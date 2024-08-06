10 часов
Мини-группа
до 4 чел.
Сулакский каньон + бархан Сарыкум (в мини-группе)
Посетите Чиркейское водохранилище, Сулакский каньон, пещеру Нохъо и бархан Сарыкум в рамках групповой экскурсии по Махачкале. Услуги гида и трансфер включены
Начало: В районе проспекта Али-Гаджи Акушинского
Расписание: в понедельник в 07:00 и 08:00, во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 900₽ за человека
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Махачкалы - в горный Дагестан
Увидеть один из самых больших водопадов и своими руками сделать дагестанскую «нутеллу»
Начало: У вашего отеля
24 авг в 08:00
25 авг в 08:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
10 часов
Водная прогулка
Аул Гуниб и Салтинский водопад + прогулка на сапах
Подняться в старинное село среди гор, спуститься в уникальную пещеру, проплыть по водохранилищу
Начало: На проспекте Али-Гаджи Акушинского
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 07:00
Завтра в 07:00
22 авг в 07:00
3 950₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЦЦаренко6 августа 2024Экскурсия бомба!!! Наш гид Халид Омаров супер!!! С ним на экскурсии - хоть на край света!!! Нас было 7 человек
- ЛЛюдмила6 августа 2024Доброго времени суток, экскурсия нам с мужем очень понравилась. Организовано все грамматно. Всё вопросы решаются оперативно. Водитель очень аккуратный. Рекомендую.
- ДДмитрий24 июля 2024Мини-группа не набралась, предложили индивидуальную поездку на двоих с небольшой доплатой - оказалось еще лучше
- ВВалентина13 июля 2024Спасибо большое за прекрасно проведенный день. Артур великолепный гид, собеседник и просто красивый мужчина. После поездки в горы, а я
- ЛЛюдмила22 мая 2024Спасибо Шамилю за экскурсию! Очень понравилось. Муж и я остались под впечатлением от гор, природы, приятной компании. Пока ехали, Шамиль много
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Буйнакский перевал»
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