:00
12 000 за всё до 4 чел.
Аул Гуниб и Салтинский водопад + прогулка на сапах
На машине
SUP-прогулки
10 часов
Водная прогулка
Аул Гуниб и Салтинский водопад + прогулка на сапах
Подняться в старинное село среди гор, спуститься в уникальную пещеру, проплыть по водохранилищу
Начало: На проспекте Али-Гаджи Акушинского
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 07:00
Завтра в 07:00
22 авг в 07:00
3 950 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ц
    Царенко
    6 августа 2024
    Сулакский каньон + бархан Сарыкум (в мини-группе)
    Экскурсия бомба!!! Наш гид Халид Омаров супер!!! С ним на экскурсии - хоть на край света!!! Нас было 7 человек
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    из них один ребёнок 6 лет, Халид был так доброжелателен, дружелюбен и любезен как будь-то близкий родственник. Не один наш вопрос его не поставил в тупик - на всë отвечал развёрнуто и интересно. На каждой точке подсказывал где получится лучший кадр. После экскурсии привёз нас на высокую точку, где ночной город как на ладони, и напоил чаем из своего самовара, так душевно! (Вечерняя поездка на высокую точку с чаепитием не входила в программу экскурсии, но у Халида организация на высочайшем уровне) А ещё у него классная подборка музыки!

  • Л
    Людмила
    6 августа 2024
    Сулакский каньон + бархан Сарыкум (в мини-группе)
    Доброго времени суток, экскурсия нам с мужем очень понравилась. Организовано все грамматно. Всё вопросы решаются оперативно. Водитель очень аккуратный. Рекомендую.
  • Д
    Дмитрий
    24 июля 2024
    Сулакский каньон + бархан Сарыкум (в мини-группе)
    Мини-группа не набралась, предложили индивидуальную поездку на двоих с небольшой доплатой - оказалось еще лучше
  • В
    Валентина
    13 июля 2024
    Из Махачкалы - в горный Дагестан
    Спасибо большое за прекрасно проведенный день. Артур великолепный гид, собеседник и просто красивый мужчина. После поездки в горы, а я
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    их очень люблю, я влюбилась в Дагестан, это очень красивое место, не описать словами. Рекомендую ребят для поездки с ними в любой тур❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥

  • Л
    Людмила
    22 мая 2024
    Из Махачкалы - в горный Дагестан
    Спасибо Шамилю за экскурсию! Очень понравилось. Муж и я остались под впечатлением от гор, природы, приятной компании. Пока ехали, Шамиль много
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    рассказывал про национальности в Дагестане, обычаи, интересные места. Мы заранее предупредили о регламенте по времени, он заботливо следил за часами, при этом нас не торопил. Если будем в Дагестане ещё, обязательно обратимся к Шамилю за экскурсиями. Спасибо за впечатления!

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Буйнакский перевал»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Махачкале
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Сулакский каньон + бархан Сарыкум (в мини-группе)
  2. Из Махачкалы - в горный Дагестан
  3. Аул Гуниб и Салтинский водопад + прогулка на сапах
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Сулакский каньон
  2. Ирганайское водохранилище
  3. Бархан Сарыкум
  4. Гимринский тоннель
  5. Самое главное
  6. Салтинский водопад
  7. Водопад Тобот
  8. Каменная чаша
  9. Гамсутль
  10. Экраноплан «Лунь»
Сколько стоит экскурсия по Махачкале в августе 2024
Сейчас в Махачкале в категории "Буйнакский перевал" можно забронировать 3 экскурсии от 3 900 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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